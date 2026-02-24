Dargen D’amico – all’anagrafe Jacopo Matteo Luca D’Amico – torna per il secondo anno consecutivo (il terzo in tutto) sul palco di Sanremo, con un brano che affronta i temi dell’intelligenza artificiale e della biodiversità nelle varie regioni italiane. Ecco qualche curiosità sulla canzone “Ai ai” che l’artista ha scelto di portare all’Ariston quest’anno.

Ai ai, testo della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo

Prima di entrare in casa

Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

È uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo – Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Dargen D’amico canta “Ai ai”, significato della canzone

L’artista milanese, che ama definirsi un cantante “emo rap” si distingue per un genere che spazia dal rapper al pop. Nel corso della sua carriera, Dargen D’Amico ha dimostrato una rara abilità nel giocare con le parole e creare figure retoriche e immagini evocative, che restano impresse nell’ascoltatore, si ritrovano tutte nel nuovo brano sanremese.

“Ai ai” racconta un dialogo tra passato e futuro, senza lasciare fuori l’intelligenza artificiale, con un brano complesso e denso di significati. Il brano fa da base per un gioco di parole sull’Intelligenza artificiale, ma poi tra i bersagli delle invettive dell’artista ci sono i social, i dj incapaci e una ragazza che “ha più curve di Gardaland”.

A dare un significato alla sua canzone di quest’anno è stato lo stesso artista, che durante un’intervista proprio per Sanremo, ha cercato di spiegarne il significato: “Difficile fare una sintesi: ci sono degli elementi che sono quelli che forse danno il sapore al brano: comunicazione, dialogo tra tempi. Temi di gusto, di produzione e di sonorità e anche di temi trattati. Si incontra ricordo di qualcosa che ci appartiene del passato che viene letto dal protagonista come stimolo a mantenere questa biodinamicità dei materiali italiani anche nel futuro della canzone”.

Dargen D’amico torna a Sanremo con “Ai ai”

Il rapper, cantante e produttore, dopo due edizioni del Festival di Sanremo da concorrente, torna sul palco del Teatro Ariston con il brano Ai Ai. Un pezzo che, come gli altri, è caratterizzato da una cifra stilistica riconoscibile, capace di unire scrittura poetica, ironia e osservazione sociale.

E se l’energia di Dove si balla e la cifra sociale di Onda Alta non sono bastate a convincervi che Dargen D’Amico ha molto da raccontare, il brano scelto per il Festival di Sanremo 2026 potrebbe riservarvi molte sorprese.