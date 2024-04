Il mese di Maggio è ricco di programmi dedicati ai motori e alla cucina che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Maggio 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Maggio 2024

I SEGRETI DELLE STRUTTURE / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 13 maggio, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Torna, con una nuova stagione, “I segreti delle strutture”, la serie che analizza miti e misteri di alcune antiche civiltà. Scopriamo le incredibili opere architettoniche che queste popolazioni sono riuscite a realizzare.

I PIONIERI DELL’ORO – Doppio appuntamento ogni mercoledì, dal 22 maggio, alle 21:00 e alle 21:55. Nella nuova stagione di “I pionieri dell’oro”, seguiamo il lavoro di alcune squadre di cercatori di oro che si avventurano nell’outback australiano. I team dovranno combattere le condizioni climatiche estreme, i guasti meccanici e una concorrenza spietata con l’obiettivo di arricchirsi il più possibile.

MOONSHINERS / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 30 maggio, alle 21:00. Srrivano i nuovi attesi episodi di “Moonshiners”. Proseguono le avventure di uomini e donne che tentano di mantenere in vita la storica tradizione dell’estrazione del whiskey artigianale. Ma dovranno riuscire a sfuggire alle ispezioni governative che tendono a preservare gli interessi delle aziende, che sempre più traggono profitto da una cultura che questi moonshiners hanno

intenzione di preservare.

I programmi sul Nove

I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA /PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 17 maggio, alle 21:25, su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Maurizio Crozza torna con imperdibili serate che raccolgono i momenti migliori della sua satira unica, con lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.

I programmi su Real Time

THE REAL HOUSEWIVES DI ROMA / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dall’1 maggio, alle 21:20 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Il divertente show “The Real Housewives” arriva a Roma! Incontriamo un nuovo gruppo di casalinghe e seguiamo le loro affascinanti vite, tra grandi feste e momenti di shopping.

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 20 maggio, alle 20:20. Su Real Time, torna l’avvincente sfida tra agenti immobiliari. Tre professionisti del settore

immobiliare raccolgono le indicazioni di clienti molto esigenti e si mettono alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste. Chi vincerà la sfida con gli altri colleghi?

90 GIORNI PER INNAMORARSI / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 26 maggio, alle 22:20. Arriva la nuova stagione di “90 giorni per innamorarsi”. Nel format dal successo

internazionale, nuove coppie sono pronte ad affrontare una grande sfida: innamorarsi e convolare a nozze entro 90 giorni!

SOS ACNE / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 29 maggio, alle 21:20. La dottoressa Ines Mordente risolve i problemi di pelle che affliggono i suoi pazienti, non solo acne ma

anche lipomi, macchie e cisti.

I programmi su DMAX

LBA STAGIONE 2023/2024 E PLAYOFF / DIRETTA. A maggio su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Si conclude la stagione regolare LBA e iniziano i playoff che vedranno sfidarsi le migliori 8 squadre del campionate. La rotta verso le finals è tracciata.

NUDI E CRUDI / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 21 maggio, alle 21:25. Un uomo e una donna si ritrovano a dover sopravvivere per 21 giorni nei luoghi più selvaggi del pianeta. Senza riparo, vestiti o cibo, ce la faranno ad affrontare questa enorme sfida?

I programmi su Food Network

LULÙ PENSACI TU / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 6 maggio, alle 21:00 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Ludovica Gargari, in arte Lulù, sa che tutti noi

siamo accomunati dal desiderio di stare bene soddisfacendo il nostro palato. L’esperta ascolterà i bisogni di parenti e amici preparando un menù che risponda alle loro esigenze e ai loro differenti stili di vita. Inoltre, proporrà ricette buone, creative, leggere e soprattutto economiche!

LA PASTICCERIA DI FRAU KNAM / PRIMA TV. Dal 9 maggio, ogni giovedì alle 21.00. Tornano le ricette di Frau Knam, semplici e alla portata di tutti. In pasticceria non esiste una formula magica e non servono super poteri: gli ingredienti fondamentali per preparare un buon dolce sono pazienza, amore e un pizzico di organizzazione. Con le sue ricette, Frau Knam vuole dimostrare quanto possa essere semplice preparare un dolce gustoso per conquistare amici e parenti.

SCARPETTA D’ITALIA / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 14 maggio, alle 22:00. Il locandiere e volto di “C’è ciccia” Luca Terni ha deciso di lasciare la propria attività per andare alla scoperta delle locande migliori d’Italia. In ogni puntata, Luca visita due locande che si trovano nello stesso territorio, scoprendone i segreti, cucinando insieme ai proprietari le ricette del posto e condividendo la sua esperienza.

IN CUCINA CON IMMA E MATTEO / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 18 maggio, alle 17:45. La famiglia Polese ritorna su Food Network con nuovi piatti tramandati da generazioni. Donna Imma apre nuovamente le porte della sua cucina e, in compagnia di suo marito Matteo, realizza le ricette dell’antico quaderno di famiglia che rendono omaggio alla tradizione napoletana.

GIUSINA IN CUCINA – SEACILY ON THE ROAD / PRIMA TV. A maggio. L’estate si avvicina e come ogni anno Giusi parte alla scoperta della Sicilia. Nella nuova stagione visitiamo diverse località, fra tappe culturali e gastronomiche. Scopriamo nuovi luoghi nascosti, noti solo alla gente del posto.

CUCINA AL MERCATO CON RUBEN – PRIMA TV. A maggio. Il cook creator Ruben Bondì, diventato una star dei social durante il lockdown cucinando dalla sua casa di Trastevere, arriva su Food Network spostandosi al mercato, dove ci delizierà con nuove ricette tutte da gustare.

ASSUNTA, LA REGINA DEL MARE / PRIMA TV – A maggio. Assunta Pacifico, meglio nota come “A figlia d’o marenaro” che è anche il nome del suo ristorante, ci porta dietro le quinte della sua attività, mostrandoci tante ricette della tradizione napoletana. Ma non mancheranno gli imprevisti!

I programmi su Frisbee

OGGY OGGY /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 7 maggio, alle 17:15 su Frisbee, sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Nei nuovi episodi, il piccolo Oggy Oggy è sempre pronto ad aiutare chiunque ne abbia bisogno! Sebbene per alcuni la sua goffaggine possa portare a commettere errori, la sua intraprendenza consentirà a questo simpatico amico di realizzare grandi cose.

SUPER WINGS /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 14 maggio, alle 19:30. Arrivano i nuovi episodi di “Super Wings”. I protagonisti si evolvono usando nuove attrezzature e incredibili funzionalità, tra cui il camper Base Super Mini. Inoltre, nuovi amici si uniscono alla squadra per fantastiche missioni!

I programmi su HGTV

I LOVE RESTYLING / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 7 maggio, alle 11:00 su HGTV, sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. Supportata dal suo team tutto al femminile, Elisa aiuta alcune persone desiderose di ripensare il proprio spazio per motivi estetici e necessità pratiche. Scopriamo come reinterpretare la nostra casa usando le vernici giuste e altri strumenti alla portata di tutti e soprattutto economici!

SOGNI IN COSTRUZIONE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 9 maggio, alle 22:00. In Arkansas, alcune case ormai vecchie stanno per ritornare al loro antico splendore grazie al lavoro di Dave e Jenny Marrs. Marito e moglie sono pronti a ristrutturare alcune delle abitazioni più antiche nel nord-ovest dello stato, dalle proprietà vittoriane fino alle fatiscenti case coloniali. Senza dimenticare i loro cinque figli da crescere e la loro fattoria da gestire!

CASE AL MARE CON CHRISTINA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 20 maggio, alle 22:00. La designer di interni Christina Haack, torna per una nuova stagione di “Case al mare con Christina”. Oltre a ristrutturare la sua nuova casa al mare, rinnoverà le abitazioni di molti clienti nel sud della California.

I programmi su Giallo

IL GIOVANE ISPETTORE MORSE 9 – PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 12 maggio, ogni domenica un episodio alle 21.10 su Giallo, sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. La stagione finale del crime ispirato al personaggio di Colin Dexter, Il giovane Ispettore Morse. Ultime indagini dunque per l’enigmatico, serio e riservatissimo Endeavour Morse, che lavora insieme al fedele Ispettore Thursday, veterano delle indagini nella cittadina di Oxford, in Inghilterra. Nell’atmosfera fremente e ambigua di un ben

ricostruito 1972, Morse torna al lavoro dopo una pausa dovuta a seri problemi personali: si troverà a indagare su tre omicidi e un’ondata anomala di criminalità che sembra aver investito la città. Tensione e mistero colorano ancora una volta di giallo gli episodi di questa serie, che arriva così al suo ultimo capitolo.

VERA 13 – PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 15 maggio, ogni mercoledì un episodio alle

21.10. Su Giallo torna con la nuova stagione uno dei personaggi più amati, l’Ispettore Capo Vera Stanhope, la matura, burbera e infallibile investigatrice nata dalla fantasia della giallista inglese Ann Cleves. Brenda Blethyn ancora nei panni stropicciati e con l’immancabile cappellaccio della miglior detective della Polizia del Northumberland, brulla e ventosa contea nel nord est del Regno Unito, a indagare su casi delicati e difficili usando l’empatia con le persone coinvolte e una brusca fermezza con la sua squadra, a cui è sotto sotto realmente affezionata.

In questa stagione accanto al veterano Kenny, a Jac e Mark, un inaspettato e gradito ritorno: a sostituire Aidan torna il Sergente Joe Ashworth, che era stato il primo protagonista delle indagini accanto a Vera. A interpretare il detective, affascinante e paziente verso la sua stramba capa, è David Leon, di ritorno dopo quasi dieci stagioni di assenza dal set e dalle evocative lande del Northumberland.

I programmi su K2

MACA & RONI / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 6 maggio, alle 18:00 su K2, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Nel laboratorio del dottor Albert, tantissime

invenzioni folli aspettano solo di essere sperimentate. L’inventore ha amplificato l’intelligenza di Roni, un pinguino, e Maca, un gatto. Nei nuovi episodi, i due ne combinano di tutti i colori dando vita a tanto divertimento!

KUNG FU WA! / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 13 maggio, alle 16:30. La piccola Tee Zeng, 8 anni, scova uno strano calzino di nome Kung Fu Wa. Quando lo indossa, la bimba si trasforma in una super eroina e i due si trovano ad affrontare straordinarie missioni per proteggere il loro territorio.

I programmi su Motor Trend

MOTORS / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 4 maggio, alle 20:20 su Motor Trend, sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Torna su Motor Trend il weekly magazine “Motors”. Alla conduzione, sempre Irene Saderini che ci mostra tutte le novità in arrivo nel mondo dell’automotive.

IRON GARAGE / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni mercoledì, dall’8 maggio, alle 22:15 e alle 23:15. “Iron Garage” giunge alla sua settima stagione. Joe Martin torna a lavorare in officina acquistando vecchie automobili da restaurare. Dopo averle riportate al loro antico splendore, l’esperto organizza una spettacolare rivelazione e in seguito prova a rivendere le vetture al miglior offerente.

INGEGNERIA DEGLI ERRORI / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 19 maggio, alle 22:15. Su Motor Trend, arriva la seconda stagione di “Ingegneria degli errori” condotta da Marco Ruocco. L’esperto mette a disposizione le sue conoscenze di ingegnere per mostrarci i più grandi disastri ingegneristici della nostra epoca che, nonostante i grandi progressi scientifici, continuano ancora a verificarsi.

HUNT VS. LAUDA: LA SFIDA CONTINUA / PRIMA TV. Lunedì 20 maggio alle 22:15. Il racconto della più grande rivalità nella storia degli sport motoristici: Niki Lauda vs. James Hunt. Una generazione dopo, seguiamo le vite dei loro figli Freddie e Mathias che riprodurranno la gara più iconica intrapresa dai loro padri.

SOGNI A QUATTRO RUOTE CON RICHARD HAMMOND / PRIMA TV– Ogni martedì, dal 28 maggio, alle 22:15. Il famoso conduttore di “Top Gear” e “The Grand Tour” ha deciso di aprire un’officina per il restauro di automobili d’epoca nella sua città natale. Nella seconda stagione, lavorerà come sempre in compagnia di un team con il quale restaurerà alcune

delle vetture classiche più ricercate, ma non mancheranno i problemi che un nuovo business comporta.