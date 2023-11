‘Operazione NAS‘ è il titolo della serie in prima tv assoluta su DMAX. Protagonisti sono oltre mille uomini e donne dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità del Comando dei Carabinieri che difendono i cittadini da frodi e prodotti contraffatti. Scopriamo insieme quando andrà in onda e in quali città si sono svolte le operazioni dei Nas che vedremo in tv.

‘Operazione NAS’, in prima tv assoluta su DMAX

Ogni giorno i N.A.S. intervengono in diversi pubblici esercizi sparsi nelle nostre città. Al centro delle loro operazioni non vi è solo il controllo del cibo scaduto ma anche un’ispezione igienica nei ristoranti e locali commerciali affinché siano liberi da topi e blatte infestanti. Inoltre tra i compiti degli uomini dei N.a.s. c’è anche quello di smascherare le frodi amministrative, individuare strutture mediche senza autorizzazione e prodotti contraffatti. Tali attività quotidiane sono al centro della serie in prima tv assoluta da venerdì 24 novembre alle 21:25 su DMAX, canale 52, dal titolo “OPERAZIONE NAS”.

Nella serie, che andrà in onda in 30 episodi della durata ognuno di trenta minuti, vedremo le telecamere di Dmax seguire gli uomini e le donne dei N.A.S durante le loro attività di controllo e prevenzione su tutto il territorio nazionale. Si tratta di oltre due mesi di riprese per circa 60 ispezioni seguite, 40 attività sospese o segnalate e più di 6 tonnellate di merce sequestrata. A finire nel mirino di ‘Operazione NAS’ sono state le città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Cagliari e Bari.

Dove vedere la serie e anticipazioni

“OPERAZIONE NAS” è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery ed è disponibile in anteprima streaming su discovery+ e su Dmax (canale 52 del Digitale Terrestre), su Sky canale 170 e tivùsat canale 28 a partire dal 24 novembre 2023.

Dopo aver attirato i telespettatori di Canale NOVE, in questa stagione vedremo dei controlli che porteranno alla sospensione delle attività di cucina in una residenza per anziani a Napoli; alcune misure cautelari attuate dai Carabinieri Nas di Torino in un’operazione di contrasto alla contraffazione alimentare e il sopralluogo in un caseificio completamente abusivo scoperto a Bari. E ancora la scoperta di un minimarket etnico di Milano che commercializzava merce vietata alla vendita in Europa; l’intervento e la chiusura di un ristorante di pesce a Cagliari in precarie condizioni igieniche e il controllo di un centro estetico a Roma che effettuava interventi dermatologici senza le necessarie autorizzazioni. Attività trasversali a tutela del cittadino-consumatore.