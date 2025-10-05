Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 5 ottobre alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 5 ottobre 2025

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Il primo ospite della puntata del 5 ottobre 2025 sarà Maurizio Battista, attore e comico impegnato tra cinema, tv e palcoscenico, che anticiperà il nuovo spettacolo “Uno… Nessuno… Centomila”. Spazio poi a Lucia Mascino, tra le protagoniste della fiction “La ricetta della felicità”.

A portare un messaggio spirituale sarà Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino e rettore del Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano. Sarà poi la volta di Vitantonio Lombardo, chef stellato della provincia di Matera, che si racconterà durante la puntata. In studio anche Francesco Gagliano, conosciuto come “Il principe astrologo”, che porterà le sue previsioni zodiacali.

In diversi momenti della puntata sarà presente il ballerino Giovanni Pernice, che accompagna Francesca Fialdini nella nuova avventura televisiva a Ballando con le stelle.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.