Dayane Mello è stata colpita da un altro grave lutto. Si è spenta la madre Ivone Dos Santos. A darne la notizia è stata la stessa Dayane tramite Instagram.

Sul suo profilo infatti, è apparso il segno di lutto e una frase dedicata alla madre scomparsa. La donna che viveva in Brasile, da tempo lottava contro il cancro.

Dayane Mello e il chiarimento con la madre prima che quest’ultima morisse

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Dayane comunica la morte della madre. La modella ha raccontato del dolore per non averla potuta abbracciare. Prima che Ivone morisse, madre e figlia si sono chiarite grazie a una video chiamata. Dayane racconta il dolore per la grave perdita, e ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiare a tutti, a non lasciare che i rapporti si consumino, perché spesso non si ha il tempo per recuperarli

“Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori” – ha scritto Dayane nel lungo messaggio pubblicato su Instagram.

Sulle discussioni avute con sua madre in passato, la modella ha dichiarato: “Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente”.

Ai tanti follower, la modella brasiliana ha voluto mandare un messaggio per far si che i rapporti non si deteriorino: “Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

La madre di Dayane Mello, lottava contro il cancro

Qualche giorno fa, proprio la Mello su Instagram aveva voluto condividere con i suoi follower il dramma di sua madre, raccontando della lotta che la donna portava avanti contro il cancro. “Oggi è il compleanno delle due persone che mi hanno dato la vita, mio ​​padre e mia madre. Voglio festeggiare mia madre. La donna che mi ha dato la vita e mi ha messo al mondo. Oggi purtroppo lotta contro una crudele malattia, il cancro. Vorrei salvarla, vorrei che la vita mi desse questa opportunità, ma penso che non accadrà. Vi amo mamma e papà. Grazie di tutto” – aveva raccontato la modella sui social.

Dayane Mello rivide la madre al GF Vip dopo 13 anni

Dayane Mello aveva rivisto la madre dopo 13 lunghi anni mentre partecipava come concorrente al Grande Fratello Vip. Ivone Dos Santos aveva appreso dalle tv e i giornali locali, che sua figlia parlava spesso di lei nella casa, rimarcando la sua assenza. Così, Ivone aveva deciso di intervenire nella trasmissione di Alfonso Signorini con un videomessaggio.

La morte del fratello Lucas, una tragedia dietro l’altra per Dayane

Per Dayane Mello si apre un nuovo periodo doloroso. Qualche mese fa la sua vita fu sconvolta dalla tragica morte di suo fratello Lucas di 26 anni in un incidente stradale. Un dolore che ha catapultato Dayane nello sconforto più totale. Un momento che la modella scelse di condividere con gli altri inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip.