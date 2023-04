Nuovo appuntamento domenica 2 aprile, alle 17:20 su Rai1, con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 2 aprile 2023

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Gli ospiti di puntata

Ospiti della puntata saranno: i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, porteranno la loro musica, esibendosi in studio, la loro allegria e il racconto della loro lunga carriera; Marco Giallini, attore apprezzato in tutte le sue interpretazioni, tornerà a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più amati, il vicequestore Rocco Schiavone, che sarà in onda su Rai2 dal 5 aprile con la quinta stagione; Rossella Brescia e Giulio Scarpati, dal 13 aprile debutteranno al Teatro Sistina di Roma con la nuova edizione del musical “Billy Elliot”, lo spettacolo basato sull’omonimo film amato da tantissimi.

Infine, sarà presente Marina Cuollo, scrittrice, attivista, speaker radiofonica, giornalista, autrice di podcast e content creator, che da anni si occupa della lotta alle discriminazioni e pregiudizi legati ai disabili, inserita da un’importante rivista tra le prime 20 “Changemaker”, il network di donne che hanno cambiato le regole nei loro ambiti.

“Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

In ogni puntata, tanti momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali i protagonisti sono chiamati a reagire. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.