Novità in arrivo per DAZN. Il servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita, ha annunciato il lancio di una una serie di contenuti free fruibili a tutti i clienti senza bisogno di un abbonamento. I contenuti saranno disponibili anche in Italia.

DAZN free: contenuti gratis per tutti

Una bella novità per i tantissimi appassionati di sport. Dazn ha deciso di lanciare sulla sua piattaforma streaming di eventi sportivi una serie di contenuti free disponibili per tutti senza bisogno di aver alcun abbonamento. Tra i vari contenuti gratis ci sono: highlight e format originali on demand, ma anche partite di calcio trasmesse in diretta, manifestazioni ufficiali e partite di pallavolo.

Il primo evento completante gratuito “offerto” da DAZN ai suoi clienti è la sfida di calcio Tottenham-Manchester City. La partita è importante per decidere la squadra che passerà ai quarti di FA Cupo, la più importante coppa nazionale in Inghilterra. Ma non solo, prossimamente saranno fruibili in modo free anche le tre partite della Riyadh Season Cup, il tour della squadra Inter Miami di proprietà di David Beckham. Tra le partite in programma: Inter Miami-Al Nassr, una sfida tra campioni visto che nelle squadra giocano Leo Messi e Cristiano Ronaldo. La programmazione di contenuti free è davvero tanta e possiamo anticiparvi che, senza alcun tipo di abbonamento, saranno disponibili gratuitamente anche le partite della Liga EA Sports, il massimo campionato spagnolo, e della Liga Portugal Betclic, il campionato portoghese. Spazio anche al volley con match di CEV Champions League sia maschile e che femminile.

DAZN modalità free: le parole del CEO Stefano Azzi

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha spiegato i motivi che hanno spinto la piattaforme streaming fondata a Londra nel 2015 ad offrire contenuti free ai propri clienti:

La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport.