Domenica 12 gennaio 2020 nuovo appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier. Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della diciottesima puntata? Continuate la lettura e saprete tutto…

Domenica In: anticipazioni 12° puntata del contenitore della domenica di Rai 1

Il pomeriggio festivo di Rai 1 ha in serbo per voi molti ospiti e nuove interviste cuore a cuore della conduttrice Mara Venier. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma sarà presente in studio una vecchia gloria dello spettacolo italiano: l’attrice Isa Barzizza.

Si proseguirà poi con una bella intervista one – to – one con la figlia dello scomparso leader politico Bettino Craxi, Stefania che presenterà un suo libro.

La presenza di Stefania Craxi è dovuta anche al fatto che in questi giorni è uscito il film dedicato a Bettino Craxi, ex segretario del PSI ed ex Presidente del consiglio italiano a cui presta il volto, in modo straordinario, uno strabiliante Pierfrancesco Favino.

Ampia pagina dedicata al 70°Festiva di Sanremo a Domenica in

Ci sarà poi spazio per un talk dedicato alla 70 edizione del Festival della Canzone Italiana, che parte già con molte polemiche per i cantanti, che sono stati rifiutati, assai noti e molto bravi.

Il talk su Sanremo si arricchirà della presenza di:

Roberto D’Agostino,

Marco Molendini,

Dario Salvatori,

Marino Bartoletti,

Roby Facchinetti,

Mietta,

Rosita Celentano.

Sarà poi la volta di Eleonora Daniele, conduttrice del programma mattutino dell’ammiraglia Rai, Storie italiane che ha da poco annunciato di aspettare il suo primo figlio che pare sarà una bambina.

Grande festa dunque per la bionda Daniele che dopo ave detto si, e aver sposato l’uomo della sua vita, ha pensato di mettere in cantiere anche un figlio per allargare al famiglia.