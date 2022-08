Francesca Fialdini torna in tv alla guida della nuova edizione di “Da Noi… a ruota libera”, il programma domenicale, che va in onda nove mesi all’anno, con ospiti vari e argomenti altrettanto variegati. La conduttrice a Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: «Sarà un autunno complicato, con il Covid, il contesto internazionale, l’impoverimento economico, avremo uno sguardo sulla società raccontando anche storie di attualità, oltre a rafforzare la parte di intrattenimento».

“Da Noi… a ruota libera” torna in tv con Francesca Fialdini: quando in tv

“Da noi… a ruota libera” tornerà per la quarta stagione da domenica 18 settembre 2022 alle ore 17.20 su Raiuno. Da ben tre stagioni Francesca Fialdini è il volto e il sorriso di un pezzetto di pomeriggio nella domenica di Raiuno.

Un scommessa vinta quella della Fialdini, che in tre anni è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico in una fascia orario difficile: «Quando mi hanno detto: “Occupati di questa fascia oraria”. È oggettivamente complicata. Ho avuto un brivido dietro la schiena, la domenica pomeriggio è un giorno molto importante televisivamente parlando, dalle 17 alle 18 c’erano le partite, senza trascurare il Rosario delle 18» – Ha dichiarato la conduttrice.

Francesca Fialdini nel programma racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Storie di persone famose e persone comuni, accomunate dall’amore e dalla positività.

La commozione sulle parole di Claudio Lippi durante una puntata

Tanti gli ospiti che si sono alternati nel salotto di “Da Noi… a ruota libera”, uno in particolare ha sorpreso la conduttrice con una dichiarazione bellissima: «Claudio Lippi mi disse che ero un’amica nata per far parlare gli amici. Mi ha spiazzato, non mi capita spesso, faccio fatica a farmi conoscere per quella che sono, forse è vero che sono, e sembro, molto misurata».