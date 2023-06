Domenica 4 giugno, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 38^ puntata dell’edizione 2022/2023 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni del 4 giugno.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della 38^puntata del 4 giugno 2023

Tanti gli ospiti che ci terranno compagnia durante il pomeriggio del giorno di festa degli italiani con l’esuberante Mara Venier. Ecco gli ospiti:

Giorgio Panariello e Marco Masini a ‘Domenica In ’: la nuova coppia dell’estate presenta l’inedito progetto;

’: la nuova coppia dell’estate presenta l’inedito progetto; Il ricordo dell’indimenticabile Domenico Modugno : il figlio Massimo in studio per un’intervista in ricordo del padre;

: il figlio Massimo in studio per un’intervista in ricordo del padre; Spazio alla musica con Elettra Lamborghini.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con una divertente intervista a Giorgio Panariello e Marco Masini, protagonisti del nuovo tour teatrale ‘Panariello vs Masini, lo strano incontro’, che prenderà il via dal prossimo 12 luglio, a seguire Marco Masini al pianoforte, canterà alcuni suoi successi come “Ci vorrebbe il mare” e “T’innamorerai”.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 4 giugno 2023 nel corso della 38^ puntata

Teo Teocoli, farà un’incursione in studio nei panni di uno dei suoi personaggi più amati Felice Caccamo, in occasione dell’ultima giornata del campionato di serieA e della consegna ufficiale dello scudetto alla squadra del Napoli.

A Domenica In il ricordo dell’indimenticabile Domenico Modugno con il figlio Massimo

Massimo Modugno, figlio dell’indimenticabile Domenico Modugno, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale racconterà del suo bellissimo rapporto con il padre che, nonostante i tanti impegni artistici, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e il suo affetto a tutta la famiglia.

Miranda Martino, celebre attrice e cantante degli anni ’60, ripercorrerà la sua lunga carriera artistica tra aneddoti e ricordi, per poi esibirsi con un classico della canzone napoletana “Maruzzella”, scritta nel 1954 da Renato Carosone.

A Domenica In, per il mondo del cinema in studio Marco Bellocchio e Enea Sala

Il regista Marco Bellocchio, interverrà con il giovane attore Enea Sala, per presentare il suo ultimo film ‘Rapito’, applauditissimo al recente Festival di Cannes ed uscito nelle sale cinematografiche il 25 maggio.

Ancora musica con Elettra Lamborghini, che si esibirà con il nuovo singolo “Mani in alto”, mentre il maestro Bruno Venturini canterà il brano “Core ‘ngrato”.

Appuntamento quindi con Domenica in, il prossimo 4 giugno 2023 alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13. 30 con al timone della trasmissione Mara Venier.