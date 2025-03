Dal 1 marzo al 13 aprile il Cirque su Soleil torna a brillare sotto il Grand Chapiteau, allestito per l’occasione a Tor Di Quinto. Nel cuore di un regno di un tempo glorioso che ha perso il suo re, Alegría racconta il conflitto di potere tra l’antico ordine e il nuovo ordine che lotta per la speranza e il rinnovamento. La cantante in nero, voce del movimento del Bronx, incarna impegno, tenacia e determinazione, narratrice e testimone: la cantante in bianco rappresenta la resilienza nel mondo di Alegría. Naïve, ma saggia di fronte alle avversità, canta le emozioni della sua generazione. Mentre il buffone di corte tenta goffamente di prendere il trono, cresce il desiderio di cambiamento che nasce nelle strade, pronto a sfidare lo status quo e portare gioia nel mondo. Tanti i vip accorsi ieri sera in occasione della prima dello spettacolo, tra questi l’amatissima attrice Diana Del Bufalo.

“Cirque du Soleil – Alegrìa”, intervista esclusiva a Diana Del Bufalo

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Proprio ieri, l’attrice aveva condiviso su Instagram un post in cui presentava il nuovo singolo “Sei cool”, interpretato dagli attori della serie “Che Dio ci aiuti”: “Il brano uscirà il 14 marzo su tutte le piattaforme streaming. Nella canzone in un verso ripeto “Che Dio ci aiuti”, una piccola reference alla serie di cui sono stata protagonista. L’invito del brano è di non omologarsi, di essere se stessi”. Su un eventuale ritorno di Monica nella serie, Diana ha risposto: “Non lo so, non credo. Tutto è possibile”.

Diana Del Bufalo ha poi anticipato i suoi prossimi progetti: “A breve uscirà un album e devo girare un film a maggio. E poi riprenderà il mio concerto Disney a dicembre, un minitour di venti date”.