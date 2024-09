Disney+ ha annunciato le date delle due nuove serie firmate Pixar: la prima è Dream Productions: dal mondo di Inside Out, che arriverà sulla piattaforma l’11 dicembre 2024, mentre la seconda è un prodotto originale intitolato Win or Lose che debutterà il 19 febbraio 2025. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La trama di Dream Productions: dal mondo di Inside Out

Dopo l’enorme successo mondiale di Inside Out 2, ora disponibile su Disney+, la Pixar torna a esplorare la mente di Riley con la nuova serie Dream Productions: dal mondo di Inside Out. Divisa in quattro episodi in arrivo l’11 dicembre, la serie è scritta e diretta da Mike Jones e prodotta da Jaclyn Simon. In questo nuovo progetto, si indaga sui meccanismi interni della Dream Production, uno studio cinematografico immaginario che si occupa della produzione dei sogni della protagonista.

Ogni notte infatti, i sogni di Riley prendono vita, rispettando tempi e budget di produzione. La crescita della ragazza però introduce nuove complicazioni, poiché i suoi ricordi richiedono un’elaborazione più complessa. Le emozioni, guidate da Gioia, inviano i ricordi alla Dream Production ma, a complicare ulteriormente le cose c’è il rapporto tra Paula Persimmon, una regista di sogni acclamata, e Xeni, un regista di sogni a occhi aperti che aspira a entrare nel mondo dei sogni notturni con cui Paula sarà costretta a collaborare.

Nella versione originale, Dream Productions: dal mondo di Inside Out vanta un cast vocale d’eccezione con Amy Poehler, Maya Rudolph, Ally Maki, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith.

La trama di Win or Lose su Disney+

La nuova serie originale Win or Lose è composta da otto episodi, ciascuno dedicato a un diverso personaggio, e sarà disponibile su Disney+ a partire dal 19 febbraio 2025. Diretta da Carrie Hobson e Michael Yates, che sono anche sceneggiatori e produttori esecutivi, questa nuova produzione promette di essere emozionante e divertente, tipico dello stile Pixar.

Win or Lose segue infatti le storie intrecciate di vari personaggi che si preparano per un’importante partita del campionato di softball, esplorando le loro insicurezze, presentando anche genitori iperprotettivi, e persino un arbitro innamorato.