Cosa accadrà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, l’amatissima soap opera turca con protagonista l’affascinante Can Yaman? Cosa vedremo negli episodi in onda sabato 3 ottobre e domenica 4 nel pomeriggio di Canale 5? Abbiamo lasciato Can e Sanem pronti a negare davanti a tutti la loro relazione per non subire ulteriori pressioni dall’esterno e non rovinare la reputazione di Sanem. Come finirà? A quanto pare per i due fidanzati arriverà il momento di viversi alla luce del sole.

Daydreamer – Le ali del Sogno, anticipazioni: la decisione di Can

Cosa ci dicono le anticipazioni di Daydreamer – Le ali del Sogno? Dopo aver finto che la loro relazione non fosse vera, ma soprattutto dopo aver chiarito i dubbi di Sanem, Can prenderà una decisione molto importante. Come?

Ebbene in primis Can dirà a Sanem di voler far di tutto pur di starle vicino per sempre e di renderla felice, anche, ad esempio, sposarla. Poi, giunti in agenzia, stanco di dire bugie e di comportarsi in un modo che non gli appartiene, la prenderà per mano ed annuncerà a tutti i collaboratori il loro fidanzamento.

Il momento idilliaco verrà interrotto da una errore involontario di Sanem che farà cadere le pietre di luna di Can rompendole. Geyda, insieme a Mckennon, giungerà successivamente in agenzia per confermare a Can l’incarico per la pubblicità della grande azienda di cosmetici Redmond Cosmetic.

Daydreamer, anticipazioni: la casa d’infanzia?

Sanem chiederà a Can di accompagnarla in un posto per farle una sorpresa. La ragazza lo porterà in una vecchia villa disabitata dove era solita andare da piccola per rimanere da sola a scrivere.

Qui Sanem regala a Can una scatolina con le chiavi ed un biglietto scritto da giovane per il suo futuro amore.