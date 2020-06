Sembra proprio che cast e trama di Daydreamer – Le ali del sogno stiano convincendo i telespettatori di Canale 5. Anche il pubblico italiano sta infatti seguendo con affetto le vicende sentimentali e lavorative di Can Divit e Sanem Aydin, dallo scorso 10 giugno 2020 “sbarcati” nel pomeriggio d’amore della rete al posto di Uomini e donne. Ma cosa vedremo nei prossimi episodi della soap opera turca?

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni puntate dal 22 al 26 giugno 2020: primo avvicinamento tra Canem e Sanem

Stando alle anticipazioni ufficiali, cinque nuove puntate di Daydreamer – Le ali del sogno andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 2020. Ecco, allora, la trama completa dei singoli episodi, anche arricchita dalle informazioni sul cast.

Lunedì 22 giugno

Nell’episodio in onda lunedì 22 giugno: i genitori di Sanem (Demet Ozdemir) e Leyla (Oznur Serceler) fanno la scelta di vendere il negozio di famiglia perché indebitati. Intanto, Sanem, in accordo con Emre (Birand Tunca), mette i bastoni tra le ruote a Can (Can Yaman), affinché non chiuda un contratto con una modella.

Martedì 23 giugno

Nella puntata di martedì 23, invece, la gelosia di Sanem si fa vedere per la prima volta. Durante il servizio fotografico con la modella Arzu la ragazza si ingelosisce e la fa cadere. Nel frattempo, anche Emre fa il suo e cerca di sabotare un sopralluogo utile all’azienda.

Mercoledì 24 giugno

Dunque, mercoledì 24 c’è un nuovo appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno, che vede Sanem alle prese con un altro sabotaggio all’azienda di Can. Aydin si mette all’opera e chiede ad Ayhan (Ceren Tasci) di liberare un topo durante la valutazione dei tecnici. Intanto, Can e Sanem hanno un primo avvicinamento…

Giovedì 25 giugno

Quindi, nell’episodio di giovedì 25: alla festa organizzata da Simeon Fabbri, imprenditore francese di profumi, dopo vari tira e molla, la campagna promozionale viene affidata all’agenzia di Can.

Venerdì 26 giugno

Infine, l’ultima puntata settimanale di venerdì 26 giugno dà spazio all’invidia di Aylin per Sanem, con le relative pressioni su Emre affinché sia lui e non il fratello Can a gestire l’affare proposto da Fabbri…

Daydreamer – Le ali del sogno, le puntate in streaming

In attesa di riscontrare le anticipazioni fornite per i prossimi episodi di Daydreamer – Le ali del sogno, rivediamo in streaming on demand tutte le puntate in onda fino ad oggi, complete e doppiate in italiano.