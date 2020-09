Sanem gelosa di Can e Ceyda, Can che si infuria per Fabbri e Can e Sanem che cadono a terra insieme, dopo una lotta d’amore sul ring. È questo, in buona sostanza, il contenuto delle anticipazioni per la nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, prevista in programmazione su Canale 5 per sabato 12 settembre 2020.

Daydreamer, anticipazioni puntata di sabato 12 settembre 2020

Parliamo degli episodi numero 64 e 65 di Daydreamer che, dalle ore 14.15 alle 16.00 di sabato prossimo, mostreranno ai fan della fortunata soap opera turca gli ultimi sviluppi della storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin. Ecco la trama dettagliata.

Trama episodi 64 e 65

Can va da Fabbri e si arrabbia, ma l’affascinante imprenditore non lo affronta e si nasconde. Sanem, dopo essersi intrufolata in palestra per controllare da vicino Can e Ceyda, si confida con Leyla, che le suggerisce di essere un po’ più tollerante in amore. Sanem chiede a Can di salire sul ring, ma ben presto la richiesta si trasforma in una lotta tra innamorati. Can e Sanem cadono a terra insieme mentre il sexy fotografo pronuncia una delle frasi più romantiche della serie: “Facciamo in modo che non finisca mai“.

Can e gli altri sono pronti per il lancio della campagna pubblicitaria della “Compass Sport”. Sanem è al suo fianco, ma Cey Cey scopre che Emre parla al telefono con Aylin, così i due decidono di pedinarlo. Sanem indossa un elegante vestito blu e si presenta all’evento organizzato per la “Compass”. Poi, però, scappa, si arrampica alla finestra, rimane incastrata e anche stavolta a salvarla è Can. Aylin, intanto, stufa degli sguardi tra lui e Leyla, affronta apertamente Emre.

Daydreamer, Can e Sanem tornano insieme?

A guardare queste nuove anticipazioni di Daydreamer, la domanda – spoiler sorge spontanea: Can e Sanem tornano insieme oppure no? La risposta – non leggete se non volete scoprirlo prima di guardare le prossime puntate della serie – è sì.

Nei nuovi episodi trasmessi da Mediaset, infatti, Can dice a Sanem “sei la mia ragazza” e la convince a tornare ad essere la sua fidanzata, tanto che i due passano una nuova notte insieme alla casa in montagna, lì dove sono già stati la prima volta.