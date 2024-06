Un mese di Giugno ricco di musica e nuove stagioni è in programma su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Giugno 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Giugno 2024

LA BATTAGLIA DEI COLLEZIONISTI / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 18 giugno, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). In “La battaglia dei collezionisti”, sei antiquari si sfidano per trovare l’oggetto d’antiquariato o da collezione perfetto per un cliente. Gli esperti acquistano pezzi con l’obiettivo di soddisfare i desideri dell’acquirente al prezzo da lui auspicato.

I programmi sul Nove

CASH OR TRASH: CHI OFFRE DI PIÙ? / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 3 giugno, alle 20:30 su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Arriva la nuova stagione di “Cash or Trash – Chi offre di più?”, sempre condotta da Paolo Conticini che, in ogni puntata incontra persone comuni convinte di avere un tesoro in soffitta. Ogni proprietario è pronto a vendere i propri oggetti al miglior offerente. Durante l’asta, i cinque mercanti cercano di aggiudicarsi l’oggetto: chi sarà in grado di fare l’affare migliore?

DON’T FORGET THE LYRICS – SERATA SPECIALE / PRIMA TV. Mercoledì 5 giugno alle 21:25. Gabriele Corsi torna in prima serata con una puntata speciale di “Don’t Forget the Lyrics”. A sfidarsi saranno i campioni delle ultime tre edizioni che competono per un montepremi di 10.000 euro. Ospiti della serata saranno alcuni famosi nomi del mondo della musica italiana, tra cui i Jalisse, Valerio Scanu, Annalisa Minetti, Marco Carta, Jo Squillo e i Cugini di Campagna.

VASCO MODENA PARK. Lunedì 10 giugno alle 21:25. Nove presenta la versione inedita e integrale dello spettacolo evento di Vasco l’1 luglio a Modena durante il quale l’artista ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera. 220.000 spettatori hanno assistito a oltre due ore di

rock e di energia pura. Riviviamo questo momento unico che rappresenta una grande festa per il famoso artista.

TIZIANO FERRO – LO STADIO TOUR. Lunedì 17 giugno alle 21:25. Nel 2015, Tiziano Ferro ha tenuto diversi concerti nei più prestigiosi stadi d’Italia. Nove ripropone in versione integrale il concerto registrato allo Stadio di San Siro di Milano. Uno spettacolo entusiasmante che ci consente di rivivere le emozioni dello “Stadio Tour 2015” dell’artista.

I programmi su Real Time

SPOSE IN AFFARI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 19 giugno, alle 21:20 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. In “Spose in affari”, Lodovica Comello ed Enzo Miccio accompagnano 10 spose in un’avvincente asta che

consentirà loro di aggiudicarsi il proprio abito dei sogni rigorosamente di seconda mano. Chi sarà tanto agguerrita da ottenere il proprio vestito?

CHIRURGIA XXL DA INCUBO / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 27 giugno, alle 23:05. Un team di specialisti tenta di correggere i difetti delle operazioni subite da alcuni pazienti. In “Chirurgia XXL da incubo”, le vittime di questi errori condividono le loro storie e spiegano perché hanno deciso di migliorare la loro vita affidandosi a dei professionisti.

IO E LE MIE NUOVE OSSESSIONI /PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 28 giugno, alle 21:30. Su Real Time, arriva “Io e le mie nuove ossessioni”: tra nuove storie e alcuni grandi ritorni, vediamo come si manifestano comportamenti strani e insoliti che, col passare del tempo, diventano vere e proprie dipendenze. Come sono cambiate le vite di queste persone? E avranno superato la loro ossessione?

I programmi su DMAX

LA FATTORIA CLARKSON / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 5 giugno, alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Jeremy Clarkson cerca di gestire una fattoria in campagna. Senza alcuna esperienza, Jeremy deve affrontare il peggior clima agricolo degli ultimi decennii, gli animali disobbedienti, i raccolti scarsi e soprattutto la pandemia.

ALASKA: I NUOVI PIONIERI / PRIMA TV. Doppio appuntamento, ogni lunedì, dal 10

giugno alle 21:25 e alle 22:20. Una nuova generazione di abitanti dell’Alaska ha come obiettivo quello di sopravvivere nei territori più ostili del Paese. Il gruppo tenta di andare oltre le convenzionali norme sociali affrontando sfide inimmaginabili.

QUESTO STRANO MONDO CON MARCO BERRY / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 18 giugno, alle 21:25. Ogni giorno, in tutto il mondo, accadono fenomeni apparentemente inspiegabili ripresi da numerose telecamere. Ma dietro questi misteri si nasconde una spiegazione scientifica. Marco Berry ci aiuta a dare un senso logico a questi eventi bizzarri.

LA FEBBRE DELL’ORO. Ogni giovedì, dal 27 giugno, alle 21:25. Proseguono le avventure dei coraggiosi cercatori d’oro. In questa stagione, Rick accelera i lavori che aveva previsto nella Rally Valley. Inoltre, Tomy effettua delle ricerche su un nuovo territorio, mentre la tensione è sempre più alta al California Creek.

I programmi su Food Network

ASSUNTA, LA REGINA DEL MARE / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 5 giugno, alle 21:00 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Assunta Pacifico, meglio nota come “A figlia d’o marenaro” che è anche il nome del suo ristorante, ci porta dietro le quinte della sua attività, mostrandoci tante ricette della tradizione napoletana. Ma non mancheranno gli imprevisti!

LOCANDE DEL CUORE / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 14 giugno, alle 22:00. Massimo Borgnis e Roberto Valbuzzi ci conducono in un viaggio all’interno del meraviglioso territorio

italiano alla scoperta delle roccaforti storiche della tradizione gastronomica italiana: le osterie. I due cercano i luoghi in cui i proprietari sono riusciti a coniugare le materie prime del territorio creando menù con deliziose portate.

CUCINA D’AMARE / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 26 giugno, alle 21:00. Peppe di Napoli è un amante del pesce e della buona tavola. L’esperto prepara gustose ricette che consentiranno agli spettatori di fare un’ottima figura a tavola con familiari e amici!

I programmi su Frisbee

TURBOZAURS /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 4 giugno, alle 18:00 su Frisbee, sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Tra emozioni, avventura e divertimento, la squadra dei Turbozaurs è pronta a risolvere tutte le difficoltà e i problemi che i bambini possono incontrare nella loro vita quotidiana.

PFFFIRATI /PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 10 giugno, alle 11:00. Sull’isola di Calypso, il Capitano Lamar e il suo Nostromo Duncan addestrano tre ciurme nell’arte

della Pfffirateria. Tra tante sfide, Pat, Lily e Stede non si arrendono mai, perché niente è impossibile quando puoi contare sui tuoi amici Pfffirati!

TROTTIES /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 18 giugno, alle 16:00. Le Trotties sono le bambole preferite di Emily. Quando lei esce dalla sua stanza, Emma, Sophie, Lucy e Mia prendono vita e sono in grado di viaggiare verso una destinazione intorno al mondo

per risolvere una missione. Per farlo, le Trotties usano i loro poteri. Riusciranno a tornare nella stanza prima che Emily si accorga della loro scomparsa?

I programmi su HGTV

CASA SU MISURA: HOTEL / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni martedì,

dall’11 giugno, alle 22:00 su HGTV, sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. In “Casa su misura: l’hotel”, Chip e Joanna Gaines ristrutturano un edificio storico a Waco, in Texas. Dopo i lavori, sarà possibile aprire l’Hotel 1928, situato a pochi isolati dal famoso Magnolia Market al Silos.

CASE DA SOGNO: SUMMER EDITION. Ogni venerdì, dal 14 giugno, alle 14:00. Su HGTV è in arrivo una programmazione speciale con le migliori serie a tema estivo. Scopriamo alcune abitazioni da sogno!

I programmi su Giallo

MADEMOISELLE HOLMES PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 4 giugno, ogni martedì doppio episodio dalle 21.10 su Giallo, sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Arriva “Mademoiselle Holmes”, una nuova serie francese che vede protagonista Lola Dewaere, già nota agli spettatori del canale per il ruolo del Comandante Coste in “Astrid e Raphaelle”. La mademoiselle del titolo è Charlie Holmes, una trentenne timida e impacciata, discendente del grande Sherlock, il primo detective privato della storia.

Dopo sei anni di lavoro nelle forze dell’ordine piuttosto defilato e di vita privata inesistente,

Charlie ha un incidente in bici che cambierà il suo carattere: inizia a diventare più estroversa, esce dal suo guscio e mostra a tutti le sue eccellenti capacità investigative, tipiche della famiglia. Seguendo le orme del suo leggendario antenato, infatti, Charlie inizia a fidarsi di più del suo istinto, mostrando a tutti quanto la sua abilità di indagine e di logica siano superiori a quelle che si erano viste fino ad allora. Accanto a lei, nei casi sempre curiosi che si presentano, ci sarà Samy (Tom Villa), fedele e sempre pronto a stupirsi per le sue intuizioni, che diventerà a tutti gli effetti un perfetto Dottor Watson.

ALEXANDRA EHLE PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 25 giugno, ogni martedì un episodio alle

21.10. Nuovi episodi della 12esima stagione di “Alexandra Ehle”, la serie in cui Julie Depardieu interpreta un medico legale straordinariamente intuitiva. Due nuovi casi per Alexandra, che si dedica con tanta energia per restituire dignità ai morti vittime di delitti da intromettersi continuamente con le indagini della Polizia, e che anche stavolta interverrà come al solito con consigli non richiesti e indicazioni operative nel lavoro del Comandante Antoine Doisneau.

Come sempre, i due casi su cui Alexandra e Antoine indagano sono condotti tra un litigio e un rischio letale, con il mix di crime e comedy che caratterizza questa serie francese, brillante e divertente grazie soprattutto al personaggio di Alexandra Ehle, petulante e saccente, ma geniale e appassionata nel lavoro e nella vita.

I programmi su K2

I GREENS IN CITTÀ / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 3 giugno, alle 19:30 su K2, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Il giovane Cricket Green lascia la sua casa in campagna per trasferirsi in città insieme a sua sorella e a suo padre. La famiglia arriva in una grande metropoli e Cricket inizia a vivere divertenti avventure.

KARATE SHEEP / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 10 giugno, alle 12:00. Il divertente Trico ama condividere nuovi oggetti e idee con le sue pecorelle. Ma questo crea tanto scompiglio nei pascoli di montagna e nuovi problemi per Wanda, la pecora che deve tenere al sicuro le sue simili dal temibile Wolf.

I programmi su Motor Trend

TURBO WEEK SUMMER EDITION / PRIMA TV. Da lunedì 10 giugno a domenica 16 giugno dalle 22:15 su Motor Trend, sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Torna l’appuntamento con la “Turbo Week Summer Edition. Una settimana ricca di nuove serie imperdibili, tra cui “I re dell’asfalto”, in cui i camionisti tedeschi, italiani e olandesi condividono le proprie esperienze. Inoltre, proseguono le avventure di Richard Hammond che ha deciso di aprire un’officina per il restauro di auto d’epoca.

In “Iron Garage” continuiamo a seguire i lavori di Joe Martin che acquista vecchie automobili da sistemare. Così come Derek Bieri che, in “SOS: rottami da salvare”, trasforma e rimette in moto vecchie auto. Non mancheranno le avventure di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May in “The Grand Tour”. Anche Dan Brockett, Shea Seefeldt e Aaron Parker sono in missione per salvare veicoli in rovina. Inoltre, in “Ingegneria degli errori”, Marco Ruocco ci mostra i più grandi disastri ingegneristici del nostro tempo.

AUTO D’EPOCA: MISSIONE RECUPERO/ PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 21 giugno, alle 22:15. Arriva la seconda stagione di “Auto d’epoca: missione recupero”. Un’ambiziosa squadra di cacciatori di automobili d’epoca esplora il nord del Canada per recuperare veicoli rari. La squadra, guidata da Matt Sage, estrae questi veicoli da luoghi dimenticati. Ognuno di loro svolge un ruolo cruciale: insieme, tentano di realizzare l’impossibile riportando in vita rari tesori automobilistici, preservando le storie dei luoghi e delle persone che hanno vissuto in questo territorio per generazioni.