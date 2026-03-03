Nel mese di Marzo sono in arrivo numerose novità su Disney+. Tra serie tv attese come la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma anche film tra cui la commedia Mike & Nick & Nick & Alice, le sorprese non saranno poche. Di seguito, ecco i titoli più attesi in arrivo.

Disney+: le serie tv più attese di Marzo 2026

Le novità per le serie tv iniziano il 12 marzo, con la quarta stagione de La vita segreta delle mogli mormoni. Taylor viene annunciata come The Bachelorette e Jen e Whitney partecipano a Dancing with the Stars. La competizione crea caos, le tentazioni aumentano e, tra matrimoni in crisi, dilemmi personali e segreti familiari, le mogli devono scegliere se sostenersi a vicenda o affrontare da sole il loro destino.

Il 23 marzo arriva invece Lucky Luke. In questa nuova serie il protagonista è Lucky Luke, leggendario cowboy solitario che deve aiutare Louise, una ragazza diciottenne affascinante e imprevedibile. Insieme, partono per un viaggio attraverso il selvaggio West alla ricerca della madre di Louise misteriosamente scomparsa. Nel frattempo, la coppia cerca anche di sventare una cospirazione che potrebbe cambiare per sempre il corso della storia degli Usa.

Il 25 marzo è la volta di uno dei titoli più aspettati del mese: la seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Questa volta il sindaco Wilson Fisk, mentre continua il suo controllo assoluto su New York City, continua a dare la caccia al suo nemico pubblico numero uno, il

vigilante Daredevil. Sotto la sua maschera, però, Matt Murdock cerca di agire nelle tenebre per abbattere l’impero corrotto di Kingpin e redimere la sua città.

Nello stesso giorno si aggiunge al catalogo un’altra serie tv molto attesa. Parliamo della prima stagione de revival di Scrubs. J.D. e Turk, dopo tanti anni, si ritrovano fianco a fianco nuovamente, ma la medicina è cambiata, così come anche gli specializzandi. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese.

Disney+: film e documentari in arrivo a Marzo 2026

L’8 marzo arriva Ghost Elephants, il film documentario di National Geographic Documentary Films. Diretto, scritto e narrato da Werner Herzog, questo titolo segue Steve Boyes, biologo della conservazione e leader del National Geographic Okavango Wilderness Project, che cerca di svelare un mistero. Nelle alture dell’Angola avvolte dalla nebbia, Boyes e il suo team sono infatti alla ricerca degli sfuggenti elefanti fantasma di Lisima, potenziali discendenti viventi del più grande mammifero terrestre mai documentato, e sono determinati a provarne l’esistenza.

Infine, dal 27 marzo, si aggiunge in piattaforma l’esilarante commedia d’azione Mike & Nick & Nick & Alice. La trama segue due gangster e la donna che amano, alle prese con la notte più pericolosa della loro vita. La storia si infittisce anche a causa di una macchina del tempo, capace di creare ancora più caos alle loro già frenetiche vite.