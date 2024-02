“Dalla strada al palco 2024“, il talent show presentato da Nek, torna in prima serata su Rai2. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul format, le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di stasera, martedì 27 febbraio 2024.

Dalla strada al palco 2024: quante puntate sono?

Martedì 27 febbraio 2024 alle ore 21.20 secondo appuntamento con la nuova edizione de “Dalla strada al palco“, lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada. Il cantautore, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 in coppia con Renga con il brano “Pazzo di te”, torna a condurre il talent show dedicato a cantanti, musicisti e artisti di strada. Saranno sei le puntate trasmesse in prima serata su Rai2 con protagonisti gli artisti di strada pronti ad esibirsi e raccontarsi nella più grande piazza d’Italia: quella televisiva!

In ogni puntata gli artisti di strada saranno ascoltati da personaggi ed ospiti del mondo dello spettacolo: i passanti importanti. Una delle novità di questa edizione è la presenza di ospiti internazionali: si tratta di cantanti, musicisti, giocolieri, mimi e artisti di arte varia da tutto il mondo si alterneranno sul palco – naturalmente fuori gara – con esibizioni spettacolari.

Dalla strada al palco 2024, ospiti della seconda puntata

Nella seconda puntata de “Dalla strada al palco”, ospiti Gabriele Cirilli e Francesca Fialdini. Saranno loro i passanti importanti chiamati ad affiancare il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata. Ricordiamo che gli artisti di strada selezionati parteciperanno poi alla finale insieme ai vari vincitori di puntata per decretare il miglior artista di strada d’Italia. I buskers – accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli – condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte. Assisteremo ad esibizioni di canto, ma anche di danza, giocoleria e tanto altro. Performance ed esibizioni degne di nota che vedranno i singoli artisti di strada proporre il loro talento legato anche a storie personali di vita.

Durante la prima puntata i finalisti sono stati: la cantante argentina Paula Torres, il duo di danzatori aerei “Rainmakers” e Matteo Fraziano, l’artista delle ombre cinesi. Lo show è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Maurizio Pagnussat.

Credits: “Dalla strada al palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Maurizio Pagnussat.