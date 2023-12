Arriva Dicembre, un mese con tante serie e film dedicati al Natale che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a dicembre 2023.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Dicembre 2023

MISTERI PERDUTI – Ogni lunedì, dal 4 dicembre, dalle 21:55 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). I misteri dell’antichità non hanno più segreti per gli scienziati grazie alle moderne tecnologie di cui dispongono. In “Misteri perduti”, seguiamo un team

di esperti che usano i migliori strumenti per risolvere i più grandi enigmi della Storia. Tra i misteri analizzati: le costruzioni dell’Isola di Pasqua, i bambini mummificati ritrovati tra le montagne argentine, le ossa mutilate del periodo dei Maya e le tombe dei gladiatori.

ALLA SCOPERTA DELLE CIVILTÀ ANTICHE / PRIMA TV– Ogni venerdì, dall’8 dicembre, dalle 21:00. Si tratta di una serie di documentari che porteranno il pubblico alla scoperta delle civiltà che hanno segnato la storia del mondo: si parte con la civiltà Maya, a seguire gli Inca e i Romani, e per finire un approfondimento sui Vichinghi.

LA MIA VITA È UNO ZOO / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 17 dicembre, alle 21:00. In questa nuova serie seguiamo la storia di Lee Asher, un uomo che ha deciso di lasciare il suo

lavoro d’ufficio per inseguire il suo sogno: trasferirsi in Oregon e costruire un santuario per animali unico nel suo genere. Lee è determinato a dare ad ogni animale in difficoltà, da lama a maialini, una nuova vita in una casa pensata per ognuno di loro.

I programmi sul Nove

LA CASA DELLE ASTE / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 4 dicembre, alle 18:00 su sul NOVE (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Arriva il format britannico di “Cash or Trash”. Un gruppo di mercanti va alla ricerca dell’asta

perfetta, cercando di conquistare i migliori prodotti dai venditori che si presenteranno.

THE REPAIR SHOP – IL LABORATORIO DEI SOGNI / PRIMA TV. Da lunedì 18 dicembre alle 12:30. In “The Repair Shop – Il laboratorio dei sogni”, alcuni esperti restauratori e artigiani si occupano di numerosi oggetti e tesori del cuore danneggiati che appartengono ai clienti più svariati. Dietro questi oggetti, si celano storie di quotidianità che regaleranno grandi emozioni.

DON’T FORGET THE LYRICS – SERATA SPECIALE / PRIMA TV. Martedì 12 dicembre alle 21:25. Gabriele Corsi torna con una nuova puntata speciale in cui appassionati di musica ed ex campioni di scorse edizioni si sfidano per aggiudicarsi il premio in gettoni d’oro a colpi di karaoke. La stagione invernale si chiuderà con una puntata ricca di inediti e di sorprese in compagnia di alcuni grandi ospiti.

CASH OR TRASH XMAS EDITION /PRIMA TV. Mercoledì 20 e 27 dicembre alle 21:25. Paolo Conticini, insieme a 5 mercanti, torna alla scoperta degli oggetti più interessanti in due straordinari appuntamenti natalizi in prima serata dedicati al Natale con tante sorprese. Quali tesori arriveranno sul tavolo dei mercanti e chi farà l’affare migliore?

I programmi su Real Time

IN PISTA CON JOEY & RINA / PRIMA TV. Martedì 5 dicembre alle 21:20 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31 Dopo il successo ottenuto su Tik Tok, grazie alle coreografie realizzate sulle maggiori hit dell’estate,

Joey & Rina aprono le porte della loro scuola di ballo a Catania! Il duo ci mostrerà il luogo dove nascono le coreografie che insegnano prima agli allievi della loro scuola e poi, caricandole sui social, anche al resto d’Italia. Tra passi, sfide di ballo e flash mob la coppia

di ballerini più famosa dei social racconterà la loro “social dance” e i segreti del loro successo.

RDS SHOWCASE / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 13 dicembre alle 21:20- Il format musicale di RDS 100% Grandi Successi che celebra la musica e i grandi artisti del panorama italiano arriva su Real Time. Uno spettacolo immersivo ricco di musica e divertimento che sarà condotto da Anna Pettinelli, voce storica e conduttrice di successo del network.

IL FORNO DELLE MERAVIGLIE / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 22 dicembre, alle 21:20 -Tra lievito e farina, le panetterie d’Italia nascondono preziose ricette e ottimi prodotti da forno. Dietro piccole vetrine e grandi storie di sacrificio, Fulvio Marino è pronto a scovare i prodotti migliori per giudicare quale tra i forni in gara sia il vero forno delle meraviglie. Durante ogni puntata, Fulvio sarà accompagnato da un ospite speciale particolarmente legato ai luoghi scelti.

I programmi su DMAX

NUDI E CRUDI / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 5 dicembre, alle 21:25 sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Un uomo e una donna che non si conoscono si ritrovano a dover sopravvivere per 21 giorni nei luoghi più selvaggi del pianeta. Riusciranno a cercare cibo, a trovare un riparo e ad arrivare fino alla fine di questo difficile percorso?

UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO / PRIMA TV. Ogni lunedì, doppio appuntamento il 4 dicembre alle 21:25 e alle 22:20 e dall’11 dicembre alle 22:20. Torna la famiglia più non-convenzionale della tv, i Brown. Il clan dei Brown continua a condurre una vita in Alaska priva delle comodità materiali di cui tutti disponiamo. Questa stagione è però molto

particolare: per l’ultima volta vedremo Billy, il patriarca della famiglia, scomparso nel gennaio del 2021.

QUEI CATTIVI RAGAZZI CON I THE SHOW / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 23 dicembre, alle 14:30. Su DMax, arriva un nuovo programma che vede come protagonista il duo comico ‘The Show’. Grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza, i due Youtuber ci portano direttamente nelle case e nei cortili degli americani per raccontare episodi di “cattivo vicinato” sfociati in eventi inaspettati. Inoltre, osserviamo liti ed incidenti ai limiti dell’assurdo con protagonisti gli automobilisti.

I programmi su Food Network

A TAVOLA CON CSABA / PRIMA TV. Da sabato 9 dicembre alle 17:45 sul canale 33, su Tivùsat canale 53. . A dicembre, Csaba torna su Food Network! L’amata food writer è pronta a svelarci i segreti per accogliere al meglio i nostri ospiti e per fare sempre bella figura. In ogni puntata, scopriremo il menù perfetto da sfoggiare in ogni occasione: dalla cena importante al picnic fuori porta. Preparatevi per tante nuove imperdibili ricette e lasciatevi ispirare dai diversi stili su come apparecchiare al meglio la tavola.

I programmi su Frisbee

TURBOZAURS/PRIMA TV. Dal 5 dicembre, dal martedì al venerdì, alle

18:30 sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Tra emozioni e divertimento, i dinosauri e le grandi macchine sono pronti a unire le forze per farci vivere avventure indimenticabili! La squadra di Turbozaurs è pronta a risolvere le difficoltà e i problemi che i bambini possono incontrare nella loro vita quotidiana, cercando di far capire l’importanza

della collaborazione reciproca.

OGGY OGGY/PRIMA TV. Dal 12 dicembre, dal martedì al venerdì, alle 17:15. Sensibile e curioso, il piccolo OggyOggy è sempre pronto per fare nuove esperienze e ad aiutare

chiunque ne abbia bisogno! Sebbene per alcuni la sua goffaggine possa portare a commettere errori, la sua intraprendenza consentirà a questo simpatico amico di realizzare grandi cose.

I programmi su HGTV

TUTTA LA MAGIA DEL NATALE / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 5 dicembre, alle 22:00 sul Digitale Terrestre, canale 56, su Tivùsat canale 56. In occasione dell’arrivo del Natale, Home & Garden TV propone una serie di speciali natalizi dove la neve e freddo sono i protagonisti assoluti! Scopriamo i preparativi e le tradizioni natalizie in tutto il mondo,

dall’Europa all’America entrando in case famose e non, in abitazioni da sogno in montagna o nei meravigliosi paesaggi dell’Alaska.

FRATELLI IN AFFARI: SOS CELEBRITY / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 7 dicembre, alle 22:00 e alle 23:00. I fratelli Drew e Jonathan Scott aiutano le star di Hollywood a realizzare ristrutturazioni uniche e a sorprendere le persone a loro più care. Tra i protagonisti di questa stagione vedremo Lisa Kudrow, Halle Berry, Cindy Crawford, Drew Barrymore,Kristin Davis, Glenn Close.

I programmi su Giallo

IL COMMISSARIO GAMACHE – MISTERI A THREE PINES PRIMA TV. Dal 14 Dicembre, ogni giovedì dalle 21:10 con un doppio episodio sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Si tratta di una nuova serie canadese interpretata dall’attore cinematografico Alfred Molina. Il protagonista di questa prime stagione della serie antologica è Armand Gamache, un pacato e riflessivo investigatore in forza alla polizia di Three Pines, immaginaria cittadina del Quebec. Durante le indagini sulla scomparsa di alcune persone, caso che agita l’opinione pubblica di Three Pines, il commissario Gamache finisce per scoperchiare una serie impensabile di segreti oscuri e intrighi a lungo celati che riguardano molti suoi concittadini, e addirittura anche la sua stessa storia privata. Otto episodi tesi e incalzanti, per una trama mystery che coinvolge e appassiona, in un’atmosfera gelida e apparentemente quieta che finisce davvero per far venire i brividi.

VERA – SECRET SANTA PRIMA TV ASSOLUTA. Il 17 Dicembre, domenica un episodio alle 21.10. Su Giallo un appuntamento natalizio speciale con la detective più amata dagli spettatori del canale: l’Ispettore Capo Vera Stanhope, nata dalla fantasia della giallista inglese Ann Cleeves. Anche durante le feste la squadra di Vera non ha tregua dal lavoro: a Natale, un uomo viene trovato impiccato, così Vera, insieme agli agenti veterani Healy e Lockart e ai ‘nuovi’ Lawson ed Edwards, indaga sul passato e il presente della vittima, rovistando tra segreti inconfessabili e verità nascoste alla vista. Un classico nel classico: una storia di ambientazione natalizia per una serie molto seguita dagli spettatori amanti del poliziesco, un ‘regalo’ per il pubblico di Giallo, che non smette di appassionarsi alle storie

della ruvida ma infallibile detective che opera nella ventosa e cupa regione inglese del Northumberland.

I programmi su K2

FRIENDZSPACE – AMICI SPAZIALI / PRIMA TV. Ogni sabato e domenica, dal 2 dicembre, alle 16:10 sul Digitale Terrestre, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Alice, Leo e Kim hanno una semplice e insolita missione: localizzare pianeti, trovare bambini alieni e fare amicizia con loro! I tre amici volano nello spazio a bordo di un

incrociatore stellare accompagnati dal loro amico Bot Dog (metà cucciolo e metà coltellino svizzero high- tech). Durante le sue avventure, il gruppo incontrerà creature bizzarre come le bestie baffute molto lunatiche. Ogni viaggio sarà una divertente avventura tra diverse culture aliene.

A TUTTO REALITY L’ISOLA: IL RITORNO / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 4 dicembre, alle 20:30. È ora di tornare sull’Isola! Un cast rinnovato di eccentrici concorrenti adolescenti dovrà affrontare una dura competizione, eliminazioni brutali, ma soprattutto più drammi che mai! Il conduttore Chris McLean, sarà accompagnato dallo chef Hatchet,, che sfida i concorrenti ad affrontare avventure ancora più emozionanti. A Camp Wawanakwa, i concorrenti dovranno affrontare preparazioni estreme, TikToking, gare di accelerazione e “sfide ispirate a disastri e film dell’orrore”. Chi vincerà il premio da un milione di dollari?

I programmi su Motor Trend

MUSCOLI A 4 RUOTE / PRIMA TV. Venerdì 15 dicembre alle 22:15 Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. In occasione del ponte dell’Immacolata, arriva il tanto atteso speciale con protagonista Danny Lazzarin! Oltre al bodybuilding da più di 20 anni Danny ha un’altra grande passione, le auto. Seguiremo Danny nell’acquisto di una Skyline, modello famoso per essere stato guidato da Paul Walker in uno dei film della saga di ‘Fast N’ Furious’. Il talent si metterà in gioco investendo i propri soldi per trasformarla nella macchina che ha sempre sognato e non sarà solo, ad aiutarlo ci sarà Nicolò Iammarino meglio conosciuto come “Passione Motori”. Riusciranno i due a rendere quest’auto indimenticabile?

XMAS TURBO WEEK / PRIMA TV. Da lunedì 18 a domenica 24 dicembre dalle 22:15. Su Motor Trend a dicembre torna il consueto appuntamento natalizio con la “Xmas Turbo Week”. Si parte con il finale di stagione de “Dal pollaio alla pista” con Davide Cironi. Tra le tante prime assolute in arrivo c’è “Supercar da sogno con Robert Downey Jr.”. L’amato attore è pronto a restaurare e convertire in elettrico le sue amate auto vintage, realizzando così i suoi più grandi sogni automobilistici. Ancora, “Custom Carolina – grandi grosse e cattive” in cui seguiremo il lavoro di Tommy Pike e sua moglie Stephanie, proprietari di

un’officina nella Carolina del Sud, specializzata in restauri. Infine, con “I re dell’asfalto” scopriremo le tante storie di vita dei camionisti italiani ed europei sulle strade.