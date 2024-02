Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Onda Alta”. L’ex giudice di X Factor salirà per la seconda volta sul palco dell’Ariston con un brano che ha tutte le caratteristiche per potersi definire una “provocazione dance”. Scopriamo qualcosa di più sull’artista e sulla canzone sanremese.

Dargen D’Amico, nella sua seconda esibizione sanremese canta “Onda Alta”

Chi è Dargen D’Amico, l’artista presente in gara tra i Big di Sanremo 2024? All’anagrafe Jacopo Matteo Luca D’Amico, è un rapper milanese. Dopo essersi affacciato al rap nei primi Anni Novanta con l’alias Corvo D’Argento, si afferma nello scenario hip-hop milanese alla fine del decennio quando – insieme a Gué Pequeno e Jake la Furia – forma il trio Sacre Scuole.

Quando il trio si scioglie D’Amico lascia la scena musicale, per tornare nel 2006 come solista. Numerosi album pubblicati, tra cui diversi feat di successo, l’artista milanese si distingue per la sua capacità di proporre brani ballabili che al tempo stesso invitano a riflettere, raccontando grandi temi a modo suo, con una chiave allegra che però non lascia alcuno spazio a fraintendimenti.

Ironico, spigliato e occhiali scuri, lo stile inconfondibile di Dargen D’Amico: significato della canzone

Ironico, spigliato e senza peli sulla lingua, si presenta al suo primo Festival nel 2022, proponendo sul palco dell’Ariston “Dove si balla”. Il brano arriva nono, ma si rivela hit indiscussa. Il brano sanremese del 2022 invitava a ballare per uscire dal lockdown.

Celato dietro ai suoi immancabili occhiali scuri lo abbiamo visto negli ultimi tempi a X Factor, dove ha concluso da poco il suo secondo anno come giudice. A dicembre è arrivata la conferma della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, con l’annuncio di Amadeus dei 27 Big in gara.

D’Amico torna così a solcare il palco dell’Ariston per la seconda volta come concorrente ufficiale, e con il suo stile inconfondibile propone un brano tutto da ballare che però racchiude un significato profondo. “Onda Alta” tocca un tema importante come quello dell’immigrazione, a lui molto caro.

Il pezzo pare avere tutti gli elementi per essere una vera e propria provocazione dance, ma affrontando il tema dello spostarsi l’artista racconta anche qualcosa di sé e della sua famiglia, costretta a lasciare la Sicilia riversandosi in parte a Milano, e in parte negli Stati Uniti.

Tutti pronti a ballare sulle note di “Onda Alta”? Scopriamo il testo della canzone.

Dargen D’Amico “Onda Alta” testo della canzone sanremese

‘O sentimento

C’è chi mi chiama

Figlio di puttana

Che c’è di male?

L’importante è aver la mamma

Che non lavori troppo che la vita è breve

A volte un mese

Se prendi il treno, sai

Ci metti meno

E non l’hai visto il meteo?

Non l’hai visto il cielo?

Ma a volte ci si vuole troppo bene

Anche così, un giovedì, senza un sì, come viene

Come faccio a volere una vita in incognito

Se parlo solo di me?

Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo

Non lo conosci Noè?

No eh?

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta

Senti il brivido

Ti ho deluso lo so

Siamo più dei salvagenti sulla barca

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Non ci resta che pregare finché passa

Sembri timido

Mi hai sorriso o no?

Sono già promesso sposo con un’altra

Hey hey bambino

Questa volta hai fatto proprio un bel casino

Alla contraerea sopra un palloncino

Tutta questa strada per riempire un frigo

Per sentirti vivo

Hai solo un tentativo

Ormai ho deciso

Scusa se non ti avviso

Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo

Mamma, ti ho sognata che eri bimba

Figlia, ti ho sognata che eri incinta

Quando hai meno

Vivi più sereno

Qua abbiamo tutto ma ci manca sentimento

E non riusciamo più a volerci bene

Neanche così, un giovedì, senza un sì, come viene

Come faccio a volere una vita in incognito

Se parlo solo di me?

Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo

Non lo conosci Noè?

No eh?

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta

Senti il brivido

Ti ho deluso lo so

Siamo più dei salvagenti sulla barca

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Non ci resta che pregare finché passa

Sembri timido

Mi hai sorriso o no?

Sono già promesso sposo con un’altra

Hey hey bambino

Questa volta hai fatto proprio un bel casino

Alla contraerea sopra un palloncino

Tutta questa strada per riempire un frigo

Per sentirti vivo

C’è una guerra di cuscini

Ma cuscini un po’ pesanti

Se la guerra è dei bambini

La colpa è di tutti quanti

Abbiamo cambiato le idee

Abbiamo cambiato leader

Ma la madre e le altre donne

Non hanno niente da ridere

Hey bambino

Bel casino

Su un palloncino

Per riempire un frigo

Navigando navigando verso Malta

Senza aver nuotato mai nell’acqua alta

Navigando navigando verso Malta

Senza aver nuotato mai nell’acqua alta.

Dargen D’Amico, serata cover Sanremo 2024

Dargen D’amico, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo del 9 febbraio 2024, duetterà insieme alla BabelNova Orchestra, in un omaggio alla musica di Ennio Morricone.

Con i dodici musicisti provenienti da tutto il mondo il rapper lombardo riproporrà alcuni dei successi del maestro scomparso nel 2020.