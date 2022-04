Torna domenica 24 aprile 2022 l’appuntamento con il contenitore domenicale del giorno di festa degli italiani. Naturalmente stiamo parlando di Domenica In, condotto in diretta dalla spumeggiante Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Siamo arrivati alla puntata numero 32 del fortunato programma ideato da Corrado che ci terrà compagnia dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: scopriamo quali sono.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della 32^ puntata

Stando alle anticipazioni in nostro possesso, gli ospiti del 24 aprile sono i seguenti: Mirko Casadei, Raul Bova, Salvatore Esposito e Greta Scarano, lo chef Gennaro Esposito, Tommaso Paradiso, Marco Bocci e molti altri. Ma vediamo nel dettaglio come ci intratterranno nel pomeriggio dell’ammiraglia Rai.

Raoul Bova sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, per poi dare alcune anticipazioni sul suo nuovo personaggio Don Massimo che da giovedì prossimo vedremo nella serie di successo di Rai1 ‘Don Matteo’ dopo l’uscita di scena di giovedì scorso del celebre e amato Terence Hill.

Sarà poi la volta di una rubrica dedicata alla cucina con in studio lo chef Gennaro Esposito per il “Menu della domenica”. Si parlerà dei piatti della grande tradizione gastronomica napoletana e non solo. Ci sarà anche spazio per la musica con il gradito ritorno di Mirko Casadei e della sua orchestra.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 24 aprile 2022

Arrivano poi in studio gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano per presentare il film “La cena perfetta” in uscita al cinema dal 26 al 28 aprile con Vision Distribution. Una commedia diretta da Davide Minnella i cui protagonisti sono appunto, Salvatore Esposito già visto in tv nella serie Gomorra e Greta Scarano protagonista di molte fiction di successo.

La pellicola racconta la storia di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dall’animo dolce e sensibile. Costretto a riciclare soldi sporchi gestendo un ristorante, si imbatte in Consuelo (Greta Scarano), una chef alla ricerca della perfezione. Entrambi dapprima si detestano poi conoscendosi poco a poco si innamorano e forse per loro c’è una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

Sarà poi la volta di Paolo Ruffini con tre giovani attori dello spettacolo “Up & Down“. Torna a Domenica In, Tommaso Paradiso ma non nelle consuete vesti di cantante ma per presentare il suo primo film da regista “Sulle nuvole” con protagonisti Marco Bocci e Barbara Ronchi.

Seguiranno il professore Massimo Galli noto infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, sarà in studio per presentare il libro ‘Gallipedia’ nel quale si racconta parlando delle sue esperienze nella vita privata e della sua grande passione per la ricerca scientifica. Gran finale con Mirko Casadei e la sua orchestra.