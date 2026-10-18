Federico Lentini (interpretato dall’attore Giacomo Giorgio) ci sarà o ha detto addio a ‘Doc 4‘? Nel corso delle prime due puntate molti spettatori si sono posti questa domanda dato il piccolo ‘giallo’ nato intorno al suo allontanamento dal Policlinico Ambrosiano. Nella terza puntata, andata in onda giovedì 15 ottobre 2026, però il mistero è stato svelato e lo specializzando, invece di tornare a lavorare nella squadra di Andrea Fanti, ha lasciato la serie. Un addio forse troppo frettoloso che meritava maggior approfondimento dato anche il legame con i suoi colleghi.

Il ‘giallo’ di Federico Lentini e il ritorno in una puntata di Doc nelle tue mani

Durante la presentazione della quarta stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’, in tanti avevano notato l’assenza dalle foto di gruppo di Giacomo Giorgio. Luca Argentero aveva fatto capire che ci sarebbe stato:

“Sono contento che lo abbiate notato, perché è proprio questo che rende incredibile Doc 4. Dove ti aspetti una cosa normale e dici “non c’è”, noi riusciamo a sorprenderti”.

Giacomo Giorgio, nella terza stagione, era entrato nel cast con il ruolo di Federico Lentini. Avevamo imparato a conoscere lo specializzando e le sue fragilità: il rapporto conflittuale con il padre, noto oculista di Milano, e l’amicizia particolare nata con la collega Lin Wang.

Lentini però in questa nuova stagione di Doc è stato al centro di un ‘giallo’ e di un segreto custodito dalla primaria Giulia Giordano con il nuovo direttore sanitario Stefano Campigli. Nella terza puntata è stato raccontato come i due per allontanarlo dall’Ospedale, date le sue condizioni psico-fisiche alterate dopo la perdita della madre, lo avevano incastrato.

Campigli infatti aveva nascosto nel suo zaino uno strumento medico e ciò aveva portato Lentini ad essere licenziato per furto. Lo specializzando, sempre più solo dopo aver scoperto che quello che credeva suo padre non era il suo vero padre, aveva continuato a bere e ad avere extrasistoli. Nessuno dei suoi colleghi lo aveva cercato, limitandosi a chiamarlo senza ricevere risposta.

Ricoverato in Ospedale, solo Doc gli è stato vicino credendo che ci fosse un problema medico dietro il suo comportamento. Dopo varie analisi, è emerso che soffriva di ipertiroidismo e grazie a Fanti, Lentini si è riconciliato con suo padre.

Il personaggio di Giacomo Giorgio aveva ancora molto da raccontare

Sui social in tanti si sono domandati perché Lentini non sia tornato a lavorare in Ospedale come accaduto per esempio a Martina. La sensazione diffusa è quella che la sua storia si sia chiusa troppo in fretta, in appena una puntata. Non si è colta la complessità del suo personaggio: dalla sua finta spavalderia al non sentirsi amato o all’altezza di essere medico.

Il suo percorso offriva spunti interessanti come l’evoluzione del rapporto con la collega Lin Wang, un legame rimasto incompiuto nonostante le parole di Riccardo Bonvegna, che lo spronava a dichiararsi e ad affrontare i suoi sentimenti. Una scelta che forse è dovuta ai numeri impegni negli scorsi mesi, tra cinema e teatro, dell’attore che non poteva essere sul set di Doc.

Come scritto dall’attore sui suoi profili social:

“Grazie a tutti, è stato un viaggio meraviglioso”.

Un saluto che suona come un addio definitivo al personaggio di Lentini, almeno in questa stagione di Doc.