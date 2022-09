Daniela Ferolla torna con Marcello Masi alla guida della nuova stagione di “Linea Verde Life”. Il programma prenderà il via da sabato 24 settembre 2022 alle ore 12:30 su Rai 1. Alla vigilia del debutto della nuova stagione, noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la conduttrice e, con lei abbiamo parlato della nuova edizione del programma, dei suoi più di 20 anni di carriera e del suo desiderio di confrontarsi anche con altri programmi.

Daniela Ferolla, l’intervista esclusiva

Daniela si parte con la nuova stagione di “Linea Verde Life”, cosa vedremo in questa nuova edizione?

“Ci tengo a sottolinearlo: Linea Verde Life è ormai un programma a se a tutti gli effetti. In molti continuano a dire che è uno spin-off di Linea Verde. Potrebbe anche chiamarsi semplicemente Life ma, ci teniamo a mantenere alto il marchio Linea Verde perchè è un nome importante. Il nostro focus è da sempre quello della sostenibilità, delle città green. Mai come in questo momento cercheremo di renderci utili, visto che dobbiamo comunque anche fare servizio pubblico. Daremo consigli sul come risparmiare, incontreremo le famiglie italiane, andremo nelle piccole aziende per vedere cosa si sono inventate per affrontare questa crisi energetica. Non mancherà ovviamente l’intrattenimento, visiteremo bellissime città, assaggeremo piatti della tradizione. Con la prima puntata patiremo da una bellissima isola che è Ischia. Inizieremo questo viaggio dalla mia Campania, una regione bella e ospitale”.

Sei la conduttrice più longeva della storia del programma, senti la responsabilità? Sei stata soprannominata Lady Green?

“È una grande responsabilità, non è sempre facile essere sostenibili. Anche io nel mio piccolo cerco di farlo nelle mie cose quotidiane. Basta seguire delle semplici regole basilari, come ad esempio muoversi in bicicletta, comprare meno plastica possibile, meglio se quella riciclabile”.

Linea Verde Life è cresciuta anche in termini di numeri: tu ti fai condizionare dai dati Auditel?

“Chi fa il mio mestiere deve sempre fare un po’ i conti con gli ascolti tv, anche se non bisogna farsi condizionare, soprattutto perchè non si fa televisione solo per gli ascolti tv. Mi fa piacere che da quando sono arrivata a Linea Verde Life, il programma sia cresciuto di 3/4 punti. Dico solo che non bisogna essere ossessionati dagli ascolti tv e dai dati Auditel”.

Condividi il timone del programma con Marcello Masi, cosa vi accomuna e qual è il segreto di una coppia lavorativa per funzionare in tv? Ci sono conduttori che non sono in sintonia tra loro e non faticano a nasconderlo.

“Non so quale sia il segreto. Tra me è Marcello c’è grande rispetto, lui rispetta me come professionista e io rispetto lui come tale, credo sia la regola di base lavorare in sintonia. Anche la leggerezza con cui raccontiamo tematiche importanti è un valore aggiunto, su questo punto siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Qual è il punto di forza di questo programma? Ormai è un format abbastanza collaudato.

“Il punto di forza, guardando anche la curva del programma quando ci mandano i dati, è sicuramente quando andiamo in tour ad assaggiare i piatti della tradizione, alla gente piace molto quel momento. Quello è sicuramente uno dei punti di forza del programma, dove ci divertiamo e raccontiamo delle storie di persone con cui ci confrontiamo”.

Più di 20 anni di carriera, se li dovessi racchiudere in un unico ricordo: quale sarebbe?

“Ti direi che sicuramente quando mi è stato proposto di iniziare questa avventura. Ti giuro, non avrei mai detto che sarei resistita nove anni”.

Cosa hai pensato quando ti è arrivata la proposta? Ti sei mai chiesta perchè hanno scelto te?

“Ero felicissima perchè io seguivo da sempre Linea Verde. Un format che mi è sempre piaciuto. L’idea di condurlo mi piaceva tantissimo. Credo di essere stata scelta perchè sono sempre stata vicina a queste tematiche. Ho trascorso l’infanzia nella fattoria dei miei nonni”.

Ricordi il primo consiglio ricevuto agli inizi della tua carriera da chi è arrivato e cosa ti è stato detto?

“Credo che il primo consiglio sia arrivato da Fabrizio Frizzi. Il suo consiglio era quello di studiare, perchè in questo mondo non si può improvvisare. E poi quello di essere il più naturale possibile e affrontare tutto sempre con il sorriso, proprio come faceva lui”.

Qual è il programma che ti piacerebbe condurre?

“Dopo nove anni on the road mi piacerebbe condurre un programma in uno studio, dove magari parlo anche di altre tematiche e non solo quelle legate al green. Quella sarebbe una bella sfida. Anche un Talk con delle belle interviste dando risalto a tematiche che ci appartengono”.

La tua carriera è legata interamente alla Rai? È comunque un bel risultato quello di essere da anni un volto della tv di Stato. Molti tuoi colleghi e colleghe ad esempio ad un certo punto vanno ad altre reti. Tu ci hai mai pensato? Ti è stato mai proposto?

“Io sono grata alla Rai. Mi è stata data una grande possibilità e lavorarci da nove anni è un grande risultato. Sono fiduciosa e continuo per la mia strada. Mi piacerebbe che l’azienda mi possa dare altre opportunità anche se quello che mi ha dato è assolutamente ottimo e ne sono felice”.

In passato ti hanno mai proposto di partecipare a un reality o a Ballando con le Stelle?

“Non mi è stato mai proposto, forse anche perchè non mi sono mai interessata. I reality non mi rispecchiano, non resisterei a stare chiusa in una casa o senza mangiare su un’isola. Ammiro le persone che ci vanno e che resistono a stare senza cibo o richiusi in casa. Ballare da Milly Carlucci sarebbe diverso, anche se forse è complicato con gli impegni di Linea Verde Life”.

Hai recitato anche in fiction di successo come Don Matteo. Ti piacerebbe tornare a recitare o sei proiettata esclusivamente nella conduzione?

“Nella vita mai dire mai. Sicuramente la recitazione rimane comunque una mia passione. Ovviamente la mia professione è quella di conduttrice, anche se ci sono conduttrici che fanno bene anche le attrici”.