Quali sono su Disney + le novità del mese di ottobre 2023? Ecco tutte le serie tv e i film da non perdere sulla piattaforma di streaming.

Disney +: le novità di ottobre

Ecco le novità più salienti che possiamo o potremo vedere in streaming su Disney + nel mese di ottobre 2023 tra film e serie tv, novità alcune che paiono attese con grande attenzione dalla maggior parte fan e degli utenti registrati.

Loki 2 – dal 6 ottobre 2023,

– dal 6 ottobre 2023, Piccoli Brividi – dal 13 ottobre potremo vedere i 5 nuovi episodi,

Mayans MC, quinta stagione – da 18 ottobre – ovvero la serie ambientata nello stesso universo narrativo di Sons of Anarchy,

I Leoni di Sicilia – dal 25 ottobre i primi quattro nuovi episodi,

Praise Petey, dal 25 ottobre,

Lego Marvel Averngers – codice rosso – dal 27 ottobre,

Quest’ultimo film d’animazione è proprio uno dei più attesi dai fan Marvel e Lego che non vedono l’ora di vederlo.

Altre news? Durante il mese arriveranno anche nuovi episodi della quarta stagione di The Kardashians, oltre alla terza stagione di The D’Amelio Show, di cui troveremo episodi in arrivo sulla piattaforma ogni mercoledì alla stessa ora.

L’importante anniversario Disney

Forse non tutti sanno che il prossimo 16 ottobre si festeggerà il 100° anniversario Disney. Cosa significa questo per gli utenti della piattaforma? Oltre a rivedere i grandi classici che tutti amano e che riuniscono davanti allo schermo grandi e piccini, potremo, a partire dal 6 ottobre, lasciarci affascinare da sette nuovi classici cortometraggi pensati ad hoc per festeggiare l’importantissimo evento.

Mentre i più piccoli potranno conoscere i grandi personaggio del mondo della Disney, i più grandi potranno fare un vero e proprio viaggio nei ricordi rivivendo le stesse emozioni vissute la prima volta che hanno ballato con le Principesse e sognato il loro principe azzurro, vissuto mille avventure con i loro eroi o riso a crepapelle insieme ai personaggi più buffi. Sarà dunque importante vedere la connessione tra passato e futuro e ammirare come negli anni le cose siano evolute.