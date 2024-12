Tredicesima puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, il giorno dell’Immacolata domenica 8 dicembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della tredicesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della tredicesima puntata dell’8 dicembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa tredicesima puntata di Domenica In? In questa puntata per l’Immacolata ci sarà tanto spazio dato alla musica. In studio arriveranno i I Ricchi e Poveri che con Mara Venier ripercorreranno la loro carriera e si esibiranno sulle note di alcuni dei loro brano di successo come “Aria” e “Ma non tutta la vita”. Inoltre presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo “Il Natale degli Angeli”.

Poi sarà la volta di Al Bano che si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con il brano “È la mia vita”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Mentre il regista Ferzan Ozpetek ci racconterà in anteprima di cosa parla il suo film ‘Diamanti’ che uscirà nelle sale il prossimo 19 dicembre e che vede nel cast anche la presenza di Mara Venier. Conclude la puntata il filosofo e scrittore Stefano Zecchi che presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo ‘Resurrezione’.

Durante la puntata lo Speciale con Papa Francesco

La puntata di domenica 8 dicembre si interromperà tra le ore 15.40 e le ore 16.25 per dare la linea al Tg1 che manderà in onda una diretta da Piazza di Spagna a Roma per il tradizionale Omaggio di Papa Francesco all’Immacolata.