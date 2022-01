Mara Venier torna in diretta dalle frequenze della tv di Stato domenica 2 gennaio 2022 per la messa in onda della sedicesima puntata di Domenica In. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la strepitosa Zia Mara ci terrà compagnia nel pomeriggio del 2 gennaio 2022 con un carico di ospiti in studio e in collegamento. Scopriamo chi sono.

Domenica In: ospiti, temi, anticipazioni e argomenti della sedicesima puntata

Dopo il pit stop della scorsa puntata, quella di Santo Stefano per intenderci, in cui è stato trasmesso “Il Meglio di” di questa edizione, si torna in diretta con la prima puntata del nuovo anno, il 2022, che speriamo sia migliore dei due precedenti.

Massimo Ranieri ospite dei Mara Venier nella puntata di Domenica In del 2 gennaio

Ad aprire le danze sarà il bravissimo Massimo Ranieri, attore, autore, cantante e intrattenitore unico che sarà uno dei prossimi protagonisti del Festival di Sanremo 2022 insieme a Gianni Morandi, altro pilastro storico della nostra musica e non solo!

Massimo Ranieri vincitore del Festival di Sanremo del 1988 con “Perdere L’amore”, si racconterà tra carriera e vita privata e avrà modo di parlare del suo libro “Tutti i sogni ancora in volo”.

A Domenica In arriva l’attore Christian De Sica ospite di Mara Venier

Dopo Massimo Ranieri sarà la volta dell’attore e regista Christian De Sica, che ci parlerà del suo film di e con Alessandro Siani, “Chi ha incastrato Babbo Natale”, nelle sale proprio in questo periodo. Film a cui ha preso parte anche la giornalista sportiva, Diletta Leotta.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 2 gennaio 2022

Ospite della sedicesima puntata del 2 gennaio di Domenica In anche il giornalista politico Paolo Del Debbio, conduttore del talk giornalistico di Video News, “Dritto e rovescio” in onda tutti i giovedì sera su Rete 4 e che presenterà il suo libro “Le dieci cose che ho imparato dalla vita“.

Sempre per la compagine musicale sarà ospite di Zia Mara anche il cantante Bobby Solo presente in studio con la moglie Tracy e al figlio Ryan. E non mancherà anche un’altra cantante nonché molto amica di Zia Mara, Orietta Berti che canterà il brano “Amazzonia” dedicato ai bambini ed il nuovo singolo prodotto per lei da Manuelito (Hell Raton) “Luna piena”.