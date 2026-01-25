Diciannovesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 18 gennaio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della diciannovesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della diciannovesima puntata del 25 gennaio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della diciannovesima puntata? In studio ci sarà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo con alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia della kermesse musicale. In particolare Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal, Pierdavide Carone, racconteranno la loro esperienza sul palco dell’Ariston e si esibiranno sulle note dei loro brani più famosi.

Poi sarà la volta della scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini che presenterà il suo libro autobiografico dal titolo “La mercante di Brera”, che parla di come è nata la sua

passione per l’arte.

Arriva Muccino per presentare il suo ultimo film

Il regista Gabriele Muccino, presenterà il suo ultimo film “Le cose non dette”, in uscita nelle sale il 29 gennaio 2026. Insieme a lui, ospiti gli attori che compongono il cast: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria.

Per l’approfondimento sull’attualità condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, ci saranno Vladimir Luxuria e l’Avv. Antonio De Rensis che commenteranno i principali fatti di cronaca della settimana. Non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In” mentre Enzo Miccio renderà omaggio allo stilista Valentino, scomparso lo scorso 19 gennaio.