Beautiful è la soap più seguita al mondo. I telespettatori nel corso degli anni si sono affezionati ai suoi protagonisti e alla trama, ricca di intrighi e passioni. Uno degli attori del cast, Daniel McVicar, ha voluto dire la sua sulla durata delle puntate. Scopriamo insieme cosa ha detto ai microfoni di Rtl102.5.

Daniel McVicar di Beautiful a Rtl102.5 parla della durata della soap

In Italia la prima puntata di Beautiful è stata trasmessa nel 1990. Allora andava in onda su Rai 2 e dal 1994 ha trovato la sua collocazione fissa nei palinsesti Mediaset. Oggi la soap americana ha raggiunto la trentatreesima stagione ed è una delle più seguite del pomeriggio di Canale 5. Uno degli attori, protagonista indiscusso della soap, è stato Daniel Mc Vicar. Nato negli Stati Uniti nel 1958, viene scelto per far parte del cast di Beautiful nel ruolo di Clarke Garrison. Un personaggio che farà compagnia ai telespettatori dal 1987 al 2005, con alcune apparizioni nel 2009. In Italia, è stato anche scelto da Ezio Greggio dopo per due suoi film, ‘Il silenzio dei prosciutti‘ e ‘Svitati‘.

In questi giorni è stato ospite di Rtl102.5 telefonando in diretta a Fredella, Simioli, Taranto e Gallo nel corso di ‘Protagonisti‘. Lo show radiofonico mette insieme le notizie più curiose del giorno, raccontate con simpatia e leggerezza dagli studi di Milano, Roma e Napoli, con la musica. In particolare Daniel McVicar ha voluto dire la sua sulla durata ridotta delle puntate di Beautiful telefonando in diretta:

“I telespettatori di Beautiful hanno ragione: è una tragedia. Dai 22 minuti siamo arrivati a 10 minuti. Faccio un appello: facciamo altri 10 minuti supplementari cosi torniamo ai 20 minuti. E siamo tutti felici”.

Il rapporto con l’Italia

Daniel McVicar è molto legato all’Italia. Ad Rtl102.5 ha svelato anche qual è la sua città preferita:

“Amo questo Paese, amo Napoli. La pizza è il mio piatto preferito”.