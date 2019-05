Domenica In chiude i battenti e saluta il pubblico dell’ammiraglia Rai con un parterre di ospiti di prestigio che festeggeranno Mara Venier, al timone di questo fortunato ciclo di puntate. La trasmissione ha visto tornare protagonista il salotto televisivo domenicale di Rai 1. Ecco tutte le anticipazioni sull’ultima puntata del contenitore pomeridiano.

Domenica In: anticipazioni ospiti dell’ultima punta del 26 maggio 2019

Non era un mistero per nessuno che la domenica di festa di Viale Mazzini da un po’ di anni fosse in affanno per quel che riguarda gli ascolti. Contro la corazzata Domenica Live della D’Urso, su canale 5, nulla era servito: né le disastrose sorelle Parodi né altri conduttori che si sono avvicendati in questi anni.

La Domenica In di Mara Venier torna a vincere la battaglia dell’Auditel

L’unica che è riuscita a contrastare e molte volte a battere la Queen of Caffeucci è stata proprio Zia Mara. Quest’ultima si è presa così una bella rivincita. Sappiamo infatti che anni fa la Venier fu accompagnata alla porta da mamma Rai e che per quasi 5 anni la veneta è stata prezzemolina dei programmi Mediaset, da: Tu Si Que Vales, a L’isola Dei Famosi.

Il 2018 ha segnato il ritorno in Rai della Venier alla conduzione di Domenica In e gli ascolti e i risultati sono stati ottimi.

Domenica 26 maggio 2019 Mara Venier si congederà dal pubblico di Rai 1

Domenica 26 maggio, giorno in cui tra l’altro ci si dovrà recare alle urne per le Elezioni Europee, Mara Venier dirà addio (o arrivederci) al pubblico di Rai 1.

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, la spumeggiante conduttrice accoglierà un parterre di ospiti composto da grandi nomi della tv e dello spettacolo, chiudendo così in bellezza un anno che l’ha vista quasi sempre vincere sulla concorrenza.

Tutti gli ospiti di Mara Venier che saranno presenti a Domenica In il 26 maggio 2019

Romina Power

Teo Teocoli

Renzo Arbore

Nino Frassica

Gina Lollobrigida

Orietta Berti

Ron

Fausto Leali

Angela Luce

Francesco Merola

Franco e Andrea Antonello

Enrico Nigiotti

Tutti nomi di prestigio ma ahimè mancano Maria De Filippi e il vincitore di Amici 18. Come ricorderete Zia Mara è stata ospite di Queen Mary nel talent Amici e le due si erano scambiate la promessa che Maria sarebbe andata ospite da Mara con il vincitore di Amici 18.

Qualcuno ha bloccato questa ospitata per cui non avremo il piacere di rivedere le due donne assieme, che tra l’altro sono anche molto amiche.

Domenica In: dal 2 fino al 30 giugno appuntamento ogni domenica con “The best Moment”

Da domenica 2 giugno, sempre alle ore 14:00 su Raiuno, l’appuntamento sarà con il meglio di Domenica In, fino al 30 giugno. Un’occasione per rivedere i momenti più importanti, più divertenti e più emozionanti, di una stagione televisiva che ha avuto una sola e unica grande protagonista: Mara Venier! Stessa cosa accadrà su Canale 5. L’ammiraglia avversaria ha deciso di mandare in onda, nelle prossime domeniche, il meglio di Domenica Live.