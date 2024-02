Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 25 febbraio alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 25 febbraio 2024

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Questa settimana, arriveranno in studio: Valeria Marini e Alba Parietti, le due dive e showgirl iconiche, sabato scorso si sono esibite, in coppia, nella prima puntata di “Tale e Quale Sanremo”, nei panni di Jo Squillo e Sabrina Salerno sul brano “Siamo donne”, e si racconteranno con Francesca Fialdini; Giacomo Giorgio, giovane attore con già diverse ruoli all’attivo, tra cui quello di Ciro in “Mare Fuori”, che lo ha portato alla ribalta, e, da quest’anno, new entry nel cast della seguitissima “Doc – Nelle tue mani”; insieme a lui, inoltre, ci saranno Francesco Panarella e Clotilde Esposito, anche loro protagonisti di “Mare Fuori”, la cui quarta stagione è in onda su Rai2 e disponibile su RaiPlay; Daniela Ferolla, volto di numerosi programmi tv, in questa stagione alla guida di “UnoMattina” insieme a Massimiliano Ossini. E, infine, Stefano Caccavari, un ragazzo calabrese che nella sua terra ha rimesso in piedi l’ultimo e unico mulino con macina a pietra, premiato Cavaliere della Repubblica.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.