Eccoci arrivati puntuali alle anticipazioni e gli ospiti di Domenica In con Mara Venier, la zia degli italiani. Dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma andrà in onda la 29^ puntata del contenitore televisivo del giorno di festa del servizio pubblico. Vediamo il carico di ospiti del prossimo 28 marzo 2021.

‘Domenica In’: anticipazioni e ospiti della 29^ puntata del 28 marzo 2021

Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti, sia in studio che in collegamento, ma come sempre la trasmissione si apre con l’informazione sull’emergenza sanitaria da covid 19, sul piano vaccinale e l’andamento dei contagi. In apertura, interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per parlare della ripresa della Campagna di Vaccinazione dopo il temporaneo stop al vaccino ‘Astrazeneca’.

E poi ancora il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese e sulla ricerca tutta italiana del vaccino ‘Reithera’ mentre in collegamento il Direttore de ‘Il Giornale’ Alessandro Sallusti e la soprano Katia Ricciarelli in attesa di fare il suo vaccino.

Domenica In: ospiti del 28 marzo 2021. Arriva Belen Rodriguez

Grande curiosità per l’arrivo in studio di Belen Rodriguez, che come saprete è in dolce attesa. Per la showgirl argentina è la secondogenita, dopo Santiago avuto con il ballerino e conduttore Stefano De Martino. I due dopo una separazione di sette anni sono tornati assieme per provare a ricucire il rapporto, ma non ha funzionato e hanno preso strade diverse. Ora Belen è felicemente impegnata con Antonino Spinalbese, che è il padre della piccola che porta in grembo, che dovrebbe chiamarsi Luna Marie. Sappiamo il rapporto di stima e simpatia che c’è tra Zia Mara e Stefano de Martino, chissà se con Belen farà accenno al suo ex? Vedremo…

Mara Maionchi e Orietta Berti, gli altri ospiti di Domenica In del 28 marzo 2021

Dopo Belen Rodriguez, arriva Mara Maionchi, talent scout dei cantanti italiani più famosi e giudice di talent di successo, che sarà protagonista di un’intervista nella quale si racconterà a tutto tondo, tra carriera e vita privata.

Infine, per la compagine musicale ospite la bravissima Orietta Berti, reduce dal Festival di Sanremo 2021, racconterà alcuni aneddoti sulla sua settimana sanremese per poi esibirsi nel singolo ‘Quando ti sei Innamorato’, classificatasi al 9° posto. Infine, è previsto anche un collegamento con Don Marco Pozza, autore del libro ‘Papa Francesco – Dei vizi e delle virtù’. La regia del varietà domenicale degli italiani è affidata a Flavia Unfer.