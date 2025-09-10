Disney+, dopo il successo della scorsa edizione, porta nuovamente a Milano “The Investigation Game”, esperienza immersiva per celebrare il debutto della quinta stagione di Only Murders in the Building, serie comedy originale candidata agli Emmy® con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez che ha debuttato martedì 9 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con ben tre episodi disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi ogni settimana.

The Investigation Game: a Milano l’evento Disney+

Dal 10 al 13 settembre, presso Casa Olimpia (via Privata Caltanissetta, Milano), il pubblico potrà partecipare a “The Investigation Game”, un’esperienza immersiva dove mettere alla prova il proprio intuito con dettagli e easter egg ispirati alla pluripremiata serie di successo Only Murders in the Building disponibile su Disney+.

“The Investigation Game”, evento presentato da Disney+, propone quest’anno inediti misteri e dilemmi all’interno di una location spettacolare. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Only Murders in the Building, che potranno trasformarsi in detective come Charles, Oliver e Mabel, esplorando la scena del crimine, analizzando indizi, raccogliendo testimonianze dai sospettati e, tra performance dal vivo e oggetti di scena, provando a svelare il mistero.

La partecipazione a “The Investigation Game” è gratuita ed è consentita solo su prenotazione, solo per maggiorenni, dal 10 al 13 settembre, nei seguenti orari, fino a esaurimento posti:

Mercoledì 10 settembre dalle 20:00 alle 21:35

Giovedì 11 e venerdì 12 settembre dalle 17:45 alle 21:35

Sabato 13 settembre dalle 11:20 alle 22:00

Prenotazioni e maggiori informazioni sul sito Eventbrite.

Only Murders in the Building: trama e cast della quinta stagione

Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose.

La quinta stagione della serie Only Murders in the Building è interpretata da Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton. Nel cast non mancano guest star speciali che includono Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e molti altri.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin & John Hoffman (Grace & Frankie, Looking). Martin & Hoffman sono gli executive producer insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.