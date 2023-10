Novembre è ricco di uscite per Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a novembre 2023.

Discovery+, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Novembre 2023

ALIENI D’AMERICA. Doppio appuntamento ogni venerdì, dal 3 novembre, alle 21:55 e alle 22:50 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). In “Alieni d’America” l’esperto Chuck Zukowski , che ha studiato gli UFO per oltre 30 anni, collabora con

suo figlio e un’investigatrice per perseguire casi alla ricerca di prove definitive sull’esistenza degli UFO. Insieme alla sua squadra, intraprende un percorso che potrebbe portare a una scoperta fondamentale. A quali incredibili eventi paranormali andranno incontro?

INDAGINI PARANORMALI CON JOSH GATES / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 6 novembre, alle 21:00. Torna “Indagini paranormali con Josh Gates”. L’esploratore ha formato un gruppo di investigatori incaricati di indagare sui misteri che vanno oltre la normale conoscenza umana. Jessica Chobot e Phil Torres affrontano diverse spedizioni per tentare di dare una risposta ai fenomeni più inspiegabili del nostro pianeta.

I MOSTRI DELLA PALUDE. Ogni domenica, dal 19 novembre, alle 21:00. Una nuova serie in cui il capitano Blimp Cheramie si addentra in alcune tra le più misteriose paludi della Louisiana per analizzare le leggendarie creature che le abitano. Un viaggio tra alligatori e licantropi spaventosi.

I programmi sul Nove

CRIMINI ITALIANI / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 18 novembre, alle 21:35 sul NOVE (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Il giornalista Pino Rinaldi, volto di “Faking It” e storico inviato di “Chi l’ha visto”, torna sul Nove con “Crimini italiani”, per introdurre e analizzare alcuni dei casi di cronaca nera più controversi della storia criminale d’Italia.

I programmi su Real Time

QUESTA CASSA NON È UN ALBERGO /PRIMA TV. Giovedì 2 novembre alle 21:20 sul

digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Il 2 novembre, in occasione della giornata dei morti, arriva su Real Time la serie in 3 puntate che

racconta il family business dei Taffo: l’agenzia funebre attiva a Roma Taffo Funeral Services,

diventata famosa sui social per il black humor che contraddistingue i suoi post. Arrivata alla quinta generazione, l’impresa di pompe funebri dei Taffo è nel settore dai primi del ‘900. Oggi alla guida dell’azienda di famiglia, che si è espansa con sedi in tutta Italia, c’è lo scrupoloso Luciano, al suo fianco la moglie Luana che si occupa di Taffo Pet, il servizio

dedicato ai più fedeli amici dell’uomo, e i figli Alessandro e Daniele.

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 13 novembre, alle

20:20. Torna la sfida tra agenti immobiliari. Dopo aver raccolto le indicazioni di clienti molto esigenti, tre professionisti del settore si metteranno alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste per i clienti. Chi vincerà le sfide con gli altri colleghi?

PREMATURI: BIMBI PIUMA / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 14 novembre, alle 23:05. Entriamo nell’unità di terapia intensiva neonatale dello University Hospital Wishaw in Scozia. Qui, un team di circa 100 persone cerca di tenere in vita i bambini venuti al mondo prematuramente e di conseguenza molto fragili. Seguiamo la lotta per la sopravvivenza di questi bambini e ascoltiamo le speranze dei genitori.

AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 15 novembre, alle 21:20. Su Real Time arriva l’adattamento del format internazionale Seven Years Switch, condotto da Giulia De Lellis. Quattro coppie di lungo corso che stanno vivendo un momento di crisi decidono di mettersi alla prova scambiandosi i partner per due settimane. Lontano dalla propria quotidianità le coppie saranno guidate nel loro percorso dallo psicologo, e star dei social, Davide Radavelli. Alla fine dell’esperimento, l’impegno matrimoniale sarà confermato?

I programmi su DMAX

MISSIONE RESTAURO / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 6 novembre, alle 14:55 sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Ricks Restorations è un negozio di restauro di proprietà di Rick Dale. Rick lavora con il figlio e la

sua squadra per riportare in vita oggetti antichi che vanno da auto e moto a vecchi giochi. Nella settima stagione il programma è stato rinnovato con un nuovo cast che segue cinque differenti negozi di restauro.

OPERAZIONE N.A.S. / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 24 novembre, alle 21:25. Oltre 1.000 uomini e donne difendono la salute dei cittadini occupandosi dei controlli sanitari nei locali di tutta Italia. Seguiamo il duro lavoro dei NAS.

I programmi su Food Network

CALABRIA A TAVOLA / PRIMA TV. Da mercoledì, 1 novembre, alle 22:00 sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Roberta Morise propone un viaggio ‘on the road’ alla scoperta dei piatti tipici della sua terra: la Calabria. Ad arricchire ogni appuntamento ci sarà una ricetta della tradizione, da quella montana a quelle che profumano di mare, senza tralasciare la

cucina casalinga tipica del passato.

FATTO IN CASA PER VOI / PRIMA TV. Da sabato 4 novembre alle 14:45. Benedetta Rossi riapre le porte della sua cucina nelle Marche per condividere le sue migliori ricette,

realizzate con ingredienti semplici, raccolti dal suo orto e selezionati dai mercati locali. In ogni appuntamento, l’amata Food Blogger ci rallegrerà con delizie di ogni tipo, in grado di soddisfare tutti i gusti!

LE RICETTE DEL CONVENTO / PRIMA TV. Da domenica 5 novembre alle 17:40. A pochi passi da Palermo esiste un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, il monastero di San Martino delle Scale dove tre monaci ci tramanderanno antiche ricette rimaste segrete e gestite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo sono pronti a condividere con noi squisiti peccati di gola, tutti da raccontare!

A TAVOLA CON LORENZON / PRIMA TV. Da martedì 14 novembre alle 22:00. Una cena romantica, una ‘rimpatriata’ tra vecchi compagni di scuola, una festa di laurea in famiglia o un anniversario… Antonio Lorenzon è pronto a soddisfare i desideri dei suoi clienti, realizzando menù dedicati e adatti per ogni occasione.

L’ORTO DI CARLOTTA / PRIMA TV. Da domenica 19 novembre alle 10:00. Carlotta Perego propone un viaggio nel mondo della cucina vegetale, a base di ingredienti naturali e a km zero. Preparatevi a percorrere nuove strade e a sperimentare nuovi sapori.

PAZZI DI NAPOLI / PRIMA TV. Da giovedì 23 novembre alle 22:00. Barbara Foria e Fabio Esposito ci portano alla scoperta di Napoli tra street food, ristoranti e pranzi

in famiglia. Preparatevi a conoscere e a degustare una città inedita! L’atmosfera e le eccellenze partenopee riusciranno a conquistarvi, tanto da farvi diventare “Pazzi di Napoli”?

I programmi su Frisbee

PFFFIRATI / PRIMA TV. Dal 7 novembre, dal martedì al venerdì, alle 18:30 sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Sull’isola di Calypso, il Capitano Lamar e il suo

Nostromo Duncan addestrano tre ciurme nell’arte della Pfffirateria. Tra tante sfide, Pat, Lily e Stede non si arrendono mai, perché niente è impossibile quando puoi contare sui tuoi amici Pfffirati!

I programmi su HGTV

FRATELLI IN AFFARI: SOS CELEBRITY/ PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 23 novembre, alle 22:00 sul Digitale Terrestre, canale 56, su Tivùsat canale 56. I fratelli Drew e Jonathan Scott aiutano le star di Hollywood a realizzare ristrutturazioni uniche e a sorprendere le persone a loro più care. Tra i protagonisti di questa stagione vedremo Lisa Kudrow, Halle Berry, Cindy Crawford, Drew Barrymore,Kristin Davis, Glenn Close.

COME LA VORREI / PRIMA TV. A novembre. Paola Marella è pronta ad aprire le porte di

meravigliose case. Insieme a un gruppo di esperti, scopriamo tutte le bellezze di queste strutture per prendere qualche spunto e magari portare qualche idea anche nelle nostre case!

I programmi su Giallo

THE CHELSEA DETECTIVE 2 PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 16 Novembre, ogni giovedì un episodio alle 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Su Giallo i nuovi episodi per la serie crime inglese ambientata nell’elegante quartiere londinese di Chelsea. L’ispettore Max Arnold torna ad indagare, questa volta con la nuova collega Layla Walsh, su crimini che turbano una zona della capitale inglese che dietro l’apparenza borghese e raffinata nasconde un’anima oscura e rabbiosa. Storie torbide, avidità che portano a delitti, passioni che comportano ricatti e vendette, segreti di famiglia: il disincantato e ironico detective e la sua sveglia partner si trovano a confrontarsi col lato più

inquietante e sorprendente dell’elìte della società inglese, risolvendo casi enigmatici con la forza della ragione, dell’intuito e di un po’ di comune buon senso.

ASTRID ET RAPHAELLE 4, PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 22 Novembre, ogni mercoledì dalle 21:10 doppio episodio. Torna su Giallo con la quarta stagione inedita la serie francese che vede protagonista un’insolita coppia di investigatrici. Otto nuove indagini per il peculiare duo formato dal comandante Raphaelle Costa, poliziotta tosta e caparbia, e la collaboratrice che ha scelto per farsi aiutare, Astrid Nielsen, giovane archivista dalle doti

straordinarie. Astrid in effetti è dotata di una memoria prodigiosa e un intuito quasi sovrannaturale nel collegare i dati in suo possesso, una delle caratteristiche collegate alla sua sindrome di Asperger. La comandante Costa ormai giudica irrinunciabile l’aiuto della giovane collega nel risolvere casi, enigmi e bizzarre situazioni che vengono assegnate al suo reparto: lo spirito d’azione e la determinazione della detective non può più fare a meno delle qualità di osservazione e capacità di collegamento che contraddistinguono la sua giovane collega autistica.

I programmi su K2

ZIG & SHARKO / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 6 novembre, alle

07:30 sul Digitale Terrestre, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Zig e Sharko sono tornati sulla loro isola, ma nessuna vacanza in vista per loro! Marina ha

appena trovato un paio di ciabatte magiche che le conferiscono poteri incredibili e delle gambe! La sirena scopre le nuove possibilità che le due gambe possono offrire, e diventa sempre più difficile catturarla o proteggerla.

ALVIN AND THE CHIPMUNKS / PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 7 novembre, alle 20:00. Seguiamo le avventure degli scoiattolini Alvin, Simon, Theodore, Brittany, Jeanette ed Eleanor. David Seville, un umano, è il cantautore che compone le canzoni delle band di scoiattoli ma si sente anche responsabile della loro educazione. David dovrà perciò tenere a bada la loro iperattività e ciò gli consentirà di riflettere sulle tribolazioni che

un genitore single deve affrontare.

I programmi su Motor Trend

AFFARI A QUATTRO RUOTE: FRANCIA/ PRIMA TV. Da sabato 4 novembre alle 22:15

sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Torna, con nuovi incredibili restauri, la serie che ha superato i confini per arrivare oltralpe, “Affari a quattro ruote: Francia”. Ancora una volta, Gerry e Aurelien sono pronti ad acquistare, riparare e

rivendere al miglior prezzo alcune delle automobili più belle presenti sul mercato.

GT TALENT / PRIMA TV. Da mercoledì 15 novembre dalle 23:15. Arriva il primo

imperdibile talent dedicato ai motori. Dodici aspiranti piloti, selezionati tra più di 3000 concorrenti provenienti da tutta Italia. Due squadre, ognuna capitanata da un giudice esperto di motori. Una serie di incredibili sfide da superare. Un solo campione. Chi riuscirà a ottenere il patentino da pilota GT? Mettetevi comodi e che vinca il migliore!