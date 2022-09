Il nuovo re del Regno Unito Carlo III alle ore 19 (ora Italiana) ha pronunciato il suo primo discorso alla nazione in qualità di sovrano. Il re è arrivato poco dopo le 15, ora italiana, a Buckingham Palace, dove è stato accolto dalla folla accaltata dietro le transenne. Con loro si è fermato a scambiare qualche parola e strette di mano. Re Carlo era accompagnato dalla regina consorte Camilla. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Carlo d’Inghilterra nel suo primo discorso da re.

Discorso re Carlo III del Regno Unito: «Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore» | VIDEO

Nel suo primo discorso, re Carlo III del Regno Unito rivolgendosi al popolo e al mondo ha dichiarato che la vita della madre è stata “Una promessa mantenuta nel suo destino”, poi ha proseguito dicendo che l’intero paese, i popoli del Commonwealth, sono “profondamente addolorati dalla sua scomparsa lei ha promesso di servire fino alla fine della sua vita ed è una promessa che io rinnova tutti voi quest’oggi insieme al dolore che tutta la mia famiglia sta provando in questo momento condividiamo con molti di voi nel Regno Unito e in tutti i paesi dove la regina è stata a capo di stato nel Commonwealth e in tutto il mondo un profondo senso di gratitudine per gli oltre 70 anni in cui mia madre in qualità di Regina ha servito i popoli di così tante nazioni nel 1947 durante il suo ventunesimo compleanno” ed ha “promesso al Commonwealth di dedicare la sua intera vita, che fosse stata lunga o breve, al servizio della sua gente. Questa è stata più di una promessa”.

Poi il nuovo sovrano ha ricordato che la vita di sua madre è stata un esempio – “La sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nonostante tempi di cambiamento di progressi ma anche nei momenti di gioia e nei momenti dei festeggiamenti nonché nei momenti di tristezza e di perdite nel corso della sua vita e del suo servizio abbiamo visto l’importanza della tradizione ma anche l’importanza del progresso che lei ha abbracciato dall’inizio e che ci rende grandi come nazione il legame, l’ammirazione, il rispetto e l’affetto che ha ispirato, sono diventati un segno distintivo del suo regno”.

Il Re prosegue: “Come me ogni membro della mia famiglia può testimoniare che lei riusciva a combinare queste qualità con il calore, con il senso dell’umorismo e con una grande abilità, sempre, di vedere il meglio in ogni persona”.

Il Re Carlo III aggiunge: “Voglio onorare la sua vita e il suo servizio sono consapevole che la sua morte porti grande tristezza a così tanti di voi e condivido questo senso di perdita in maniera incommensurabile. Quando mia madre divenne Regina, la Gran Bretagna ed il mondo intero stavano ancora affrontando le privazioni e le conseguenze della seconda guerra mondiale e vivevano ancora secondo le convenzioni dei tempi antichi. Nel corso degli ultimi 70 anni la nostra società è diventata una delle grandi culture, delle grandi ferite, le istituzioni dello stato sono mutate, ma nonostante tutti i cambiamenti tutte le sfide la nostra nazione e la grande famiglia delle nostre relazioni i cui talenti e le cui tradizioni i cui i progressi sono per me è una grande fonte d’ispirazione. Sono orgoglioso, i nostri valori sono rimasti saldi”, poi cita la chiesa d’Inghilterra in cui la sua stessa fede è “profondamente radicata”.

Re Carlo III del Regno Unito: «William erediterà il mio titolo di principe del Galles»

Il Re poi cita la Costituzione, su cui giura: “La Costituzione ed i principi costituzionali che sono al cuore della nostra nazione li rispetterò finché Dio vorrà mantenermi in vita e ovunque voi viviate nel Regno Unito o anche nei territori nei vari regni di tutto il mondo e qualunque siano le vostre origini o le vostre convinzioni, io farò di tutto per essere al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore, come ho sempre fatto e come ho imparato in tutta la mia vita. Ovviamente la mia vita cambierà nel momento in cui assumerò la mia nuova responsabilità: non sarà più possibile per me dedicare molto tempo e molte energie alle varie fondazioni di beneficenza che mi sono molto a cuore, ma so che questo lavoro così importante continuerà delle mani affidabili di molte altre persone, ma è anche un momento di cambiamento per la mia famiglia, io conto solo l’amore della mia adorata moglie Camilla nel riconoscimento del suo servizio pubblico leale, dal momento in cui ci siamo sposati 17 anni fa, lei è diventata la mia regina consorte. So che sarà all’altezza del suo nuovo ruolo a cui dedicherà una dedizione nei confronti anche del senso del dovere, so di poter contare su di lei, come il mio erede ora assumerà il titolo scozzese, che per me è stato così importante. Lui sarà il mio successore, Duca di Cornovaglia e assumerà responsabilità che io ho assunto ormai da più di 50 anni. Quest’oggi sono orgoglioso di poter creare un nuovo paese a cui io sono estremamente legato da moltissimi anni, legato da un profondo senso del dovere”.

Poi il Re Carlo III ricorda sua madre e i membri della sua famiglia, mettendo al centro l’amore, la pace e la vita dignitosa per gli ultimi. Carlo parla anche di Harry e Meghan, parole che sono sembrate una mano tesa verso quel figlio che ha deciso di allontanarsi dalla famiglia.

Video: primo discorso di re Carlo III del Regno Unito