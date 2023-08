Debutto da conduttrice per Benedetta Rossi che sbarca su Real Time. La food blogger sarà la presentatrice di un nuovo programma del gruppo Discovery+, naturalmente culinario, che andrà in onda nell’access prime time. Vediamo insieme di cosa si tratta e chi saranno gli ospiti delle puntate.

Benedetta Rossi conduce Ricette D’Italia, quando e dove

Benedetta Rossi, la food star più seguita sui social e più amata della tv, sarà la presentatrice di ‘Ricette d’Italia – Piatti in tavola’. Il programma, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, inizierà a partire dal 4 settembre e terrà compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì alle ore 20:20. Sarà possibile vederlo su Real Time e in streaming su Discovery+.

In ogni puntata ci saranno quattro cuochi non professionisti che si sfideranno in cucina su una diversa categoria culinaria. Una puntata sarà per esempio dedicata al riso, un’altra al fritto, un’altra alla pasta fresca e ai dolci della domenica. I cuochi, guidata e consigliati da Benedetta Rossi, prepareranno le pietanze seguendo le ricette di famiglia tramandate dalla nonna e raccontando aneddoti. In palio c’è la possibilità di entrare a far parte del nuovo grande ricettario di cucina italiana.

Accanto alla food blogger, ci saranno due giudici fissi: gli chef Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio, e un giudice d’onore che cambierà in ogni puntata scelto da personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra i primi ospiti confermati ci sono Giorgio Mastrota, Fatima Trotta, Lorenzo Biagiarelli, Tomaso Foglia, Roberto Valbuzzi e Simone Finetti.

Le anticipazioni sulla prima puntata

La prima puntata è prevista per il 4 settembre. I quattro cuochi si sfideranno in una sorta di semifinale: ci sarà prima una coppia, il vincitore (decretato dai giudici) sfiderà il vincitore dell’altra coppia di cuochi. Il migliore potrà sedersi a capotavola e vedrà la propria ricetta pubblicata nel libro delle ricette d’Italia. L’hashtag ufficiale della trasmissione è #Ricetteditalia.