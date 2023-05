In una room di Twitter, dalle ore 23:10 in poi, Daniele Dal Moro è intervenuto per dare delucidazioni circa la rottura con Oriana Marzoli. L’improvvisa partenza da Verona dell’influencer spagnola con conseguenti ipotesi, confermate dalle sue lacrime, hanno portato l’imprenditore 33enne a sfogarsi con i fan che più li seguono. Una room in totale silenzio ha ascoltato il suo intervento per poi, chiudersi subito dopo.

Daniele Dal Moro si dice non sereno e proprio per questo motivo la relazione con Oriana Marzoli vive un momento di stop. Non si capisce molto bene se la chiusura sia dipesa dal veronese oppure dalla consapevolezza dell’influencer che magari, Daniele Dal Moro non rispecchi l’uomo che vuole accanto.

Fatto sta che la frattura esiste e che i problemi non sono riconducibili all’incontro con i Donnalisi nonostante dalle parole di Dal Moro, sia stata rivelata la resistenza della Marzoli a questa reunion. Evidentemente la Marzoli non si è sentita di parteciparvi per non creare ulteriori dispiaceri tra i suoi fan che l’hanno sempre preferita contro la Fiordelisi e soprattutto non si sarà sentita di “tradire” il gruppo degli spartani che ancora esiste terminato il Grande Fratello Vip 7.

Giusto prendersela così tanto per un pranzo con i Donnalisi piuttosto che avere un confronto civile che non implica diventare migliori amici?

Daniele Dal Moro: “Lasciate in pace Edoardo e Antonella. I problemi con Oriana dipendono dalla pressione social”

“Lasciamo stare Edoardo e Antonella che non mi hanno detto nulla su Oriana. Edoardo è un ragazzo a cui mi sono affezionato. Non importa se nella casa ho litigato, è finita lì. Vado oltre e se mi chiedono di vederci perché sono a Verona, li vedo con piacere. Tra me e Oriana i problemi sono nostri. Non mi faccio influenzare, a differenza di altri, da queste cose. Difficile è spiegare ciò che porta a litigare e a sbagliare. Dal giorno 1 fuori dalla casa mi arrivano messaggi contro Oriana ma cerco di non dargli peso. Oriana è diversa da me e queste cavolate a lei danno fastidio. Ho preso miliardi di parole per tutti i video che le avete mandato con la Murgia e altri mille video che non mi volevano con lei”.

“Leggo tante cavolate e chiedo di lasciar stare mia sorella che deve studiare. Non ho agenzia, non lavoro con i social. Non ho mai fatto sponsorizzazioni, non accetto serate ecc … partendo da questo presupposto, quando faccio un programma lo faccio un pò per divertirmi e un po’ perché mi pagano”.

“Con la ragazza di cui parlate da giorni non c’è nulla. La conosco da anni, l’ho incontrata a Verona che è una città piccola e abbiamo chiacchierato tra l’altro del fatto che si è lasciata. In discoteca c’ho lavorato 10 anni fa e ci sono andato solo per accompagnare Oriana”.

“Senza entrare nei dettagli, la storia tra me e Oriana è piena di incomprensioni. Un po’ perché è difficile non dimenticare ciò che di poco positivo è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In più, quando si esce si è sottoposti a stress e pressioni di voi fan e altre cose di lavoro che non rendono serena una relazione”.

“Da quando sono uscito ho sempre cercato di fare contenuti per voi perché siete carini a seguirci ma ad un certo punto, ho detto ad Oriana che toglie e mette le foto come una 15enne che comunque non mi va. Non mi va perché tengo alla mia vita privata. Cerco di non esporre la mia intimità perché se poi va male e ciò viene tolto, mi fa male”.

Le spiegazioni di Daniele Dal Moro continuano con delle richieste precise:

“Ho cercato di fare il meglio in questi mesi ma abbiamo continue litigate dovute alla pressione social. Non sono sereno e per questo anche meno. Prendetevela con me ma lasciate stare la mia famiglia”.

“Abbiamo vite completamente diverse. In queste settimane ho cercato di diventare un’altra persona per lei ma non si può. Non guardo più i social. L’altra sera, ho avuto un attacco di panico e davanti alla salute, tutto va in secondo piano. Questo è tutto ciò che ho da dire. Scusatemi se a volte mi arrabbio e se ho sbagliato a scrivere dei tweet”.

“Ho l’ansia nel fare qualsiasi cosa perché ti riprendono, ti fanno le foto. Ma io posso vivere così? Mi sembra ridicolo mettere in piazza tutto questo ma vi assicuro che se lei non fosse entrata in room, non l’avrei mai fatto. Mi sento strano solo nel farlo”.

“Sostenete lei. Lei ci lavora in questo mondo e ci tiene tanto. Io, l’unica cosa che chiedo è che non mi dipingiate come ciò che non sono e soprattutto lasciate tranquilli me e la mia famiglia”.