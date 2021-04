Si vocifera dai tempi del Gf vip 5 che, tra Dayane Mello e Mario Balotelli, possa esserci del tenero. In merito, ora, spuntano bollenti sviluppi, secondo cui tra l’ex gieffina e il calciatore vi sia una frequentazione intima in atto con incontri ravvicinati e la convinzione di Balotelli che “l’amicizia tra uomo e donna non possa esistere“. Tutti tasselli che riconducono al puzzle di un amore in corso, dopo le recenti polemiche abbattutesi sul calciatore per una battuta ritenuta dai più “osé”, destinata alla modella nella Casa dei vip.

Gf vip 5, Mario Balotelli si riavvicina a Dayane Mello?

Nel corso del Gf vip 5, il conduttore Alfonso Signorini non ha fatto mistero che Mario Balotelli gli avesse confidato di avere avuto una storia con Dayane Mello, seppur riconoscendo che il loro non fosse un grande amore. Una lovestory che ha fatto parecchio discutere, soprattutto quando in occasione dell’ospitata del calciatore nella Casa dei vip organizzata per il fratello gieffino, Enock Barwuah, Mario Balotelli ha riservato una battuta piccante a Dayane Mello, scatenando tra le reazioni più disparate del web e accuse di sessismo nei suoi riguardi.

“Ho chiesto ad Alfonso Signorini che se esci dal Gf entro io, così il casino succede davvero”, ha esordito parlando ad Enock Barwuah nella Casa, Super Mario. A questo punto, Alfonso Signorini ha proposto all’ospite un ingresso nella celebre magione per poi chiedere un parere in merito, al flirt storico di lui: “Lo faresti per amore di Enock il concorrente del Gf, la gente ti vuole Mario?!! Dayane lo vuoi Balotelli come concorrente del GF?”. “Perché no?”, ha risposto la modella.

Intervento a cui è seguita la battuta tanto discussa di Mario Balotelli, destinata alla brasiliana: “Mi vuoi lì dentro, poi dici ‘basta, basta, fai male'”. Alle conseguenti accuse di sessismo ricevute in rete, Super Mario ha poi pubblicato un messaggio via Instagram, in cui lui si scusa con chi si fosse sentito offeso per le parole “incriminate”, per poi sottolineare di avere una confidenza tale con Dayane Mello che può risultare volgare, senza nascondere quindi un legame intimo che lo vincola alla brasiliana.

Nonostante i due però non abbiano mai ufficializzato una loro lovestory, intanto, il gossip li vede sempre più vicini. O almeno questo è stando ad un intervento che Roberto Alessi ha registrato a Ogni mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su TV8.

Le indiscrezioni sul ritorno di fiamma post Gf Vip 5

Stando a quanto riportato dal direttore di Novella 2000, Mario Balotelli e Dayane Mello avrebbero ripreso a frequentarsi, e non per mera amicizia. “Cosa è successo? – fa sapere la fonte- lei e Mario si parlano. Ci sono uomini che credono parecchio nell’amicizia fra uomo e donna, Balotelli no…”. E non è tutto. Perché Dayane e Mario si sarebbero visti a Monza e Milano.

Dayane avrebbe, quindi, accompagnato Mario a Monzello, presso il centro sportivo dove il calciatore si allena da militante nel Monza. Dopodiché i due presunti piccioncini sono a quanto pare stati avvistati anche “in Brera a Milano, a casa di Adriano Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale dopo aver avuto il covid (si è ripreso benissimo)”.

All’ex amministratore delegato del Milano, la sospetta coppia targata Gf vip 5 avrebbe portato in dono una cassa di vino, augurandogli una pronta guarigione. Per la fonte, quindi, due “indizi” potrebbero rivelarsi la prova schiacciante di un ritorno di fiamma importante tra Mario Balotelli e Dayane Mello, che sarebbero stati legati nel profondo per anni, tra alti e bassi.

La possibile prova del grande amore

Ad avvalorare la possibilità di una relazione tra i due volti del Gf vip 5 è, intanto, una dichiarazione che Dayane Mello ha rilasciato in una diretta Instagram post-reality, concessa a Chi magazine. Occasione in cui lei non ha nascosto di avere un amore: “Se dico chi è succede un macello”. L’ex gieffina ha, infine, concluso sibillina, riferendo che c’è un uomo per lei, che “va e viene nella sua vita, negli ultimi 10 anni”.