Daniele Doria è riuscito a portarsi a casa la coppa della ventiquattresima edizione di Amici. Una vittoria che è arrivata a sorpresa considerando che il ballerino si è trovato a doversi scontrare alla finalissima con il favorito Trigno. Daniele ha però emozionato tutti con il suo talento e la sua storia. Il ballerino è partito in sordina ma poi strada facendo è riuscito a dimostrare grinta e determinazione non arrendendosi nemmeno di fronte agli ostacoli.

Amici 24, intervista esclusiva al vincitore Daniele Doria

Daniele, hai vinto Amici. Sei riuscito a metabolizzare la vittoria?

Sto facendo ancora molta fatica a realizzare, è veramente assurdo. Per me è ancora surreale. Ci sono stati dei momenti in cui ho sperato di potercela fare ma mai avrei pensato di poter vincere e secondo me è stato bello così anche perché in questo modo mi sono goduto appieno la finale.

Al momento della vittoria, ti sei scambiato un abbraccio con Trigno.

Io l’ho guardato e gli sono saltato addosso. E’ stato bellissimo.

Cosa ti ha regalato questa esperienza?

Mi lascia tantissime emozioni, ho instaurato bellissimi rapporti con le persone che ho conosciuto e alle quali mi sono affezionato in questi mesi. Mi sento più maturo sia a livello caratteriale che artistico. Devo ringraziare anche gli insegnanti, i professionisti e Maria, è stata un’esperienza indimenticabile.

Come userai il montepremi?

In questo momento ancora non lo so perché faccio fatica a realizzare di aver vinto, figuriamoci a pensare di avere un montepremi.

Facendo un bilancio, qual è stato il momento più bello e quello più complicato?

Il momento più difficile è stato quando ho avuto l’infortunio. Durante il mio percorso mi sono fatto male, sono stato fermo un mese e quello è stato un periodo molto duro. Avevo nella testa tanti di quei mostri che facevano a botte e che mi ostacolavano un po’ nello stare bene. Uno dei momenti più belli è stato la conquista della maglia del serale. In generale, è stato tutto magnifico.

Fondamentale nel tuo percorso Alessandra Celentano.

Mi ha insegnato a credere in me stesso, a non sminuirmi e a credere nel mio talento e in quello che faccio. Lei mi ha sempre ripetuto che di me le è sempre piaciuto la consapevolezza che ho del mio corpo, meno quella mentale. Sono una persona che tende a sminuirsi molto e lei ha lavorato molto su questo aspetto per far sì che migliorassi. Credo che ci siamo riusciti, ancora c’è un po’ di strada da fare ma c’è tempo.

Hai parlato di un periodo in cui venivi bullizzato solo perché volevi fare il ballerino. Quanto ti ha aiutato questa esperienza a liberarti dai pregiudizi?

Mi ha aiutato molto, è stato un capitolo della mia vita che non è mai stato affrontato. Sono sempre scappato da questo problema e la via d’uscita è stata proprio la danza. Sono uscito di casa a 14 anni, mi sono trasferito a Roma per studiare e tutti quei problemi che avevo avuto prima non si sono più ripresentati quindi non ho più avuto modo di affrontarli. Quel capitolo della mia vita però non è mai stato chiuso. Qui ad Amici sono riuscito a metterci un punto.

Sul rapporto con Maria De Filippi invece?

E’ stata incredibile e continuerò sempre a ringraziarla per tutto. E’ una donna fantastica e le sarò grato a vita. Le voglio veramente un mondo di bene.

Sui tuoi compagni di avventura invece chi è stato importante?

Alessia è stata un pilastro importante in questo percorso. Lei mi ha aiutato in tante cose e mi è stata d’esempio.

La popolarità ti spaventa?

A livello caratteriale sono una persona molto umile e il fatto di essere riconosciuto ora dalle persone è qualcosa che mi fa strano ma che allo stesso tempo mi rende felice. Sono contento di aver condiviso la mia passione per la danza con il pubblico.

Com’è entrata la danza nella tua vita?

I miei genitori mi hanno supportato, hanno fatto tanti sacrifici. La passione per la danza è nata subito, non ho mai pensato di dedicarmi ad altri sport ma ho sempre scelto solo la danza e non l’ho mai più abbandonata.

Ora nuovi e importanti obiettivi ti aspettano.

Ancora non ho ben chiari quali siano ma penso che ci sia tempo. C’è da tenere conto anche della mia giovane età. Vedremo il futuro cosa mi riserverà.

