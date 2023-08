Torna “IL BOSS DEL PARANORMAL”, il programma dedicato all’affascinante mondo del soprannaturale, condotto da Daniele Bossari. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti di quei fenomeni apparentemente inspiegabili. Vediamo insieme quando andrà in onda e dove.

Su Discovery+ e DMAX torna ‘Il Boss del Paranormal’ con Daniele Bossari: quando in tv

Daniele Bossari, noto conduttore radiofonico e televisivo, è colui che ci guiderà alla scoperta del paranormale nei nuovi episodi de ‘Il boss del paranormal’, in onda ogni martedì dal 22 agosto 2023. I primi due episodi, previsti per le 21:25, saranno trasmessi in prima tv assoluta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, Sky canale 170, Tivùsat canale 28.

La nuova edizione de “IL BOSS DEL PARANORMAL”, prodotta da MRK Productions per Warner Bros. Discovery, prevede 16 episodi della durata di un’ora. Bossari accompagnerà il telespettatore in un viaggio tra ufo, creature della notte, case e castelli infestate e oscure presenze. Lo scopo è capire se ci sia una spiegazione plausibile dietro questi eventi oppure se si tratta di un incontro con il paranormale.

Nel corso degli episodi, saranno analizzati filmati catturati dalle telecamere di sorveglianza, scene riprese dagli smartphone o attraverso altri strumentazioni all’avanguardia. Accanto a Bossari ci saranno gli esperti del PIT (Paranormal Investigation Team), la ‘squadra mobile’ di youtuber e cercatori di fantasmi, che in ogni puntata racconteranno

rivelazioni relative alle loro ultime indagini.

Le dichiarazioni di Bossari

Daniele Bossari sta anche scrivendo un libro sui cristalli. Intervistato dall’Ansa, ha espresso la sua gioia per l’inizio di questa nuova stagione spiegando come si senta molto legato al programma che conduce:

“Amo moltissimo il Boss del paranormal perché rappresenta le mie passioni sin da bambino, quando passavo l’estate a leggere Dylan Dog e Stephen King. O a vedere film come Nightmare e L’esorcista”.

Il mio personale avvistamento ‘inspiegabile’? Qualche anno fa in Norvegia a Hessdalen: ho potuto vedere anche io il fenomeno delle sfere luminose. Cosa sono? Ancora non si sa. Probabilmente fenomeni naturali. Magari energie alternative. Ma il mistero è affascinante“.