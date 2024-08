Discovery+ torna dalle vacanze con diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati nel mese di settembre 2024. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Settembre 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Settembre 2024

Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery dalla nuova stagione di Casa a Prima Vista a Bake Off Italia.

I programmi sul Nove

CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ? / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 2 settembre, alle 20:25 su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Paolo Conticini conduce il programma che ha riportato in auge la passione per il collezionismo e l’antiquariato. Nella nuova stagione, tante nuove aste raccontano le storie che si nascondono dietro gli oggetti custoditi nelle collezioni private di tanti italiani

appassionati di arredamento e ricordi. Tra gli esperti, ci sarà Alessandro Rosa e tra i

mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia, Federico Bellucci e Giovanni De Santis.

CHISSÀ CHI È / PRIMA TV. Dal 22 settembre Amadeus debutta con il game serale tra capacità, intuito e investigazione che coinvolge concorrente e pubblico in studio e a casa. Sarà una sorta di indagine in cui è necessario individuare otto identità e otto figure nascoste, ciascuna corrispondente a un montepremi.

FRATELLI DI CROZZA / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 27 settembre, alle 21:25Maurizio Crozza torna con la sua pungente e inconfondibile satira per raccontare i fatti di attualità politica e sociale. A tanti personaggi cult delle passate stagioni, si aggiungono nuovi protagonisti pronti a farvi divertire.

I programmi di Real Time

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 2 settembre, alle

20:30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Arrivano i nuovi episodi di “Casa a prima vista”, la divertente sfida in cui gli agenti immobiliari aiutano i loro clienti nella ricerca della casa perfetta. Ida, Gianluca e Mariana a Milano e Nadia, Corrado e Blasco a Roma fanno in modo di soddisfare le diverse richieste. Tra nuove location, tante esperienze e trasferte fuori regione, i gruppi di agenti si mischiano tra loro superando le tradizionali divisioni tra le due grandi città.

PRIMO APPUNTAMENTO / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 3 settembre, alle 21:30. Tra romanticismo, leggerezza e inclusività, il re di cuori Flavio Montrucchio torna a raccontare le storie di nuovi personaggi e dei loro sentimenti attraverso i delicati e divertenti incontri dei numerosi single che sono alla ricerca dell’anima gemella. Le coppie si incontreranno per il loro “Primo appuntamento” in una splendida villa d’epoca alle porte di Roma.

BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO /PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 6 settembre, alle 21:30. Torna il seguitissimo cooking show, giunto alla sua 12esima edizione. A fare gli onori di casa ci sarà come sempre Benedetta Parodi. Quest’anno, oltre all’immancabile Ernst Knam, giudice storico del programma, a Damiano Carrara e Tommaso Foglia si unisce un superospite fisso della prova tecnica: si tratta del Maestro Pasticcere Iginio Massari, che

porterà la sua grande esperienza e il suo sguardo critico sotto il tendone di “Bake Off”.

IL CASTELLO DELLE CERIMONIE /PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 6 settembre, alle 23:25. Il “Castello delle cerimonie” torna ad essere la location perfetta per cerimonie sfarzose organizzate sotto l’attenta supervisione di Donna Imma Polese e Matteo Giordano a “La Sonrisa”. Grazie alla loro esperienza decennale, i due trasformano in realtà ogni sogno e desiderio dei loro clienti. Dai matrimoni ai battesimi, alle comunioni e ai diciottesimi, non ci sono limiti ai festeggiamenti che sono sempre all’insegna della tradizione napoletana e familiare.

IL DOTTOR ALÌ / PRIMA TV. Ogni sabato alle 21:30. Continua il racconto del mondo

medical, grazie alle vicende del dottor Alì. Il giovane specializzando, affetto da disturbi dello spettro autistico, nota cose che gli altri non riescono a vedere. La sua sensibilità, abbinata alle sue grandi capacità, gli fanno guadagnare il rispetto e l’affetto di chi lo circonda e nell’ospedale trova la famiglia che ha sempre desiderato.

HERCAI – AMORE E VENDETTA/ PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 16 settembre, alle 21:30. Continua la seconda stagione di “Hercai”, la soap turca che racconta la storia della giovane Reyyan. La donna viene da una famiglia ricca e potente ma piena di segreti ed è innamorata del vendicativo Miran. I due vivono un rapporto tormentato e complesso.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ PRIMA TV. Doppio appuntamento mercoledì 25 settembre alle 21:30 e alle 23:00. Arriva la nuova stagione dell’avvincente dating

show, in cui gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto scommettono sul percorso di sei single che hanno deciso di sposare dei perfetti sconosciuti. Le coppie vengono ‘assemblate’ con un matching studiato appositamente dagli esperti tramite interviste, test attitudinali e psicologici. Dopo il matrimonio e la convivenza, decideranno di

proseguire il loro percorso o si lasceranno?

I programmi su DMAX

IL BOSS DEL PARANORMAL / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 3 settembre, alle 21:25 ul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Daniele Bossari torna a indagare su fenomeni apparentemente inspiegabili catturati dalle telecamere di sicurezza e dagli smartphone. Nella nuova stagione, Daniele si mette alla prova in uno

dei luoghi più misteriosi del Paese raccontando aneddoti personali legati al mondo del paranormale.

BLINDATI – VIAGGIO NELLE CARCERI/ PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 13 settembre, alle 21:25. Luigi Pelazza ci accompagna in un viaggio attraverso gli istituti penitenziari più duri del pianeta. Luoghi in cui anche i boss delle gang e gli assassini più spietati imparano il significato della paura. Grazie alla sua esperienza, il giornalista di inchiesta ci offre un punto di vista privilegiato per conoscere cosa accade davvero dietro le sbarre.

I programmi su Food Network

LE RICETTE DEL CONVENTO / PRIMA TV. Ogni domenica, dall’1 settembre, alle 17:40 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. In “Le ricette del convento”, insieme ai monaci del monastero di San Martino delle Scale, vicino Palermo, scopriamo antiche ricette segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo sono pronti a condividere deliziosi peccati di gola.

CUCINA IN BALCONE CON RUBEN /PRIMA TV. Ogni domenica, dall’1 settembre, alle 15:00. Arriva la seconda stagione di “Cucina in balcone con Ruben”. Il tiktoker e star dei

social Ruben Bondì è diventato famoso durante il lockdown quando cucinava dal balcone della sua casa a Trastevere, nel cuore della capitale.

IL PANINO PERFETTO / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 3 settembre, alle 22:00. Vittorio Gucci e Sofia Plescia tornano a essere i protagonisti del travel show che racconta luoghi,

persone e filiere agroalimentari che consentono di creare “Il panino perfetto”.

CI VEDIAMO AL BAR / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 5 settembre, alle 22:00. Torna, con una nuova stagione, “Ci vediamo al bar”. Giusi Battaglia e Paolo Briguglia riprendono il

loro viaggio alla scoperta dei bar della Sicilia. In seguito, li confronteranno grazie a una sfida ‘saporita’.

UNA STELLA IN CUCINA / PRIMA TV. Ogni domenica, dall’8 settembre, alle 10:00.

Stella Menna, nota ai follower come “Una stella in cucina”, è pronta a deliziarci con ricette semplici e mai scontate, usando ingredienti di stagione con i quali darà vita a piatti gustosi e contemporanei.

PAZZI DI NAPOLI / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dall’11 settembre, alle 22:00. L’attrice e speaker radiofonica Barbara Foria e Fabio Esposito, imprenditore della moda, riprendono il

loro viaggio alla scoperta del cibo partenopeo girando in lungo e in largo la città per scoprirne sapori e tradizioni.

SAPORE SALENTINO / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 14 settembre, alle 17:45. La ristoratrice salentina Francesca Micoccio porta in tavola le tradizioni della sua terra. Tra piatti con ingredienti semplici e tanta storia, Francesca propone anche delle ottime versioni gourmet delle ricette più tipiche.

OGGI CUCINO CON LO CHEF / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 16 settembre, alle 22:00. Il giovane e brillante chef David Fiordigiglio arriva su Food Network con un programma in cui risponde alla richiesta di una persona che vuole stupire i suoi ospiti in vista di un pranzo o una cena importante. David proporrà un menù di tre portate con piatti che si ispireranno a ricette facili da preparare ma che avranno il tocco finale di un vero chef.

FATTO IN CASA PER VOI / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 28 settembre, alle 14:45. Benedetta Rossi torna a presentare le sue ricette in “Fatto in casa per voi”, in cui fornirà preziosi consigli che saranno utili per tutte le occasioni.

I programmi su Giallo

I MISTERI DI MURDOCH 12 PRIMA TV ASSOLUTA. Da lunedì 2 settembre, doppio episodio dalle 21.10. Torna su Giallo, con la dodicesima stagione, la serie canadese che vede protagonista il detective William Murdoch (Yannick Bisson), investigatore che opera

nella Toronto della fine dell’Ottocento e ispirato al personaggio dei gialli di Maureen Jennings. Ormai un classico molto seguito dagli spettatori del canale, questa ‘period crime’ serie basa la sua originalità sul paradosso della modernità di un personaggio che vive però nel passato di oltre un secolo fa: appassionato di scienza, tecnologia e di nuove scoperte, Murdoch utilizza metodi all’avanguardia per il periodo per risolvere i casi più complessi e intricati, riuscendo brillantemente a superare in efficacia tutti i criminali e anche i colleghi investigatori della città.

Coadiuvato dalla patologa dottoressa Julia Odgen, diventata nel frattempo sua moglie, dall’Ispettore Brackenreid e l’agente Crabtree, Murdoch si imbatte in crimini e delitti di ogni genere, incontrandosi con famosi personaggi storici o noti protagonisti di storie narrative: in uno dei primi episodi un delitto avviene nella sua nuova villa, disegnata nientemeno che dal grande architetto Frank Lloyd Wright. Un nuovo capitolo appassionate per una serie originale e ormai affermatissima.

LE INDAGINI DI ROY GRACE PRIMA TV. Da domenica 8 settembre, un episodio alle

21.10. Giallo presenta gli episodi della prima e seconda stagione del crime inglese tratto dai romanzi di Peter James, Le indagini di Roy Grace. John Simm (“Doctor Who”, “The Catch”, “Life on Mars”) è il protagonista di questa serie ambientata tra le città inglesi di Brighton e Hove, nei panni del sovrintendente di polizia Roy Grace. Il detective, tenace, brillante e ostinatissimo, è tormentato da un

grande caso irrisolto di alcuni anni prima, che lo tocca davvero da vicino: la scomparsa misteriosa e violenta di sua moglie, un pensiero doloroso che non lo abbandona mai.

Nella prima indagine in cui lo incontriamo, Grace, collaborando col sergente Glenn Branson, investiga sulla scomparsa di un uomo la notte del suo addio al celibato, che ha visto anche l’orrore della morte di ben quattro dei partecipanti. La pacata determinatezza del sovrintendente condurrà le indagini lungo sentieri tortuosi e inaspettati, rendendo questi episodi inquietanti e affascinanti come si conviene a un crime di qualità.

I MISTERI DI BROKENWOOD 10 PRIMA TV ASSOLUTA. Da mercoledì 11 settembre, un episodio alle 21.10. Torna su Giallo la serie neozelandese I misteri di Brokenwood con gli episodi inediti della decima stagione. Torna a indagare il carismatico personaggio interpretato da Neill Rea, l’ispettore Mike Sheperd, riflessivo e introspettivo più che uomo d’azione, ma detective eccezionale nel penetrare i misteri della comunità in cui vive, quella della cittadina rurale di Brokenwood, tranquilla e cordiale solo in superficie, ma ricca invece di dinamiche distorte e segreti inconfessabili.

Insieme alla detective Kristin Sims e a una squadra di agenti affiatati ed efficienti, Sheperd si imbatte in ogni episodio in caso apparentemente irrisolvibile, affrontandolo con tenacia e determinazione fino al suo inevitabile svolgimento, solitamente inatteso e sorprendente.

I programmi su Motor Trend

TURBO WEEK / PRIMA TV. Da lunedì 9 a domenica 15 settembre dalle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Come ogni anno, nel mese di settembre torna l’evento più importante del canale, la Turbo Week. Una settimana da non perdere in cui ogni serata dedicata ai nuovi episodi delle serie preferite degli spettatori, nonché titoli di punta di Motor Trend, tra cui “Reperti d’assalto: Restauri inediti”, “Super

Street Garage”, “Williams e Mansell: Uniti per vincere”, “Texas Metal: Monster Cars”, “The Grand Tour”, “Vintage Garage” e “Cantieri impossibili: Germania”.

DAVIDE CIRONI PRESENTA: LE REGINE / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 23 settembre, alle 22:15. Nella seconda stagione del programma, Davide Cironi continua a raccontare la nascita, la storia, i segreti e le curiosità legate ad alcune delle automobili più iconiche della cultura motoristica italiana. Inoltre, guiderà questi veicoli e intervisterà figure illustri che hanno fatto la storia di queste ‘regine della strada’.

I programmi su Cartoonito

BARBIE – UN TOCCO DI MAGIA. Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta. Dal 2 settembre tutti i giorni alle 14.30.sul canale 46 del DTT. Nuova serie in Prima Tv Assoluta Pronti ad entrare in un nuovo mondo fatto di magia, mistero e creature incredibili? Barbie e Barbie scoprono un misterioso cucciolo di cavallo sulla spiaggia di Malibu e si impegnano a scoprire da dove viene. Il cucciolo è una femmina che, improvvisamente, inizia a realizzare i desideri più incredibili e, a quel punto, le ragazze capiscono che è un cucciolo di Pegasus!

Mentre cercano di scoprire come riportare a casa la piccola Peggy, Barbie e Barbie, con l’aiuto dei loro amici e delle sorelle, devono proteggerla dal glifo Rocki, una creatura fantastica che ha seguito Peggy nella speranza di esaudire il suo desiderio più grande: dare a Rocki le sue ali. Ambientato a Malibù, con musiche originali tutte nuove, Barbie, Barbie e i loro amici scoprono che la magia è veramente

intorno a noi.

PAW PATROL. Nuovi Episodi in prima TV Free. Dal 9 settembre tutti i giorni alle 16.10

Tornano i nuovi episodi della Paw Patrol con tanti tantissimi episodi…in questa stagione le avventure dei cuccioli si spingono fino alla Giungla profonda!

BATWHEELS. Nuovi Episodi in prima TV Free. Dal 16 settembre tutti i giorni alle 18.30

Bam deve vincere la paura del buio, e con questo arduo compito da risolvere viene esplicitato ancora di più il tema dell’empowerment e della crescita personale che i personaggi devono affrontare.

Chi ha sfidato Ninna e Matti? Prossimamente la prima produzione originale di Cartoonito dove sono proprio i bambini a decidere cosa dovranno fare Ninna e Matti, i loro Youtuber preferiti! In ogni episodio i talent si mettono in gioco con 2 sfide: può trattarsi di challenge, scherzi, giochi o penitenze, senza limiti! Perchè i talent sono pronti a tutto

pur di far divertire i propri piccoli amici.

MOVIE NIGHT: ogni lunedì alle 19:30, un nuovo film per iniziare con la giusta carica la settimana

2 Settembre ore 19.30: Shaun Vita da Pecora- Farmageddon

9 Settembre ore 19.30: Playmobil- The Movie

16 Settembre ore 19.30: ARGONUTS MISSIONE OLIMPO – Prima Tv

23 Settembre ore 19.30: VIVO – Prima Tv

I programmi su Boing

CINEMA – NUOVI FILM. Ogni venerdì alle 19.30 su Boing, canale 40 del digitale terrestre. A settembre arriva una serata CINEMA incredibile con prime TV veramente importanti tra le quali sicuramente spicca SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO, premio OSCAR 2019 come miglior film di animazione e Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso film del 2022 in prima visione assoluta sulla FTA! Questo – e gli altri titoli – sono stati pensati per rafforzare ancora di più la nostra serata cinema e farla diventare anche un blocco dove andremo a festeggiare il compleanno di Boing.

6 Set: I Teen Titans Go! Guardano Space Jam

13 Set: SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO

20 Set: Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso

27 Set: I Puffi

Teen Titans Go! Dal lunedì al venerdì alle 19.30. Immancabile nel nostro back to school arrivano i nuovi episodi di Teen Titans go! che andranno a illuminare il nostro Prime Time , quest’anno leggermente anticipato alle 19.30.

Io sono Gumball. Dal 16 settembre alle 13.05. Dopo il successo della primavera torna anche per l’autunno IO SONO GUMBALL , lo stunt più autarchico della TV ! Una nuova collocazione lo vedrà protagonista della fascia prnazo di Boing per fare compagnia ai nostri Kids una volta rinatrati a casa dalle fatiche della scuola. Ci sarà un Focus particolare sui Top 25 episodes per un mare di risate assicurate.

Doraemon. Dal 2 settembre alle 14.30. Il gatto blu più famoso della televisione sarà di nuovo protagonista del pomeriggio di Boing con le suo nuove – stravaganti – avventure!

Orizzonti Pokemon. Dal 23 settembre alle 16.00. Pokémon Horizons è una serie animata giapponese prodotta da OLM, Inc. e da The Pokémon Company. La serie è ambientata nella regione di Paldea, una nuova regione ispirata al Giappone feudale, e segue le avventure di due nuovi personaggi: Liko, una ragazza che sogna di diventare una ricercatrice Pokémon e Roy, un ragazzo che vuole diventare un Campione Pokémon. La serie inizia con Liko che incontra uno strano Pokémon, un Rayquaza cromatico, che le dona un misterioso pendente.

Roy – invece – arriva a Paldea da Kanto e incontra Liko mentre è in fuga da un gruppo di Pokémon selvatici. I due si uniscono e iniziano a viaggiare insieme, incontrando nuovi amici e affrontando nuove sfide. Nel corso della serie – Liko e Roy scoprono che il pendente di Liko è un artefatto antico che potrebbe essere legato al passato di Paldea. I due si ritrovano coinvolti in una serie di eventi misteriosi che li porteranno a scoprire i segreti della regione.

I programmi su Cartoon Network

Pokemon Horizons. Dal 9 settembre alle 18.50. Pokemon Horizons è una serie animata giapponese prodotta da Olm, Inc e da The Pokemon Company.

Barbie Movies. Dal 14 settembre ogni sabato alle 14.05 su canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare). Barbie La Magia del Delfino

Barbie e le sorelle lavorano in una barriera corallina alla ricerca di delfini. Durante le immersioni e le esplorazioni, le ragazze scoprono rari delfini dai colori arcobaleno, che si fanno vedere solo una volta all’anno.

Barbie Princess Adventure. L’avventura inizia quando Barbie e le sue amiche si recano nella terra di Floravia per incontrare la principessa Amelia, che assomiglia molto a Barbie. La principessa Amelia è nervosa all’idea di diventare regina.

Barbie e Chelsea, il compleanno perduto. Barbie, Chelsea e la famiglia Roberts salpano per un’avventurosa crociera. Chelsea intraprende un viaggio fantastico attraverso la giungla incantata per salvare il suo compleanno perduto, e lungo la strada incontra tre animali parlanti.

Jellystone. Dal 16 settembre dal lunedì al venerdì alle 19.15. Feste e divertimento caratterizzano i pilot di questi nuovi e attesissimi episodi di Jellystone, dove non mancheranno le solite disavventure e le usuali situazioni tragi-comiche a cui i

Jellystone ci hanno abituato.

I programmi su Hi Boomerang

Il mondo secondo Jessica. Dal 9 al 13 settembre alle 19.20 su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky). Continuano le avventure di Jessica per tentare di diventare “grande”: vuole smettere di succhiarsi il pollice, vuole imparare a nuotare senza braccioli, ecc… Tutte queste attività le richiedono uno sforzo enorme per essere abandonate e sostituite da altre pratiche per bambini più grandi.

Jellystone. Dal 16 al 29 settembre alle 21.00. La citta di Jellystone è un luogo dove vivono e lavorano tutti i personaggi di Hanna-Barbera. Ha il fascino del vecchio mondo, di un piccolo villaggio europeo con tutte le ultime comodità di una città moderna. Jellystone è uno spettacolo su una comunità che ha costantemente a che fare con crisi strane e inaspettate, di solito frutto della loro stessa immaginazione.

Bathwheels. Dal 21 al 29 settembre alle 18.30. Portate in vita per aiutare a difendere Gotham, le eroiche Batwheels sono protagoniste di esilaranti piroette e azione sbalorditiva, mentre imparano importanti lezioni sul gioco di squadra, sull’amicizia e molto altro ancora.

Batwheels è uno spettacolo di azione-avventura che combina due delle cose preferite di un

bambino: supereroi e veicoli! Lo spettacolo ruota attorno a una squadra divertente e dinamica di giovani veicoli super potenti e agli ostacoli che, questi personaggi simili a bambini, incontrano mentre combattono i cattivi e imparano a conoscere la vita.

Il nostro pubblico vedrà il mondo attraverso i loro fari, poiché i veicoli sono i bambini in

queste storie. Passeranno attraverso molte delle stesse esperienze emotive che fanno i

nostri spettatori, rendendoli non solo super-cool e aspirazionali, ma riconoscibili. Gli eroi e i

cattivi adulti dell’universo di Batman sono presenti come divertenti personaggi di supporto, ma l’attenzione sarà sempre focalizzata sulle Batwheels Batwheels dimostrerà ai bambini il valore dell’amicizia e del lavoro di squadra. Attraverso questo gruppo eterogeneo di eroi, i nostri giovani spettatori capiranno di non aver paura di mostrare al mondo gli aspetti che li rendono diversi – le loro stranezze e talenti unici – perché è anche questo che li rende speciali!

Batweek. Dal 16 al 22 settembre alle 17.15. Celebriamo l’icona Batman con uno stunt interamente dedicato a Batwheels, con maratone e speciali. La programmazione speciale sarà spalmata su un’intera settimana per approfittare e capitalizzare la tx dei nuovi episodi; l’orario scelto è quello del pomeriggio fino al p.t di canale.

I programmi su K2

I GREENS IN CITTÀ / PRIMA TV. Da lunedì 9 settembre alle 14:30. Cricket Green si sta trasferendo nella grande città insieme alla sorella maggiore Tilly, al padre Bill e alla selvaggia nonna Alice!

NEW SCHOOL / PRIMA TV. Da lunedì 16 settembre alle 18:00. Alla McGaffin International Middle School, in un WC non funzionante, esiste il Wall of Celebrities, un muro con le foto delle 12 leggende della scuola: si tratta di studenti che attraverso gli anni hanno

compiuto imprese leggendarie. Nick vorrebbe vedere il proprio nome scritto su quel muro. Durante l’anno, con l’aiuto dei suoi amici Anna e Rudy, Nick farà di tutto per raggiungere il suo sogno: raggiungere 1 milione di punti vincendo le sfide pubblicate sull’App del WC e appendere la sua foto sul Muro.

KUNG FU FRIDAY / PRIMA TV. Da venerdì 20 settembre alle 16:50. Tee Zeng, otto anni, trova un insolito calzino che in realtà è un maestro di Kung Fu proveniente da un

altro mondo. Indossando il calzino Tee Zeng si trasforma nella super eroina Kung Fu Girl per proteggere assieme a Kung Fu Wa la loro casa a Starry Island.

I programmi di Frisbee

MEGA GAME DINSIEME /PRIMA TV. Da lunedì 9 settembre alle 19:00. Dopo l’ultima vittoria al Mega Game, Erick ha nascosto la collanina di Dominick nel posto più sicuro del mondo, l’ultimo in cui i Dottori la cercherebbero! I DinsiemE si ritrovano per la terza volta alle prese con il gioco da tavolo gigante rinnovato e modificato dai due super cattivi, Giniu e Timoti. A ogni mano, dovranno tirare il dado e muoversi come pedine con un unico obiettivo: vincere ogni singola sfida. Erick e Dominick tornano a divertirci affrontando due esilaranti challenge in ogni puntata. Cosa avranno tramato questa volta i Dottori? E soprattutto, ce la faranno i DinsiemE ad arrivare ancora una volta in fondo al traguardo vincendo il gioco?

SAMSAM – AVVENTURE COSMICHE/PRIMA TV. Da martedì 17 settembre alle 18:00. SamSam è un supereroe di sei anni che vive sul pianeta Sam. Quando non è a scuola, trascorre le sue giornate esplorando la galassia con i suoi amici e sconfiggendo cattivi non troppo intelligenti. Nonostante i suoi superpoteri, SamSam è un bambino come tanti che vive l’avventura più grande di tutte: crescere!

I programmi su HGTV

SOS: HO DISTRUTTO CASA / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni martedì, dal 3 settembre, alle 22:00 e alle 23:00. Nella nuova stagione, Jasmine Roth e il suo team

tornano ad aiutare i proprietari di case che avevano deciso di fare dei lavori per conto loro, ma che si sono ritrovati ad affrontare veri e propri disastri nelle loro abitazioni.

SOGNI IN COSTRUZIONE: ITALIA /PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 12 settembre, alle 22:00. In “Sogni in costruzione: Italia”, Dave e Jenny Marrs iniziano una nuova emozionante avventura, ristrutturando una villa italiana antica per i loro amici che desiderano avere una casa vacanza in Toscana. Per la coppia si tratta di uno dei progetti più ambiziosi e impegnativi di sempre.

DONNE IN AFFARI / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 18 settembre, alle

22:00. Arrivano i nuovi episodi di “Donne in affari”. Karen e Mina, madre e figlia, hanno in comune la passione per la ristrutturazione. Le due sistemano le case della loro amata Indianapolis, nella speranza di aiutare la comunità e rilanciare la città nel mercato immobiliare.

VINCI UNA CASA IN SICILIA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 23 settembre, a partire

dalle 22:00. Damiano Gallo presenta il talent show in cui, in ogni episodio, 4 interior designer e architetti presentano un progetto per ristrutturare e arredare casa a Piazza Armerina, nel cuore della Sicilia. A giudicare i progetti e a scegliere il vincitore, ci sarà una giuria composta dall’attrice Maria Grazia Cucinotta e l’esperto di architettura e design Alessandro Agnoli. Inoltre, a loro due si affiancherà un giudice speciale per ogni episodio.