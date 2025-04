Arriva il mese di Maggio 2025 che sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Maggio 2025.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Maggio 2025

NUDI E CRUDI: ALLA DERIVA / PRIMA TV. Ogni domenica, dall’11 maggio, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Arriva un inedito spin-off di “Nudi e crudi”. Nove veterani vengono abbandonati su un’isola tropicale, senza mappe o aiuti. Il gruppo dovrà cercare di sopravvivere con i rottami e i detriti sparsi sull’isola. Punture di insetti velenosi, rumori di predatori e il buio saranno le principali sfide da affrontare!

MOONSHINERS / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 17 maggio, alle 21:00. Arriva la nuova stagione di “Moonshiners”. Seguiamo le avventure di un gruppo di uomini e donne che cerca di tenere in vita la secolare tradizione dell’estrazione del whiskey artigianale. Alcuni giovani emergenti cercano di affermarsi in un nuovo territorio. Inoltre, la minaccia dei controlli è sempre presente e continua a mettere sotto pressione chi decide di svolgere questa rischiosa attività.

I programmi sul Nove

COMEDY MATCH / PRIMA TV. Ogni giovedì, dall’1 maggio alle 21:30 sul NOVE (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Torna “Comedy Match”, la divertente sfida condotta da Katia Follesa. Due squadre di comici si affrontano a colpi di

improvvisazione, tra umorismo, battute fulminanti ed esilaranti giochi. Chi riuscirà a far ridere di più e a conquistare il titolo di ‘Comedy Match’?

LIKE A STAR / PRIMA TV. Dal 14 Maggio, Amadeus conduce il nuovo format di Nove “Like A Star”. Alcune persone comuni, dotate di un grande talento, lasciano da parte la loro vita quotidiana per una serata e si trasformano nel proprio cantante preferito. Sul palco, si esibiranno in terzetti con l’obiettivo di regalare al pubblico una performance indimenticabile e vincere il premio finale. Ogni esibizione sarà giudicata da una giuria d’eccezione e dal pubblico. Un team di esperti curerà la loro straordinaria trasformazione, per far sì che i concorrenti vivano un’esperienza da vere superstar.

I programmi su Real Time

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 5 maggio, alle 20:30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Arriva una nuova stagione di “Casa a prima vista”. In ogni puntata, tre professionisti del settore immobiliare cercano la casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste per essere scelta dai loro clienti, vincendo così la sfida contro gli altri colleghi. Oltre agli agenti di Milano e Roma, in questa nuova stagione arriva un nuovo trio che si occupa della Toscana, mostrando meravigliose case a Lucca, Firenze e in Versilia.

HERCAI – AMORE E VENDETTA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 5 maggio, alle 21:30. Capitolo finale della grande ed emozionante storia d’amore tra Reyyan e Miran, ancora più ricca di intrighi e faide. Miran è disposto a rinunciare alla sua vendetta per vivere con lei e i due si trasferiscono a Midyat per iniziare una nuova vita insieme. Ma le ostilità fra le due famiglie non sembrano avere fine.

I programmi su DMAX

LA FEBBRE DELL’ORO: AUSTRALIA / PRIMA TV. Ogni giovedì, dall’1 maggio, alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Mat e Andreas condividono una grande passione: la ricerca di oro. I due amici, arrivati nell’entroterra australiano, sperano di fare grandi scoperte. Ma la natura selvaggia e la stagione delle piogge mettono a dura prova entrambi. Inoltre, Andreas vuole tentare la fortuna anche nella sua terra natale, la Germania. Aiutato dai figli Toby e Benni, vuole

estrarre il prezioso metallo nelle cave di ghiaia. I suoi sforzi verranno ricompensati?

LBA PLAYOFF / DIRETTA. Da sabato 17 maggio. Su DMax, torna il grande spettacolo dell’LBA con le migliori partite dei Playoff tra le squadre che puntano alla vittoria del campionato.

I programmi su Food Network

LE RICETTE DI CASA PERSIA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 17 maggio, alle 17:55 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Arriva la seconda stagione di “Le ricette di casa Persia”. La famosa comica, che ha conquistato il pubblico con la sua autoironia, rivisita i piatti della cucina italiana ‘a modo suo’. Dalla Liguria alla Calabria, passando per il Veneto, la Lombardia e il Lazio, mostra antiche tradizioni e cucina casalinga.

IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO – ESTATE / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 18 maggio, alle 14:20. Luca Pappagallo è di nuovo pronto a mettersi ai fornelli per preparare deliziose ricette estive. Luca condivide diversi piatti freschi, da poter portare anche in spiaggia.

I programmi su Frisbee

VIDA LA VET /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 6 maggio, alle 17:30 sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Continuano le avventure di “Vida La Vet”, una bambina che ha solo 10 anni e che si prende cura di tutti gli animali che la circondano.

METAMOSTRI /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 13 maggio, alle 17:45. Su Frisbee, arriva la nuova serie “Metamostri”. In maniera educativa e divertente, alcuni pupazzi

forniscono il loro punto di vista sugli avvenimenti che avvengono nella vita dei bambini.

Inoltre, spiegano cosa è giusto fare in una determinata situazione, rendendola stimolante per la fantasia.

TURBOZAURS /PRIMA TV. Ogni sabato, dal 17 maggio, alle 10:30. Su Frisbee arrivano i nuovi episodi di “Turbozaurs”, creature che nascono dall’unione di dinosauri e grandi macchine. Tra emozioni, avventura e divertimento, questi eroi cercano di risolvere le difficoltà e i problemi quotidiani che i bambini incontrano.

I programmi su HGTV

SOGNI IN COSTRUZIONE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dall’8 maggio, alle 22:00 sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. Dave e Jenny sono di nuovo pronti a ristrutturare alcune delle case del nord ovest dell’Arkansas, dalle proprietà vittoriane antiche fino alle fatiscenti case coloniali. Non solo: dovranno anche occuparsi della loro numerosa famiglia e gestire la loro fattoria!

CASE AL MARE CON CHRISTINA /PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 12 maggio, alle 22:00. Christina Haack torna a mettere in pratica tutta la sua esperienza per ristrutturare e rinnovare le case dei suoi numerosi clienti nel sud della California.

I programmi su Giallo

LE INDAGINI DI ROY GRACE 4 PRIMA TV ASSOLUTA. Da martedì 6 maggio, un episodio alle ore 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Su Giallo continuano “Le indagini di Roy Grace”, con gli episodi della quarta stagione.

Nuove avventure appassionanti per il detective della Polizia inglese nato dalla fantasia del romanziere Peter James, sempre alle prese con crimini e delitti nella città di Brighton nel Sussex e con i demoni della propria coscienza e del proprio passato.

In squadra con il Sergente Glenn Branson e la Detective Bella Moy, il maturo e pacato Roy Grace in questo nuovo capitolo affronta serial killer, ladri d’arte, oscuri sottoboschi criminali, connessioni col mondo dell’occulto e anche una collaborazione con la polizia di New York, ma soprattutto avrà a che fare con alcune vecchie conoscenze del suo passato, che, come sempre, lo riporteranno al grande caso irrisolto del suo passato: la scomparsa dell’amata moglie.

VERA 14 PRIMA TV ASSOLUTA – Da giovedì 15 maggio, un episodio alle ore 21.10. Su Giallo arrivano gli ultimi attesi episodi della serie che vede protagonista la burbera e fenomenale investigatrice creata dalla giallista inglese Ann Cleves, “Vera”. Giunge dunque al termine uno dei crime più amati e seguiti dagli spettatori del canale, con due ultime, appassionanti e complicate indagini svolte dalla Ispettrice Capo della Polizia del Northumberland.

Affiancata dal Sergente Joe Ashworth, tornato dopo una lunga assenza durata una decina di stagioni, Vera Stanophe sale di nuovo sulla sua ‘scassata’ jeep per battere le brulle e ventose strade del suo paese, implacabile nel perseguire i criminali, eccellente nell’intuito che la conduce ai colpevoli, tenace e instancabile negli interrogatori che negli anni hanno fatto crollare delinquenti e assassini di ogni etnia, età ed estrazione sociale. Brenda Blethyn veste per l’ultima volta lo stazzonato impermeabile e il cappellaccio di questo personaggio

unico nel suo genere, cui ha saputo regalare un carisma innegabile, lontano da ogni glamour e vezzo moderno ma, probabilmente, destinato a non rimanere nei cuori degli appassionati di gialli.

THE CHELSEA DETECTIVE 3 PRIMA TV ASSOLUTA. Da giovedì 29 maggio, un episodio alle ore 21.10. Su Giallo la terza stagione della serie inglese ambientata in uno dei quartieri più eleganti di Londra. Nuove indagini per la coppia investigativa formata dall’Ispettore Max Arnold e la Sergente Capo Layla Walsh, che si trovano a lavorare in ambienti patinati

ed eleganti molto diversi da quelli a cui appartengono.

In particolare l’Ispettore Arnold, disincantato e ironico, che vive in una rimessa per barche, affronta i casi che gli capitano con una sorta di distacco divertito e un po’ cinico, mantenendo l’equilibrio e il buon senso e non facendosi intimidire dal mondo elitario e snob dell’alta borghesia londinese. Un mondo apparentemente inappuntabile ma che in realtà nasconde spesso storie torbide, avidità letali, passioni che comportano vendette, ricatti e segreti di famiglia. Uno scenario affascinante per un’atmosfera british venata di humor e divertimento.

I programmi su K2

IL CLUB DEGLI EROI / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 3 maggio, alle 10:00 sul canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Arrivano i nuovi episodi di “Il club degli eroi”. In un mondo in cui una persona su 100 è dotata di superpoteri, i cittadini sono ormai abituati ad affrontare cattivi, alieni ed eventi legati al soprannaturale. In questa società, un cane robot gestisce una scuola superiore frequentata da studenti dotati di superpoteri, che danno vita al ‘Club degli Eroi’.

NEW SCHOOL / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 12 maggio, alle 14:00. Torna, per la terza stagione, l’avvincente serie “New School”. Alla McGaffin International Middle School, esiste un muro con le foto delle 12 leggende della scuola, cioè studenti che hanno compiuto imprese leggendarie. Nei nuovi episodi, il giovane Nick spera di vedere quel nome su quel muro e, aiutato dai suoi amici Anna e Rudy, farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo vincendo le sfide pubblicate su un’App.

MACA E RONI / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 5 maggio, alle 07:30. Prosegue, con nuovi episodi, la serie “Maca e Roni”. Entriamo nel laboratorio del dottor Albert, dove

tantissime invenzioni folli aspettano di essere sperimentate. L’inventore ha amplificato l’intelligenza del pinguino Roni e del gatto Maca, addestrandoli come suoi assistenti. I due ne combinano di tutti i colori intrufolandosi nelle macchine per soddisfare la loro curiosità.

I programmi su Motor Trend

MOTORS / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 17 maggio, alle 20:20 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Torna una nuova stagione del weekly magazine del canale. Alla conduzione, ci sarà sempre Irene Saderini che ci mostra tutte le novità in arrivo nel mondo dell’automotive.

RUGGINE A QUATTRO RUOTE / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 7 maggio, alle 22:15. Henry Cole e Fuzz Townsend setacciano i capannoni del Regno Unito per andare alla ricerca di iconici veicoli d’epoca da acquistare, restaurare e rivendere per trarne profitto. Con un po’ di lavoro e grande abilità, i due riusciranno a trasformare questi cimeli arrugginiti in veicoli pronti a circolare di nuovo su strada?

INGEGNERIA DEGLI EPIC FAIL / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 18 maggio, alle 22:15. Su Motor Trend, arriva una nuova stagione di “Ingegneria degli Epic Fail”, che mostra alcuni degli errori più spettacolari del mondo. Grazie al contributo degli esperti, sarà possibile analizzare ogni minimo dettaglio per capire cosa non ha funzionato.

I programmi su Boing

Cinema, ogni venerdì alle ore 19.30

09 Mag. Doraemon – Il film: Nobita e l’Utopia celeste

16 Mag Doraemon- Nobita alla Scoperta della Luna

23 Mag Doraemon – Il film: Nobita e le piccole guerre stellari

30 Mag Doraemon – Il film: Nobita e la sinfonia della Terra 1^ TV

CAPTAIN TSUBASA. Prima TV assoluta. Dal 5 maggio dal lunedì al venerdì dalle 17:00. Tsubasa Ozora, un ragazzo con una passione smisurata per il calcio, entra a far parte della squadra della città di Nankatsu dopo esservisi trasferito. Grazie al suo talento e al suo entusiasmo, Tsubasa sprona i suoi compagni a migliorarsi sempre di più e in poco tempo la Nankatsu, sotto la saggia guida dell’ex cannoniere Roberto Hongo, diventa una squadra fortissima. Nel suo percorso di crescita Tsubasa incontra molti amici e rivali tra cui il portiere imbattibile Genzo Wakabayashi, l’inseparabile compagno Taro Misaki e l’aggressivo attaccante Kojiro Hyuga. Sia dai compagni di squadra che dagli avversari Tsubasa trae ispirazione per affinare la sua tecnica, ma soprattutto ama condividere con loro la bellezza di giocare lealmente e con sincero rispetto reciproco.

BEYBLADE X. Prima TV assoluta. Dal 26 maggio dal lunedì al venerdì alle 17:00 le battaglie di Beyblade sono diventate uno sport professionistico di alto livello. I giocatori più talentuosi si riuniscono nella “X Tower” per competere nella Pro League, il culmine delle competizioni di Beyblade, un giovane Blader che sogna di diventare un professionista e di raggiungere la vetta della X Tower. Robin Kazami, giovane blader pieno di passione, si trova a un bivio dopo una bruciante sconfitta che lo lascia senza squadra. Il destino, però, ha in serbo per lui un incontro fortuito con Jaxon Cross, ex campione. Insieme formano il Team Persona, trio eclettico ma determinato a lasciare il segno nel mondo professionistico.

ORIZZONTI POKEMON S2: Alla ricerca di Laqua prima TV assoluta. Dal 26 maggio dal lunedì al venerdì dalle 16:10. La stagione segue le avventure di Liko e Roy, a cui si è aggiunta Dot, nella loro iscrizione all’Accademia Arancia per padroneggiare l’arte della teracristallizzazione prima di rimettersi in viaggio per il mondo insieme a un gruppo di avventurieri noti come Locomonauti alla ricerca di maggiori informazioni su Lucius, i

Sei Eroi e Laqua.

TEEN TITANS GO! – I MIGLIORI EPISODI, dal lunedì alla venerdì alle 19:00 TBC. Un nuovo stunt che contiene i “migliori episodi della serie”!

I programmi su Boomerang

IL CANALE DELLE BATWHEELS. Dal 8 al 12 maggio. Il primo pop up interamente dedicato alla property di Batwheels, con focus sui temi dell’amicizia e del lavoro di squadra. Verranno programmati tutti gli episodi della Stagione 1 e 2 sin qui prodotti, i due speciali e una sintesi dello stunt dello scorso anno “Chiamiamole Batwheels” in onda nel prime time.

TALKING TOM HEROES: SUPER AMICI PRIMA TV CANALE. Dal 5 maggio dal lunedì al venerdì alle 19.20. Talking Tom e i suoi amici si sono improvvisamente trasformati in supereroi! Ora partono per un’avventura fantastica per scoprire i loro veri poteri e salvare la situazione! Non sono nati eroi. Un giorno, mentre visitavano il deposito di rottami per trovare l’attrezzatura per il loro “Fun Truck” (la loro attività di feste su ruote), si sono imbattuti in un misterioso oggetto a forma di uovo chiamato… IL MODELLO E.G.G.!

All’improvviso l’E.G.G. si è acceso e ha dato a tutti loro incredibili superpoteri! Ora

questi migliori amici si ritrovano… IMPROVVISAMENTE SUPER! E devono imparare

di cosa sono veramente capaci.

THOMAS & FRIENDS: SODOR CANTA INSIEME! PRIMA TV CANALE. Dal 10 maggio alle 19.45. Al festival musicale della canzone di Sodor, umani e locomotive si uniscono per

celebrare una varieta’ di generi musicali diversi e mettere in scena uno spettacolo

davvero fantastico! Con l’opera di Sir Topham Hatt, i canti marinareschi di Salty e

persino un’orchestra di Kazoo, ce n’e’ davvero per tutti i gusti! Mentre i veicoli

aiutano a montare i palchi e a sbrigare le commissioni per l’evento speciale, parlano

con entusiasmo di uno spettacolo a sorpresa super segreto alla cupola dell’incrocio

di Cronk: cosa sara’ mai?

Dopo che Thomas ha finito di consegnare le luci del palco al festival, Nia gli rivela la sorpresa: e’ l’organo! Tornano alla Piazza di Vicarstown, giusto in tempo per le prove dell’opera di Sir Topham Hatt. Ma quando l’acuto di un cantante distrugge le luci di Sodor, tutto sembra prendere una piega disastrosa! Per rendere le cose ancora piu’ caotiche, in mezzo alla confusione, Nia perde l’organo per la Sodor-Sopresa e si imbarca in una caccia allo strumento in fuga che, sfortunatamente, finisce con lo strumento sommerso dall’acqua. Con il Festival in pericolo, Nia chiede l’aiuto di Thomas per riparare le luci in tutta l’isola e trovare il suono perfetto per salvare la Sorpresa Super Segreta di Sodor! I veicoli possono far cantare Sodor in tempo e in perfetta sintonia solo in un modo: insieme.

GLI ORSETTI DEL CUORE: LIBERA LA MAGIA PRIMA TV ASSOLUTA. Il 10 e 11 maggio alle 15.10. I protagonisti del famoso Franchise Gli Orsetti del Cuore sono di nuovo insieme per vivere tante divertenti e colorate avventure, all’insegna dell’amicizia, dell’avventura e del rispetto reciproco.

I programmi su Cartoonito

IL TRENINO THOMAS. Nuovi episodi in prima Tv free. Tutti i giorni alle 15.00. Le missioni per Thomas e i suoi amici si fanno sempre più impegnative e le locomotive devono

dimostrare di essere in grado di gestire ogni situazione anche quella che all’apparenza può

sembrare la più pericolosa. Tante avventure, adrenalina e una squadra di amici che aiuterà

Thomas in ogni situazione!

BUON COMPLEANNO THOMAS – Speciale “Sodor Canta Insieme”. Dal 12 maggio alle 19.30. Al festival musicale della canzone di Sodor, umani e locomotive celebrano tutti i generi musicali! Con l’opera di Sir Topham Hatt, i canti marinareschi di Salty e persino un’orchestra di Kazoo, ce n’e’ per tutti i gusti!

RUBBLE & CREW. Nuovi episodi in prima Tv free. Tutti i giorni dal 19 maggio alle 17.30

Prima serie animata spin-off di Paw Patrol, dedicata al bulldog appassionato di costruzioni della squadra. Rubble e la sua famiglia di cuccioli costruttori – zia, nonno, cugini – sono i protagonisti della nuova serie ambientata a Builder Cove. Ci saranno molti nuovi cuccioli e molti nuovi veicoli da costruzione; tutti lavoreranno insieme, come sempre, per rendere la città Di Builder Cove un posto fantastico in cui vivere. La società di costruzioni Rubble & Crew non è l’unica in città: il rivale e perfido speed Meister tenterà in tutti i modi di sabotare il loro lavoro per accaparrarsi gli edifici da costruire, spesso attraverso subdole manovre e senza metterci il giusto duro lavoro!

DINO-MANIA. Dal 12 maggio alle 15.30. Un nuovo ed incredibile stunt caratterizzato dalle serie più amate di Cartoonito a tema dinosauri; le avvincenti avventure di Dino Ranch, l’allegria e la musica de Il mondo di Barney e la famiglia di Dinosauri più pazza che ci sia: I Bigfoot.

MOVIE NIGHT – ogni lunedì alle ore 19:30.

05 Maggio alle 19.30. MOSLEY: In fuga da una vita di schiavitù in una fattoria, il tirofante Mosley scopre che un tempo i suoi simili erano soliti stare in piedi. Ha così inizio per lui un infido viaggio alla ricerca della favolosa città d’origine della sua specie.

12 Maggio alle 19.30. IL TRENINO THOMAS: SODOR CANTA INSIEME. Al festival musicale della canzone di Sodor, umani e locomotive celebrano tutti i generi musicali! Con

l’opera di Sir Topham Hatt, i canti marinareschi di Salty e persino un’orchestra di Kazoo.

19 Maggio alle 19.30. LATTE E LA PIETRA MAGICA. Per salvare gli animali della foresta ed evitare la siccità, il porcospino Latte e il suo amico scoiattolo devono recuperare una pietra speciale finita tra le grinfie di Re Orso.

26 Maggio alle 19.30. ALBERT E IL DIAMANTE MAGICO. Albert è un bambino intelligente e sfacciato che è molto temuto per i suoi scherzi in tutta la città. Quando distrugge accidentalmente la statua dell’eroe locale, il famoso capitano di mongolfiera Leopoldus, per risolvere il guaio che ha combinato, decide di partire all’avventura per diventare lui stesso un capitano!

I programmi di Cartoon network

BEYBLADE X PRIMA TV CANALE. Dal 5 maggio dal lunedì al venerdì alle 17.00

I professionisti di Beyblade, provenienti da ogni angolo del mondo, si riuniscono per

competere nella Pro League, all’interno della celebre X Tower! Il protagonista

cercherà in tutti i modi di accedere alla competizione e di sfidare i migliori giocatori.

TEEN TITANS GO! PRIMA TV ASSOLUTA. 11 maggio alle 19.15. I Teen titans organizzano una gara per scegliere la mamma più brava, e così capire a chi spettano i regali che hanno preparato per la Festa della Mamma.

NINJAGO: DRAGON RISING PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 12 maggio dal lunedì a l venerdì alle 21.20. I Cinque Proibiti sono tornati e sono più pericolosi che mai! Sono a caccia di armi speciali per sbloccare la fonte del loro potere oscuro: il Drago del Caos! Nel frattempo, i Ninja stanno correndo per trovare i loro compagni di squadra scomparsi e fermare i cattivi prima che sia troppo tardi.

DORAEMON PRIMA TV CANALE. Dal 5 maggio dal lunedì al venerdì alle 7.45. Anche in questi nuovi episodi, Doraemon continua a sostenere Nobita e ad aiutarlo in tutti i momenti di difficoltà. I due condividono amicizie, segreti e speranze per il futuro.