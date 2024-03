“Dalla strada al palco 2024“, il talent show presentato da Nek in prima serata su Rai2 entra nel vivo con la quarta puntata. Ecco tutte le novità, gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata di stasera, martedì 12 marzo 2024.

Dalla strada al palco 2024, ospiti della quarta puntata

Martedì 12 marzo 2024 alle ore 21.20 va in onda il quarto appuntamento con la nuova edizione de “Dalla strada al palco“, lo show televisivo condotto da Nek. Il programma, prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, si presenza come un’importante vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada che hanno la grande possibilità di raccontarsi ed esibirsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva! L’edizione 2024 è composta da sei puntate che decreteranno durante la finale il vincitore di questa edizione. In ogni puntata gli artisti di strada si esibiranno dinanzi ad alcuni personaggi ed ospiti del mondo dello spettacolo denominati i “passanti importanti”.

Tra gli ospiti della quarta puntata di stasera Claudia Gerini e Raul Cremona nel ruolo di “passanti importanti” chiamati a giudicare le performance degli artisti di strada insieme al pubblico presente in studio. A loro spetterà, infatti, scegliere le tre performance migliori della serata.

quanto mi erano mancati questi due pazzi😭#dallastradaalpalco pic.twitter.com/JbzhqI2xnK — PurpleVivix (-21 for STEP)💜🌸 (@PurpleVivix) March 5, 2024

Dalla strada al palco 2024 puntate, anticipazioni del 12 marzo

Durante la quarta puntata de “Dalla strada al palco” saranno selezionati tre finalisti che si andranno ad aggiungere ai finalisti delle precedenti puntate. La scorsa settimana ad accedere alla finale sono stati: il ventriloquo di Spello (Pg) Nicola Pesaresi; Susy, sand artist napoletana, e Alberto Niero, in arte Itsblackroll, ventenne di Padova che fa beatbox competitivo (tre volte campione italiano). Da non dimenticare la presenza dei buskers, accompagnati dalla band del Maestro Luca Chiaravalli, mostreranno sul palcoscenico le proprie abilità. Si passa dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, ricreando atmosfere magiche e straordinarie. “Dalla strada al Palco” è uno spettacolo autentico e la più grande festa degli artisti di strada in tv.

“Dalla strada al palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino.