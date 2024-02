Torna la terza stagione di Doc Nelle tue mani con due nuovi imperdibili episodi: cosa succederà al dottor Fanti interpretato da Luca Argentero?. La serie televisiva campione d’ascolti di Rai1 entra nel vivo: ecco la trama e le anticipazioni delle puntate trasmesse stasera, giovedì 22 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.

DOC Nelle tue mani 3, anticipazioni puntate

Giovedì 22 febbraio 2024 dalle ore 21.30 va in onda il sesto appuntamento di “DOC Nelle tue mani 3“, la serie televisiva italiana di genere medical drama trasmessa in prima serata su Rai 1. La serie, scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che, in seguito ad un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. Ad interpretare il medico Andrea Fanti, è Luca Argentero. Dove eravamo rimasti? E soprattutto cosa succederà nelle puntate di stasera? Ricordiamo che nel cast della serie tv ci sono anche: Pierpaolo Spollon, Giacomo Giorgio, Matilde Gioli e Sara Lazzaro.

Il primo episodio di stasera si intitola “Lontani“. Il comportamento di Agnese ha generato una frattura tra lei e Andrea Fanti. Non solo, per il dottore non è un periodo facile visto che che deve fare anche i conti con l’assenza di Giulia recatasi a Roma per motivi di lavoro. Intanto nel reparto dell’ospedale la situazione è sempre più al limite. Teresa sta cercando in tutti i modi di trovare un posto alla figlia di Diana, la giovane ragazza ricoverata nonostante i dubbi della mamma. Non solo, anche Elisabetta, paziente di Damiano, viene ammessa in reparto dopo alcuni giorni di malessere che potrebbero essere spia di un problema ben più grave.

DOC Nelle tue mani 3, cast e come vederlo in streaming su RaiPlay

Il secondo episodio del quinto appuntamento di “Doc Nelle tue mani 3” trasmesso stasera, giovedì 22 febbraio 2024, si intitola “La scossa“. Un violento terremoto fa tremare la terra e scatta la paura all’Ambrosiano. Lin ha paura per la sua decisione. Intanto Ric ha preso una decisione dopo la proposta ricevuta da Laura. Per Federico è un momento di crisi, visto che deve sottoporsi ad un intervento, anche se non si sente pronto. Intanto Martina fa un incontro che potrebbe portare alla luca tutta la verità sul su conto. Buone notizie per Andrea: la sua Giulia è tornata da Roma, ma la dottoressa si ritrova a dover gestire il reparto da sola perchè Doc è bloccato in un ascensore e deve salvare una paziente incinta.

Questo e tanto altro nel doppio appuntamento di DOC 3, la serie tv in onda giovedì in prima serata su Rai1. Per chi si fosse perso una delle puntate di Doc Nelle tue mani 3 è possibile rivederle in replica streaming ondemand. Dove? Per rivedere le puntate di DOC basta collegarsi alla piattaforma di RaiPlay dove sono disponibili in streaming tutti gli episodi della medical drama più amata del piccolo schermo!