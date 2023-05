Nuovo appuntamento domenica 7 maggio, alle 17:20 su Rai1, con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 7 maggio 2023

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Ospiti di questa settimana

Questa settimana gli ospiti saranno: Rettore, una delle cantautrici più poliedriche, con successi come “Splendido splendente” e “Kobra”, che ha da poco ricevuto dall’Università Iulm il diploma honoris causa del master in Management delle risorse artistiche, si racconterà con la padrona di casa; Natasha Stefanenko, attrice e conduttrice tv, parlerà anche del suo debutto come scrittrice con il thriller autobiografico, ispirato a una storia vera nell’URSS degli anni Novanta, “Ritorno nella città senza nome”, in uscita il 16 maggio; Daniela Ferolla, volto di numerosi programmi tv di grande successo di ascolti come “Linea verde Life”, che conduce con Marcello Masi su Rai1; Laura Calafiore, la fast painter vincitrice della seconda edizione di “Dalla strada al palco”, il programma di Rai2 condotto da Nek dedicato agli artisti di strada.

Dove vedere Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.