È un giugno ricco di novità quello in programma nel catalogo di Discovery+. La piattaforma offre contenuti di vario genere unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli dei film, serie tv e programmi online in arrivo sulla ‘casa del real-life entertainment’ a giugno 2023.

Cosa è Discovery+ e quali canali comprende

Discovery+ una piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento e precedentemente era conosciuto con il nome di Dplay. In pratica Discovery+ è un servizio di video on demand che ti permette di vedere le dirette live ed i migliori contenuti dei canali Real Time, DMAX, Nove, HGTV, Food Network, Motor Trend, Giallo, K2 e Frisbee oltre agli esclusivi contenuti dei canali Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery e i discovery+ Original.

Alla versione gratuita, è possibile aggiungere un abbonamento per vedere in esclusiva alcuni eventi sportivi e film. Con l’abbonamento Intrattenimento, si avrà accesso a Real Time, DMAX, Nove, HGTV, Food Network, Motor Trend, Giallo; cinque canali premium oltre i documentari BBC. Il pacchetto Sport invece ti consente di accedere al live streaming 24/7 dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 oltre a tutti i contenuti sportivi live ed on demand. Massimo due persone possono guardare discovery+ in contemporanea utilizzando un solo account.

Discovery+, le serie e i programmi da vedere a giugno 2023

The Flash. In attesa dell’uscita del nuovo film della saga, sarà possibile vedere dal 7 giugno 2023 la serie tv realizzata per il network statunitense The CW e interpretata da Grant Gustin. Dal 10 giugno alle 21.30, sul canale WarnerTV (37 del digitale terrestre) andrà in onda la serie tv di The Fash del 1990 composta da 22 episodi.

30 Coins (Trenta denari). La serie spagnola (Trenta Monedas) è ispirata alle 30 monete per le quali Giuda Iscariota tradì Gesù Cristo. Composta da 8 episodi, nel cast vede Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez e Manolo Solo.

Zelensky – Nel centro del mirino. Venerdì 2 giugno è andato in onda alle 00.30 sul Nove lo speciale che vede l’esperto di sopravvivenza Bear Gryll camminare per le strade d Kiev e incontrare il presidente ucraino. È possibile rivedere il contenuto online in streaming.

Questo strano mondo con Marco Berry. Dal 13 giugno su Dmax è possibile vedere la prima stagione dello show. Nel mondo ci sono fenomeni apparentemente inspiegabili: con l’aiuto di Marco Berry i 10 episodi cercano di spiegare le ragioni scientifiche dietro quello che non capiamo.

Giuseppe Giacobazzi, io ci sarò. Sul Canale Nove il 7 giugno alle 21.30 è possibile vedere lo spettacolo del comico italiano Giuseppe Giacobazzi. Il comico racconta di sé e del suo mondo in un monologo rivolto a un nipote immaginario.

Maternità surrogata-una scelta d’amore. Sul Real Time dal 4 giugno arriva la prima stagione del programma che racconta di Storie di sogni. Il sogno di diventare genitori… che diventa realtà!.

Monte rosa, la miniera perduta. Su Dmax (canale 52 del digitale terrestre) il 21 giugno alle 21.25 andrà in onda la prima docu-serie tutta italiana, prodotta da Formasette per Warner Bros-Discovery, che racconta l’emozionante avventura legata al mondo dei cercatori di miniere aurifere.

Selling the Hamptons. La serie racconta il mondo competitivo del mercato immobiliare degli Hamptons: Case da sogno, Affari immobiliari. Andata in onda anche su Amazon Prime, la stagione si sposta su Discovery+.

90 giorni per innamorarsi, lontano dagli Stati Uniti. Il programma che va in onda su Real Time vede l’esperimento di 90 giorni… al contrario, mostrerà quattro americani lasciare il proprio Paese per inseguire l’amore all’estero. Questo è 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti giunto al gran finale con la quarta stagione.