Eccoci arrivati alle anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti di Domenica In del 17 ottobre 2021. Chi saranno gli ospiti della quinta puntata? Prima ancora di scoprirlo dobbiamo annunciare una bella novità in arrivo. Quale? Quella riguardante il gioco telefonico con il pubblico a casa intitolato “Pronto chi canta?”. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa vedremo nel contenitore domenicale pomeridiano dell’ammiraglia Rai.

Domenica In: anticipazioni ed ospiti del 17 ottobre 2021. Arriva il gioco “Pronto chi canta?”

Torna domenica 17 ottobre puntuale come sempre alle ore 14 su Rai1, subito dopo il TG1 delle 13.30, Domenica In, il varietà del giorno di festa degli italiani con l’effervescente Mara Venier.

Ancora una volta due signore della tv a confronto nella battaglia Auditel: Mara Venier da una parte con Domenica In, Maria de Filippi dall’altra sulla rete competitor, canale 5 con il talent Amici. Chi l’avrà vinta stavolta? Finora ad avere la meglio è stata Queen Mary, anche se Zia Mara si difende benissimo. Per questa domenica 17 ottobre, Mara Venier ha in serbo per il pubblico di Rai1 un gioco telefonico che fu di Raffaella Carrà: “Pronto, chi canta?”

Un gioco, dove praticamente è protagonista il pubblico a casa che si prenoterà attraverso un numero telefonico che comunicherà Mara. In cosa consiste il gioco? Semplice: il telespettatore da casa dovrà proseguire a cantare la canzone che sarà intonata da un ospite in studio – nella puntata del 17 ottobre c’è Albano – esattamente dal punto in cui lui si sarà fermato.

Domenica In: tutti gli ospiti del prossimo 17 ottobre 2021 e lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle

Nella puntata del 17 ottobre è inoltre prevista una lunga intervista al cantante Nino D’Angelo che presenterà da Zia Mara il suo ultimo album intitolato, “Il poeta che non sa parlare” a cui farà seguito un libro di racconti e di poesie. L’attrice Miriam Leone interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Marylin ha gli occhi neri’ per la regia di Simone Godano.

Segue poi uno spazio dedicato a Ballando con le stelle, dove si commenterà la prima puntata dello show del sabato sera di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, sabato 16 ottobre. Spazio quindi a commenti e dichiarazioni con ospiti in studio:

Albano,

Alessandra Mussolini ex concorrente,

Guillermo Mariotto che fa parte della giuria.

Il caso di cronaca a Domenica In: Luana d’Orazio morta sul lavoro

Si parlerà poi di un caso di cronaca, quello cioè di Luana D’Orazio, la giovane di Pistoia morta tragicamente stritolata da un macchinario di una fabbrica tessile. Presenti in studio il suo fidanzato e la sua mamma con anche alcune testimonianze filmate inedite.

Pierpaolo Pretelli ospite a Domenica In dopo il successo di Tale e Quale Show

Ospite di Mara Venier anche Pierpaolo Pretelli, che si racconterà in una intervista tra carriera e vita privata. Il giovane e talentuoso concorrete, ci parlerà del successo riscontrato a Tale e Quale Show e dell’amore con la bella influencer Giulia Salemi di cui, pare chiederà la mano nella diretta del programma del venerdì sera di Carlo Conti.

I due giovani che si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip sono ormai una coppia da più di un anno e il loro amore va a gonfie vele tanto che si parla di matrimonio.

Questi dunque i temi gli argomenti e gli ospiti della quinta puntata di Domenica In che ci tiene compagnia nella domenica pomeriggio dagli studio Fabrizio Frizzi di Roma.