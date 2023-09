Tutto pronto per settembre, mese di inizio di una nuova stagione televisiva targata Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a settembre 2023.

Discovery+, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Settembre 2023

LA FEBBRE DELL’ORO: LA SFIDA DI PARKER: Doppio appuntamento ogni giovedì, dal 14 settembre, alle 21:00 e alle 21:55 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). “Il triangolo dell’Alaska”, la serie che studia alcuni dei fenomeni e dei luoghi più misteriosi del pianeta. Le leggende sul triangolo delle Bermuda sono ben note, ma cosa sappiamo sul triangolo dell’Alaska, luogo altrettanto pericoloso e remoto? L’area è famosa per aver registrato incontri alieni, avvistamenti di Bigfoot, fenomeni paranormali e misteriose sparizioni di aerei, rimasti tutti senza spiegazione. Nella serie, alcuni esperti indagano per scoprire quale sia la verità sull’origine di questi fenomeni.

Il triangolo dell’Alaska: ogni mercoledì, dal 20 settembre, alle 21:00. Arriva la nuova stagione dello spin-off de ‘La febbre dell’oro’. Parker partirà alla ricerca di territori esotici e

selvaggi dove tentare di estrarre l’oro. Questa volta si recherà in Sud America e, seguendo le orme degli Incas attraverso il Perù e la Bolivia, affronterà giungle e pianure montuose alla ricerca di una concessione mineraria da milioni di dollari.

I programmi sul NOVE

DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO / PRIMA TV: Ogni lunedì, dall’11 settembre, alle 20:30. Gabriele Corsi torna con la quarta stagione. Cantanti amatoriali e appassionati di musica si sfidano a colpi di karaoke. La regola è solo una: non dimenticare il testo delle canzoni. Come sempre, i concorrenti saranno 3 ma solo uno di loro sarà proclamato vincitore e potrà accedere al gioco finale.

LITTLE BIG ITALY / PRIMA TV: Dall’11 settembre. Francesco Panella torna a raccontare i valori della cucina italiana all’estero nella stagione numero 7 del programma che mette insieme viaggi, cibo ed emozioni. Dopo 4 continenti e 44 città visitate, Panella si spingerà verso le mete più esotiche dell’Estremo Oriente, Asia compresa.

ESSERE MOANA – SEGRETI E MISTERI / PRIMA TV: Giovedì 14 settembre alle 23:30.

La storia di Moana Pozzi, icona di bellezza, fascino, sensualità e, soprattutto, donna di potere e, in alcuni casi, testimone di segreti e intrighi durante il tramonto della Prima Repubblica.

ACCORDI E DISACCORDI / PRIMA TV: Ogni venerdì, dal 15 settembre, alle 22:45. La nuova stagione torna in diretta con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio per commentare quanto succede nello scenario politico italiano.

FRATELLI DI CROZZA / PRIMA TV: Ogni venerdì, dal 22 settembre, alle 21:25. Fratelli è il 3° programma più visto del venerdì sera e, superata la barriera delle 150 puntate, Maurizio Crozza Torna sul Nove per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso i suoi personaggi divenuti ormai cult.

ARES GATE: LA FABBRICA DELLE ILLUSIONI / PRIMA TV: Giovedì 28 settembre alle 21:25. Per il ciclo Nove Racconta, arriva sul Nove “Ares Gate: la fabbrica delle illusioni”. Il caso scottante che riguarda la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della Ares Film, e che intreccia vicende giudiziarie a strascichi

mediatici.

I SOLDI DEGLI ALTRI – GIANFRANCO LANDE DETTO IL MADOFF DEI PARIOLI / PRIMA TV: Giovedì 28 settembre alle 23:30. Arriva l’inchiesta televisiva incentrata sul truffatore dei risparmiatori più o meno noti del bel mondo romano: Gianfranco Lande.

I programmi su Real Time

IL DOTTOR ALÌ / PRIMA TV: Ogni sabato, dal 2 settembre, alle 21:20. Arriva per la prima volta su Real Time una serie scripted: “Il dottor Alì”. Giovane specializzando di

chirurgia, Alì non riesce a integrarsi molto con i colleghi a causa della sindrome di Savant, un disturbo dello spettro autistico. Con perseveranza e dedizione, riuscirà però a crearsi una nuova famiglia tra i suoi colleghi.

RICETTE D’ITALIA – PIATTI IN TAVOLA / PRIMA TV: Dal lunedì al venerdì, dal 4 settembre, alle 20:20. Benedetta Rossi conduce il nuovo food entertainment show di Real Time. In ogni puntata, quattro fan di Benedetta si sfideranno su un tema di puntata con la loro ricetta migliore. Divisi a coppie, durante le preparazioni racconteranno la loro storia a Benedetta, che darà loro consigli su come migliorare la ricetta. Alla fine della sfida tre giudici, di cui uno specializzato nel tema di ogni puntata, assaggeranno e decreteranno il piatto migliore, che sarà custodito nel grande ricettario di cucina italiana pubblicato da Benedetta!

PRIMO APPUNTAMENTO / PRIMA TV: Ogni martedì, dal 5 settembre, alle 21:20. Il re di cuori Flavio Montrucchio riapre le porte del ristorante di “Primo appuntamento” a nuovi single alla ricerca dell’anima gemella. Durante la cena, i due si scambiano esperienze personali e, al termine della cena, decideranno se continuare a vedersi oppure prendere strade diverse.

BAKE OFF ITALIA / PRIMA TV: Ogni venerdì, dall’8 settembre, alle 21:20. Torna la nuova stagione di “Bake Off Italia”, condotto da Benedetta Parodi. A giudicare gli aspiranti pasticceri ci saranno Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Nuove e grandi

sfide attendono i concorrenti pronti a sfidarsi tra zucchero e farina per diventare il miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

IL CASTELLO DELLE CERIMONIE / PRIMA TV: Ogni venerdì, dall’8 settembre, alle 22:40. Donna Imma e Matteo riaprono le porte del loro sfavillante castello per una nuova, festosa stagione! Ad accogliere gli ospiti delle meravigliose cerimonie ci saranno emozioni, musica e tanto divertimento. Ma soprattutto, ci sarà tanto buon cibo della tradizione partenopea per offrire ai protagonisti una cerimonia che per loro sarà indimenticabile.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA / PRIMA TV: Ogni mercoledì, dal 13 settembre, alle 21:20. Torna su Real Time l’esperimento sociale che continua ad appassionare gli italiani. Sei single scelgono di sposarsi con perfetti sconosciuti. Tra luna di miele, convivenza di cinque settimane e molti alti e bassi, dovranno decidere se restare

insieme o se chiedere il divorzio. Sarà amore a prima vista?

TUTTO IL POSSIBILE – VITA DA NEUROCHIRURGHI / PRIMA TV: Giovedì 21 settembre alle 21:20. In occasione della giornata mondiale delle malattia neurologiche, entriamo nel reparto oncologico dell’Istituto Carlo Besta per raccontare le esperienze

di chi, tra speranze, successi e delusioni, trascorre nella struttura la maggior parte della propria esistenza: i medici. Un racconto che ci mostra il lato umano della scienza e della medicina, fatto di grande passione, sacrifici e lavoro di squadra.

I programmi su DMAX

AEROPORTO DI ROMA: TRAFFICO ILLEGALE / PRIMA TV: Ogni domenica, dal 3 settembre, alle 21:25 su DMAX, sul digitale terrestre al canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. All’aeroporto di Roma Fiumicino, gli addetti alla sicurezza lavorano 24 ore su 24 per effettuare i controlli e bloccare tempestivamente qualsiasi attività criminale. Dalle droghe illegali ai passaporti falsi fino ai profumi rubati, accade davvero di tutto in una giornata di lavoro all’interno del grande aeroporto.

VADO A VIVERE NEL BOSCO / PRIMA TV: Ogni lunedì, dal 4 settembre, alle 21:25. La famiglia Raney continua ad aiutare persone che vivono ai confini della civiltà, mostrando come anche in tempi difficili si riesca a sopravvivere. In questa stagione, Marty e la sua famiglia lavorano in condizioni estreme, dovranno infatti fronteggiare i danni provocati da un’inondazione, lavorando con temperature oltre i 40 gradi sottozero.

I programmi su Food Network

C’È CICCIA / PRIMA TV: Da sabato 2 settembre alle 17:45 su Food Network, sul Digitale Terrestre canale 33, su Tivùsat canale 53. Luca Terni, il re della carne, ci porta ancora una

volta nel cuore della Maremma, alla scoperta del suo fantastico regno: la sua locanda. Che sia in cucina o alla brace, la protagonista è sempre la ciccia; in altre parole, la carne.

IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV: Da domenica 3 settembre alle 15:00. Se desiderate cucinare con semplicità e ottenere anche ottimi risultati, a settembre non perdete i nuovi episodi in compagnia di Luca Pappagallo.

LE DOLCI NONNE DI RENATO / PRIMA TV: da domenica 3 settembre alle 17:35. Renato Ardovino ci apre le porte della sua casa, a Paestum, per rivisitare le ricette della tradizione dolciaria italiana. Al suo fianco un team di collaboratrici speciali, le vere custodi della pasticceria casalinga del passato: le nonne.

GIUSINA IN CUCINA / PRIMA TV: Da sabato 9 settembre alle 15:45. Giusi Battaglia torna su Food Network con tante novità tutte da assaporare! Con la consueta allegria, in ogni imperdibile appuntamento, scopriremo non solo le ricette della sua Palermo, ma anche quelle antiche, dei borghi dell’entroterra e di molte altre città siciliane.

NEL FORNO DI CASA TUA / PRIMA TV: da domenica 24 settembre alle 17:35. Fulvio Marino ci accoglie nel suo laboratorio pronto a svelarci le ricette dei suoi lievitati facili e di sicuro successo. In ogni puntata, scopriremo tutti i segreti del suo mestiere ed entreremo nel magico mondo degli impasti, delle farine e delle lievitazioni per pani, pizze e altri prodotti da forno.

I programmi su Frisbee

SUPER WINGS / PRIMA TV: Dal 9 settembre, ogni sabato, alle 11:00 su Frisbee, Digitale terrestre: canale 44, su Sky: canale 627 e tivùsat canale 44. Nuovi salvataggi, incredibili poteri e straordinari equipaggiamenti attendono i Super Wings nei nuovi episodi in onda a settembre. Questo gruppo di aeroplani è pronto a proteggere l’ambiente, gli animali e tutti gli esseri umani! Non importa quanto piccoli, loro sono i Guardiani del Mondo.

PFFFIRATI / PRIMA TV: Dal 12 settembre, dal martedì al venerdì, alle 18:30. Sull’isola di Calypso, dove ogni cosa è un gonfiabile, il Capitano Lamar e il suo Nostromo Duncan

addestrano tre ciurme nell’arte della Pfffirateria. Tra le tante sfide, Pat, Lily e Stede non si arrendono mai, perché niente è impossibile quando puoi contare sui tuoi amici Pfffirati!

I programmi su Giallo

L’ISPETTORE DALGLIESH: da l10 Settembre, tutte le domeniche un episodio alle 21:10 su Giallo, sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Ambientato in un’atmosfera anni Settanta perfettamente ricostruita, il poliziesco si ispira all’affascinante personaggio creato dalla celebre giallista inglese P.D. James. Adam Dalgliesh è un detective di Scotland Yard dal carattere particolare e con un passato doloroso con cui fare i conti: investigatore e poeta, l’ispettore capo è un uomo sensibile ed empatico, capace di scavare nell’animo criminale come pochi altri.

Le sue indagini porteranno lo spettatore in giro per un’Inghilterra vintage, ventosa e misteriosa, e i casi presenteranno un’umanità varia, dolente e colpevole al tempo stesso, per una serie di puntate che piaceranno agli estimatori del crime classico e di classe.

BALTHAZAR 4: Dal 13 settembre, tutti i mercoledì doppio episodio a partire dalle 21.10. Torna il geniale ed eccentrico Raphael Balthazar, patologo forense che collabora brillantemente nelle più complicate indagini della Polizia francese. Nuove indagini dunque per il medico dalle straordinarie capacità investigative ma dal pessimo carattere, che con la sua riluttanza a seguire le regole e gli ordini finisce col far impazzire colleghi e collaboratori.

In questa nuova stagione il suo talento e il fascino, ma anche appunto la sua insopportabile irriverenza, dovranno essere gestiti da una nuova collega-superiore, il Capitano Camille Cortes, poliziotto proveniente dalle squadre speciali. Il carattere schietto, ironico, autoritario della vivace Camille sembra fatto apposta per produrre scintille con quello esplosivo e ingestibile di Raphael, garantendo quindi quel brio combattivo tipico di

questa divertente serie francese.

I programmi su HGTV

CASE SENZA TEMPO / PRIMA TV: Ogni mercoledì, dal 6 settembre, dalle 22:00. L’architetto Dean Poulton e il designer Borja de Maqua restaurano una splendida ma fatiscente tenuta inglese costruita 300 anni fa, un tempo di proprietà del re Enrico VII. Riuscirà il duo a riportare la tenuta allo splendore originale?

IL BELLO DEL MATTONE / PRIMA TV: Ogni martedì, dal 12 settembre, dalle 12:00. Damiano Gallo, con la partecipazione di Susanna Messaggio, offre momenti di approfondimento in compagnia di ospiti ed esperti del settore immobiliare, dell’arredamento, professionisti legali, della comunicazione e della cultura.

DONNE IN AFFARI / PRIMA TV: Ogni giovedì, dal 14 settembre, alle 22:00. Karen e Mina, madre e figlia, hanno in comune la passione per la ristrutturazione. Le due ristrutturano le case della loro amata Indianapolis, nella speranza di aiutare la comunità e di rilanciare la zona nel mercato immobiliare. Quartiere dopo quartiere, il duo ci mostrerà la bellezza di ristrutturare, ma non mancheranno i classici scontri tra madre e figlia.

UNA CITTÀ TUTTA DA RIFARE / PRIMA TV: Ogni lunedì, dal 18 settembre, alle 22:00.

Alison Victoria, designer di interni, acquista e ristruttura case storiche a Chicago, affrontando qualsiasi segreto e sfida che si nasconda dietro anni di pittura e intonaco. Anche in questa nuova stagione, l’esperta è pronta a salvare dettagli unici e a rimodernare gli spazi, perché più ardua è la sfida, più alti sono i ricavi!

I programmi di K2

POKÉMON ESPLORAZIONI SUPER / PRIMA TV: Ogni sabato, dal 2 settembre, alle 9:00 su K2 (sul Digitale Terrestre, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46). Man mano che avanzano verso i loro obiettivi, la posta in gioco diventa sempre più alta per Ash, Goh e Cloe. Al torneo mondiale per l’incoronazione, Ash, Pikachu e i loro amici Pokémon continuano gli allenamenti a ritmo serrato. Intanto, Goh è impegnato in alcune missioni difficili per poter partecipare al Progetto Mew, mentre Cloe e Eevee scoprono ulteriori possibilità evolutive. Riusciranno a prendere una decisione sul futuro? Preparatevi al gran finale di stagione di Pokémon Esplorazioni Super!

ZIG & SHARKO / PRIMA TV: dal lunedì al venerdì, dal 12 settembre, alle 07:30. Zig e Sharko sono tornati sulla loro isola, ma nessuna vacanza in vista per loro! Marina ha appena trovato un paio di ciabatte magiche che le conferiscono poteri incredibili e delle gambe! La sirena scopre le nuove possibilità che le due gambe possono offrire, e diventa sempre più difficile catturarla o proteggerla.

I programmi su Motor Trend

TURBO WEEK / PRIMA TV: Da lunedì 11 settembre dalle 22:15. Su Motor Trend torna l’attesissimo appuntamento con la Turbo Week! Si inizia con “Garageland”, la serie con Gian Paolo Varetto e Max Weber. I due amanti delle auto sono pronti a ricorrere a ogni strategia utile per l’acquisto di una strepitosa supercar. A seguire, Drew Pritchard e Paul Cowland in “Chi cerca trova: auto da sogno” ci portano alla ricerca di classic cars e motociclette

vintage, da restaurare e rivendere.

Si prosegue poi con “Texas Metal: Monster Cars”, dove alcune officine emergenti del Northside di Houston sono determinate a farsi un nome, proponendo una moderna generazione di monster machine da capogiro. Infine, con “Vintage Garage” seguiremo,

ancora una volta, François Allain nella sua missione: comprare auto e moto malridotte, per farle controllare a quattro meccanici, pronti a tutto per aggiudicarsi il restauro.