Ormai è ufficiale: Deadpool & Wolverine arriva dal 12 novembre in streaming su Disney+. L’ultimo capitolo con protagonista l’irriverente anti-eroe Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, ha conquistato il pubblico nei mesi scorsi. Dopo un incredibile successo al botteghino, sarà disponibile nella nota piattaforma. Coloro che vogliano recuperarlo o i fan in cerca di un rewatch potranno goderselo comodamente in streaming.

La trama di Deadpool & Wolverine

Diretto da Shawn Levy, il film vede Ryan Reynolds riprendere il ruolo di Deadpool e Hugh Jackman tornare nei panni di Wolverine. La loro unione, esplosiva e comica, ha dato vita ad alcuni dei momenti più iconici della pellicola.

Dopo la morte di Wolverine in una delle linee temporali, Deadpool inizia un viaggio nel multiverso alla ricerca di una nuova versione di Logan. L’obiettivo? Convincere Wolverine a unirsi a lui per salvare il mondo, anche se non sarà così semplice. Tra gag esilaranti, battute taglienti e la consueta rottura della quarta parete, il film esplora con commenti irriverenti e spassosi la Marvel, il cinema, e anche le dinamiche del mondo reale.

Accanto a Reynolds e Jackman, il cast vanta la presenza di attori come Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen, insieme a molti altri talenti a sorpresa che arricchiscono con le loro performance questo nuovo capitolo Marvel.