Domenica In, anticipazioni e ospiti del contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Rai nel giorno di festa del prossimo 10 gennaio 2021. Chi saranno gli ospiti di Mara Venier? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 10 gennaio, Beppe Fiorello promuove il suo spettacolo

Tra interviste e momenti musicali, tra risate e argomenti più seri, la nostra padrona di Casa, l’amatissima, Mara Venier è pronta a tornare domenica 10 gennaio 2021, per una nuova puntata di Domenica In. Un ricco parterre per Zia Mara che avrà in studio ospite, Beppe Fiorello, che da lunedì 11 gennaio sarà alla guida della serata di Rai 1 con il suo show “Penso che un sogno così” a partire dalle 21.25 circa.

Beppe Fiorello, reduce dal successo della fiction “Gli orologi del Diavolo”, campione di ascolti, si racconterà a Mara Venier in una bella intervista, dai toni morbidi e mai chiassosi, come ci ha abituato ormai, l’attore che ha dimostrato nella sua carriera di avere garbo e compostezza, diversamente dall’altro fratello, Fiorello, molto più esuberante e istrionico e che rivedremo a Sanremo 2021, al fianco di Amadeus.

Ma non solo! L’attore fornirà i dettagli e le anticipazioni del suo nuovo show, “Penso che un sogno così” in onda lunedì 11 gennaio 2021 e che si scontrerà con Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, proposta del competitor canale 5. La serata è un omaggio a Domenico Modugno, ed è un adattamento televisivo dello spettacolo teatrale che Beppe Fiorello ha portato in giro per l’Italia, andato in scena per 300 serate.

Sono previsti numerosi ospiti, tra questi:

Rosario Fiorello,

Eleonora Abbagnato,

Paola Turci,

Serena Rossi,

Pierfrancesco Favino

Francesca Chillemi.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 10 gennaio 2021

Sandra Milo, icona del cinema amatissima da Fellini, sarà anche lei tra gli ospiti di Domenica In del 10 gennaio 2021, che racconterà oltre alla sua lunga carriera un brutto episodio legato ai social.

Sarà poi la volta di Pierluigi Diaco, grande amico della conduttrice che presenterà il suo nuovo programma, dal titolo Ti Sento, che andrà in onda in seconda serata a partire da martedì 19 gennaio su Rai 2. Il conduttore e speaker radiofonico ci svelerà qualche dettaglio della trasmissione.

A Domenica In, del prossimo 10 gennaio 2021 arriva un grande della musica, Roberto Vecchioni

Nel salotto di Mara Venier, sarà la volta anche del cantautore Roberto Vecchioni che ci farà sognare con un medley della sue canzoni di successo.

Domenica In: spazio all’informazione e all’attualità sul convid 19. Vaccino si vaccino no?

Nel corso della lunga diretta di domenica 10 gennaio 2021, Mara Venier affronterà anche uno spazio dedicato al covid 19 che purtroppo ancora non ci lascia vivere tranquilli. Presente in studio il professore Francesco Le Foche, immunologo, che farà il punto sulla situazione sanitaria attuale dovuta alla pandemia del Covid con la presenza di altri ospiti e opinionisti che faranno delle domande relative al virus.