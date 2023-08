Dirty dancing (Balli proibiti), oltre ad essere la pellicola che ha lanciato a livello internazionale l’attrice Jennifer Gray, rappresenta anche una delle interpretazioni più iconiche di Patrick Swayze. Si può dire che esso sia il film più conosciuto dell’attore scomparso nel 2009 insieme a Ghost, che lo vide protagonista insieme a Demi Moore.

L’occasione di rivederlo si presenta il giorno di Ferragosto, quando Tv8 trasmetterà Dirty Dancing in prima serata. Per non lasciarvi cogliere impreparati, leggete di seguito le curiosità più interessanti.

Dirty dancing: la trama in breve

Nell’estate del 1963 la giovane Frances Houseman si reca in vacanza con la famiglia in un villaggio turistico. Nel resort in cui alloggia lavora un affascinante ed atletico maestro di ballo, Johnny Castle, che non solo le insegnerà a ballare ma anche a scoprire la propria sensualità.

Curiosità sul film

Dirty dancing è un film di genere commedia/musical del 1987 diretto da Emile Ardolino. Nonostante il grande successo popolare, la critica si è mostrata piuttosto tiepida nei confronti dell’opera, della quale però ha quasi unanimemente riconosciuto la maestria nelle riprese di sequenze di ballo, decisamente filmate ad arte. Ecco qualche curiosità sulla pellicola: